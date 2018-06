Proiectul prevede derogări de la legislația privind construcțiile și cel cu privire la protejarea monumentelor istorice, iar la nivel fiscal, companiile petroliere sunt exceptate de plata taxei pe liberalizarea gazelor și primesc garanții că taxele nu le vor fi majorate.

Reamintim, gigantul american ExxonMobil a anunțat, alături de Petrom, în anul 2012, că au descoperit un zăcământ de gaze evaluat la 42-84 de miliarde de metri cubi de gaze, în perimetrul Neptun din Marea Neagră.

Ulterior, Lukoil și Romgaz, care explorează împreună, au anunțat descoperirea unui alt zăcământ, de 30 de miliarde de metri cubi.

De asemenea, compania Black Sea Oil & Gas – controlată de fondul american Carlyle – are în posesie fostele zăcăminte deținute de către Sterling Resources.

Deși la nivel oficial se găsesc în apele românești ale Mării Negre puțin peste 100 de miliarde de metri cubi, potrivit informațiilor Libertatea, în total se află peste 400 de miliarde de metri cubi de gaze.

Spre comparație, România consumă anual circa 11-12 miliarde de metri cubi de gaze, din care 10 miliarde din producție internă. În acest moment, vasta majoritate a producției interne a României este de la Romgaz – companie de stat, și Petrom – controlată de către grupul austriac OMV. Pe lângă acestea, se mai găsesc și o serie de companii mai mici, respectiv Stratum Energy, Raffles Energy, Amromco și Foraj Sonde.

România vrea deja să exporte gaze în Republica Moldova, pentru a fi eliberată de ”jugul” Gazprom, în vreme ce Ungaria vrea la rândul său să importe gaze naturale românești extrase din Marea Neagră, după cum se lăuda de curând premierul Viktor Orban.

Problema este că extracția gazelor din Marea Neagră este extrem de scumpă, acestea aflându-se atât la adâncimi mari, cât și departe în larg.

Spre exemplu, Exxon și Petrom au investit până acum peste 1,5 miliarde de dolari din 2008 încoace în proiectul din Marea Neagră.

Producția acestor zăcăminte ar trebui să înceapă în jurul anului 2020, însă anunțuri oficiale nu au fost făcute până acum. Și asta pentru că investitorii așteaptă un răspuns din partea autorităților privind cadrul legislativ.

România nu poate majora redevențele la petrol și gaze din cauza contractului de privatizare a Petrom, din 2004. Dar în 2013, Guvernul Ponta a introdus o serie de taxe suplimentare pentru a crește veniturile la buget.

Acestea sunt taxa de 60% pe liberalizarea gazelor (și crescută anul trecut la 80%), taxa de 1,5% pe extracție și taxa pe monopol. Din 2014 a intrat în vigoare și taxa pe stâlp, de 1,5% din valoarea construcțiilor, dar aceasta a fost eliminată în 2017.

În privința redevențelor, Guvernul Tudose a prezentat anul trecut un proiect, dar acesta a fost apoi abandonat.

Așa a apărut proiectul legii offshore, pentru stimularea producției din Marea Neagră.

Experții au avertizat ziarul Libertatea cu privire la o serie de prevederi suspecte ale acestuia.

O primă problemă sesizată o constituie faptul că primăriile locale din județele Constanța și Tulcea sunt scoase din procedura de acordare a autorizațiilor de construire pentru lucrările de pe coastă.

Autorizația este dată direct de către Ministerul Energiei. ”În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) actul de autorizare – actul final de autoritate emis în temeiul prezentei legi de către Ministerul Energiei pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor aferente operațiunilor petroliere prevăzute la art 1”.

La articolul 1 se arată că lucrările sunt cele de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor, dar și de abandonare, precum și a lucrărilor la sonde.

Articolul 6 menționează, la rândul său, că certificatele de urbanism, acordurile și autorizațiile pentru diagnosticul arheologic sunt valabile timp de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 24 de luni. În total, 5 ani.

Aceste termene nu se aplică problemelor de mediu și gopodărire a apelor.

Articolul 7 este, însă, la fel de surprinzător, căci statuează că lucrările, până la terminalele de coastă, se realizează fără niciun fel de documentații de amenajare a teritoriului.

”Interdictiile şi restrictiile legale, din documentatiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, din planurile de management şi/sau din planul de gospodărire integrată a zonei costiere nu sunt aplicabile”, se arată în document.

Pe românește, acestea se vor face fără consultări cu vecinii și fără celelalte condiții privind construcțiile.

Mai mult, primăriile sunt obligate să pună în aplicare noile condiții, în beneficiul companiilor petroliere.

Legea offshore vine și cu o derogare privind patrimoniul arheologic:

Potrivit experților consultați, aici ar fi trebuit schimbată legea arheologiei și legislația care guvernează epavele, astfel încât de prevederi să beneficieze toți cei interesați, nu doar companiile petroliere.

Mai mult, inclusiv privații din zonele de coastă afectați de lucrări vor avea de suferit din cauza proiectului. Mai precis, aceștia vor fi obligați să își pună la dispoziție terenurile companiilor petroliere și contractorilor acestora, chiar dacă nu sunt expropriați pentru lucrări.

Concomitent, articolul 16 exceptează avizarea studiilor de impact de către Comitetul Național al Zonei Costiere.

De asemenea, legea oferă derogări și de la Codul Muncii. Angajații vor munci 168 de ore pe lună, raportat la o perioadă de referință de 12 luni.

Muncitorii nu vor putea lucra mai mult de 48 de ore pe săptămână, cu tot cu orele suplimentare.

Partea de final a proiectului este dedicată părților fiscale. Mai exact, statul dă și petroliștii iau.

În primul rând, petroliștii sunt scutiți de taxa pe liberalizarea gazelor. Supraimpozitarea a crescut de la 60% la 80% începând cu anul trecut, iar această taxă a devenit permanentă.

Numai că proiectul prevede scutirea de plata acesteia.

De asemenea, redevențele rămân la aceleași niveluri ca până acum.

În fine, în situația în care companiile petroliere vor fi la un moment dat obligate să plătească mai multe taxe, atunci banii plătiți în plus se vor constitui în credit fiscal.

Practic, acele sume suplimentare vor fi restituite.

”Art.19.- (1) În situația în care titularii acordurilor petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrării in vigoare a prezentei legi sunt obligati să plătească orice sume percepute de autoritățile publice în plus faţă de sumele care ar fi fost datorate în conformitate cu prezenta lege, aceştia vor fi îndreptățiți la un credit fiscal integral calculat anual pentru sumele suplimentare achitate; creditul fiscal va fi acordat sub forma unui drept de restituire la nivelul cheltuielilor sau costurilor pe care titularul le are prin plata sumelor suplimentare prevăzute în prezentul alineat.