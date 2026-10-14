Ce câștigă Rusia din acordul privind motorina cu SUA și de ce îi convine lui Donald Trump

Prețurile ridicate la petrol și motorină afectează negativ popularitatea lui Donald Trump și a Partidului Republican. În acest context, Donald Trump a negociat pe 9 octombrie cu Vladimir Putin livrări de motorină rusească pe piețele din SUA și internaționale. În plus, Washingtonul ar urma să relaxeze sancțiunile împotriva combustibilului rusesc, iar Trump a cerut Ucrainei să înceteze atacurile asupra rafinăriilor din Rusia. Cât de viabilă este însă această înțelegere și ce avantaje ar putea oferi celor două țări? La aceste întrebări răspunde cercetătorul principal al Centrului Carnegie din Berlin, Serghei Vakulenko, într-o analiză publicată de site-ul rus independent „Meduza”.

Cum au rezistat exporturile de motorină ale Rusiei în fața sancțiunilor internaționale și a loviturilor ucrainene

Deși războiul și sancțiunile occidentale impuse Rusiei au schimbat direcția exporturilor de motorină, volumul acestora a rămas în mare parte constant. În 2025, Rusia a acoperit aproximativ 3% din consumul global de motorină și 10% din volumul comercializat internațional, ocupând locul doi la nivel mondial, între SUA și Arabia Saudită.

Cu toate acestea, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești și restricțiile impuse exporturilor în iulie 2026 au redus semnificativ disponibilitatea acestui combustibil pentru piețele externe. În septembrie, livrările lunare ale Rusiei au scăzut la doar 300.000–350.000 de tone, față de 3 milioane de tone în aprilie 2026. Situația s-a agravat din cauza cererii crescute pe piața internă și a capacităților limitate de depozitare.

Serghei Vakulenko

Trump vrea să reducă prețurile la pompă înaintea alegerilor din Statele Unite

În SUA, cotațiile ridicate la motorină au devenit o problemă politică majoră pentru Donald Trump, care încearcă să câștige sprijinul alegătorilor înaintea alegerilor legislative din 3 noiembrie 2026. Deși Statele Unite produc mai multă motorină decât consumă, prețurile interne sunt direct influențate de piața globală.

„Singura modalitate de a reduce prețurile interne este să influențezi prețurile pe piețele internaționale prin creșterea ofertei”, explică Vakulenko pentru „Meduza”. Cu toate acestea, acordul cu Rusia, care prevede exporturi de 300.000 de tone de motorină în octombrie și până la 1 milion de tone pe lună până în aprilie 2027, este considerat insuficient pentru a genera o scădere vizibilă a tarifelor înainte de alegeri.

Sprijinul istoric pe care Donald Trump s-a bazat în rândul bazei sale conservatoare se erodează vizibil, pe fondul unei pierderi accentuate de încredere a republicanilor în măsurile economice ale administrației, arată o analiză prezentată pentru „The Hill” de Alec Tyson, vicepreședinte senior la Ipsos Public Affairs. Deși scăderea a fost declanșată inițial de războiul din Iran, prăbușirea abruptă din ultimele săptămâni este alimentată direct de nemulțumirile legate de economie, marcând o schimbare rară de atitudine în rândul alegătorilor tradiționali.

De ce veniturile reale obținute de Moscova din vânzarea de combustibil către Statele Unite sunt mult mai mici decât par

Valoarea totală teoretică a acestei înțelegeri este estimată la 7 miliarde de dolari, pe baza vânzării a 5 milioane de tone de motorină. Totuși, beneficiile reale pentru Rusia sunt reduse. „Această motorină ar fi fost exportată oricum, chiar dacă în condiții mai puțin avantajoase”, subliniază Vakulenko. Relaxarea sancțiunilor americane ar putea reduce doar parțial costurile logistice, fără a elimina efectele sancțiunilor europene.

În plus, structura fiscală din Rusia face ca bugetul de stat să nu profite de pe urma creșterii prețurilor la produsele petroliere exportate, ba chiar să înregistreze pierderi mai mari din cauza mecanismului de compensare aplicat companiilor petroliere pentru menținerea tarifelor interne sub control.

Barilul de petrol s-a scumpit în pofida declarațiilor lui Trump că Rusia va exporta în SUA 4,8 milioane de tone de motorină în următoarele luni Sursa foto: Profimedia

De ce acordul energetic dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea un efect minim asupra pieței globale a carburanților

Chiar dacă exporturile rusești de motorină vor crește ușor în lunile următoare, această evoluție ar fi avut loc în mod natural, pe fondul scăderii sezoniere a consumului intern pe timp de iarnă. „Volumul suplimentar discutat în cadrul înțelegerii este prea mic pentru a avea un impact semnificativ asupra prețurilor globale”, afirmă Vakulenko.

În plus, este puțin probabil ca Ucraina să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești, acestea reprezentând una dintre puținele pârghii eficiente de presiune militară și economică împotriva Moscovei. Fără un acord energetic mai amplu, agreat inclusiv de conducerea de la Kiev, înțelegerea dintre Trump și Putin riscă să rămână mai degrabă o manevră politică electorală decât o rezolvare reală pentru piața mondială a combustibilului.

Reacții puternice în SUA față de acordul Trump-Putin

Un grup bipartizan, format din patru senatori republicani și trei senatori democrați, i-a transmis președintelui american Donald Trump să „renunțe imediat” la planul său de a suspenda unele sancțiuni impuse Rusiei pentru a cumpăra motorină rusească, relatează The Associated Press.

„Statele Unite nu ar trebui să-i ofere lui Putin o gură de oxigen financiară în timp ce Rusia continuă să ucidă civili ucraineni. Administrația trebuie să renunțe la această direcție”, scriu cei șapte senatori.

Congresul SUA „a interzis în mod explicit importurile de energie din Rusia în 2022, pentru a împiedica finanțarea războiului brutal al lui Putin împotriva Ucrainei cu bani americani”, subliniază ei.

Democrații au șanse reale să câștige controlul asupra Congresului la alegerile parțiale din toamnă

Charlie Cook, fondatorul Cook Political Report, a declarat la ABC News, că democrații au șanse mari de to să recâștige controlul Camerei Reprezentanților în urma alegerilor parțiale din noiembrie, iar preluarea Senatului ar fi extrem de realistă.

„Sunt complet de acord că situația Camerei Reprezentanților este clară de ceva vreme”, a spus Cook. „În schimb, la Senat, acum un an părea nerealist să credem într-o schimbare, dar acum este foarte realist.” Conform The Hill și partenerului său, Decision Desk HQ, democrații au 72% șanse să preia Camera și 54% șanse să câștige majoritatea în Senat