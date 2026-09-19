Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a promulgat legea „Lindsey O. Graham”, care extinde sancțiunile împotriva Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei să pună capăt războiului din Ucraina. Actul normativ îi oferă, totodată, liderului american puteri extinse pentru impunerea de tarife comerciale asupra statelor care încalcă embargoul, potrivit The Guardian.

Sancțiuni extinse împotriva Rusiei

Donald Trump a semnat vineri legea care introduce sancțiuni extinse împotriva Rusiei, măsură menită să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina. În același timp, legea îi conferă președintelui SUA autoritatea de a impune tarife suplimentare statelor care încalcă embargoul impus Rusiei.

Legea, intitulată „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act”, a fost promulgată la două zile după ce a fost adoptată de Camera Reprezentanților, pe fondul îngrijorărilor că actul normativ îi oferă președintelui puteri prea extinse.

Administrația Trump s-a arătat anterior reticentă în privința impunerii unor sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei. Poziția s-a schimbat însă după ce încercările repetate de a pune capăt războiului din Ucraina, care durează de patru ani și jumătate, au stagnat.

Legea poartă numele senatorului republican Lindsey Graham, cunoscut pentru pozițiile sale ferme în politica externă și decedat în luna iulie.

Vizați: giganții din energie, industria de apărare și „flota fantomă”

Actul normativ urmărește să reducă capacitatea Rusiei de a continua finanțarea războiului prin vizarea veniturilor obținute din exporturile de petrol și gaze naturale, precum și a statelor care continuă să cumpere energie din Rusia.

Legea introduce noi sancțiuni împotriva oficialilor politici și militari ruși, dar și împotriva rețelelor externe care contribuie la aprovizionarea mașinii de război a Rusiei și la evitarea sancțiunilor deja existente.

În plus, este vizată și așa-numita „flotă fantomă” de petroliere folosită de Rusia pentru a continua exporturile de țiței în întreaga lume, în ciuda sancțiunilor deja impuse asupra exporturilor sale energetice.

Donald Trump primește puteri extinse pentru impunerea de tarife comerciale

Legea îi oferă lui Donald Trump o marjă largă de decizie în ceea ce privește aplicarea măsurilor prevăzute de actul normativ. Președintele poate decide ce state vor fi vizate de tarife și care vor fi nivelurile acestora.

De asemenea, legea îi acordă președintelui competența de a decide dacă anumite prevederi privind sancțiunile pot fi suspendate în cazul unor state.

Printre cele mai controversate prevederi se numără posibilitatea ca Donald Trump să impună tarife de până la 100% cumpărătorilor de energie rusească, inclusiv Chinei, precum și altor țări care ajută Moscova să eludeze sancțiunile. Prevederile ample ale legii au fost criticate de numeroși parlamentari democrați, care au susținut că aceasta îi conferă președintelui autoritate excesivă în privința utilizării tarifelor comerciale.