Donald Trump renunță la noile sancțiuni împotriva Rusiei, tensiunile între Ucraina și SUA cresc

Donald Trump a suspendat aplicarea unei părți importante a sancțiunilor și taxelor vamale prevăzute de noua lege privind Rusia și Iranul, semnată în septembrie. Decizia, adoptată pe 16 octombrie, a provocat critici din partea unor congresmeni americani și a amplificat tensiunile dintre Washington și Kiev. Volodimir Zelenski a avertizat că acordul privind livrările de motorină rusească ar putea deschide calea unor noi concesii pentru Moscova.

Trump suspendă noile sancțiuni împotriva Rusiei

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a emis pe 16 octombrie o derogare amplă de la sancțiunile prevăzute de Legea Lindsey O. Graham privind sancționarea Rusiei și Iranului, adoptată recent de Congresul american, relatează publicația The Kyiv Independent.

Actul normativ reprezenta cea mai recentă inițiativă a SUA pentru intensificarea presiunii economice asupra Rusiei, în contextul continuării războiului împotriva Ucrainei.

Legea îi acorda președintelui puteri extinse pentru a impune sau suspenda sancțiuni și taxe vamale în baza prevederilor sale.

Ordinul executiv prevedea majorarea cu 500% a taxelor vamale pentru bunurile provenite din Rusia și cu 100% pentru bunurile din principalele cinci țări importatoare de petrol brut și gaze naturale de origine rusă, în anumite condiții. Prin același ordin, Trump a suspendat însă aplicarea acestor măsuri și a unei părți importante a sancțiunilor prevăzute de lege.

Decizia de a acorda derogări extinse a provocat imediat critici din partea unor reprezentanți ai Congresului american.

Reacții în Congres: „Trump tocmai a suspendat toate sancțiunile”

Reprezentantul democrat Don Beyer a criticat decizia într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Trump tocmai a suspendat toate sancțiunile împotriva Rusiei prevăzute de Legea Lindsey Graham privind sancționarea Rusiei, exact așa cum am avertizat eu și alții că va face”, a scris congresmenul.

Acesta a cerut Congresului SUA să „repare” legea pe care a descris-o drept „defectuoasă” și l-a acuzat pe Trump că „cedează” în fața președintelui rus Vladimir Putin, ignorând intenția legislativului american din spatele adoptării actului normativ.

„Trump a demonstrat că va denatura această lege și va abuza de puterile pe care aceasta i le-a conferit. Deși, pentru moment, a lăsat nefolosite competențele privind taxele vamale, legea, în forma sa actuală, îi permite și să folosească noile instrumente comerciale ca arme împotriva aliaților și partenerilor noștri comerciali”, a adăugat Beyer.

Acordul privind motorina rusească, criticat de congresmeni americani

Pe 13 octombrie, un grup bipartizan de senatori americani i-a cerut lui Trump să renunțe la acordul privind achiziția de motorină din Rusia. Inițiativa s-a alăturat criticilor formulate de alți membri ai Congresului față de înțelegerea controversată.

Acordul a devenit un punct major de dispută în relațiile dintre Washington și Kiev, întrucât criticii susțin că reluarea livrărilor de combustibili ruși poate genera venituri suplimentare pentru Moscova și poate contribui indirect la finanțarea războiului împotriva Ucrainei.

Trump a susținut că înțelegerea urmărește să contribuie la reducerea prețurilor energiei pe piețele internaționale. Pe 9 octombrie, președintele american a declarat că Rusia acceptase să furnizeze milioane de tone de motorină piețelor din SUA și din restul lumii, în urma unei convorbiri telefonice cu Vladimir Putin.

Acordul a stârnit nemulțumiri atât în rândul unor congresmeni republicani, cât și al democraților, care au cerut menținerea presiunii economice asupra Moscovei.

Zelenski avertizează că ar putea urma noi concesii pentru Rusia

Pe 16 octombrie, președintele ucrainean a avertizat că acordul lui Trump privind motorina rusească ar putea deschide calea unor noi relaxări ale sancțiunilor impuse Moscovei.

„În opinia mea, nu putem accepta aceste acorduri. Pentru că vor urma acorduri privind gazele. Și sunt absolut sigur de acest lucru. După gaze, vor ridica sancțiunile și pentru alte lucruri”, a declarat Volodimir Zelenski.

Liderul ucrainean a criticat în mod repetat acordul dintre Washington și Moscova, susținând că acesta riscă să aducă mai mulți bani în Rusia, în timp ce Ucraina continuă să se confrunte cu atacurile rusești și cu efectele războiului asupra infrastructurii sale.

Declarațiile au fost făcute pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Zelenski și Trump, în special în privința atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești și a abordării administrației americane față de conflict.

Trump i-a cerut lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești

Pe 10 octombrie, Trump l-a criticat dur pe Zelenski, cerându-i să oprească atacurile asupra rafinăriilor din Rusia. Președintele american a sugerat, de asemenea, că ucrainenii ar trebui să își înlocuiască liderul dacă își doresc încheierea războiului.

Trump l-a acuzat pe liderul ucrainean că ar contribui la agravarea crizei globale de aprovizionare cu motorină, deși există relatări care indică faptul că războiul SUA împotriva Iranului este principalul factor din spatele actualei penurii.

„Le-am spus că pot face ce vor Rusiei, dar să nu lovească rafinăriile, pentru că aceasta este o problemă globală care a fost provocată”, a afirmat Trump.