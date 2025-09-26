Dosar de concediere, suspendat în așteptarea anchetei 

Din cauza acestui dosar, un dosar de contestare a unei decizii de concediere a fost suspendat mai mult de doi ani, iar costurile suspendării procesului s-ar putea ridica la 70.000 de euro. 

Un proces în care Florentina Ruxandra Călina, șefă de serviciu în cadrul CFR, a contestat o decizie de concediere prin care a fost dată afară cu acuzația că a „scurs” în presă un document din interiorul companiei a fost suspendat mai mult de doi ani din cauza unei anchete penale a DNA care îi vizează pe șefii CFR care au dispus concedierea. 

Procesul pentru contestarea concedierii, despre care Libertatea a relatat pe larg, a fost deschis la Tribunalul București în 4 iulie 2022. Primul termen a fost stabilit în 26 septembrie 2022, ocazie cu care procesul a fost amânat pentru a fi depuse la dosar „înscrisurile stabilite de instanţă”. 

Următorul termen din proces a fost stabilit în 24 octombrie 2022. Cu această ocazie, Tribunalul București a dispus suspendarea procesului de concediere „până la soluționarea definitivă a cauzei ce formează obiectul dosarului penal nr. 51/P/2022 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara”. 

Acuzațiile DNA, făcute publice în ianuarie 2023

Decizia de suspendare a procesului privind concedierea Florentinei Călina a fost contestată, dar decizia luată de Tribunalul București, de suspendare a litigiului până la „soluționare definitivă a cauzei penale” a fost respinsă. Ancheta DNA părea să avanseze, în ianuarie 2023 procurorii anticorupție anunțând oficial punerea sub acuzare a lui Simu și Ceșa. 

„În cursul lunii aprilie 2022, suspectul Ceșa Petru, în calitatea menționată mai sus, la instigarea celuilalt suspect, și-ar fi arogat atribuțiile funcției de director general al CNCF CFR SA, cu toate că nu deținea această funcție sau o împuternicire în acest sens și a emis două decizii, prin cea de-a doua numindu-l pe Simu-Alexandru Ion la conducerea Sucursalei Regionalei de Căi Ferate Timișoara. Prin aceste două decizii privind traseul profesional al lui Simu-Alexandru Ion, suspectul Ceșa Petru ar fi urmărit să-i asigure primului stabilitatea unei funcții de conducere la nivel regional, după încetarea celei de director general interimar al CNCF CFR SA”, transmitea DNA.

Procurorii mai arătau că „după apariția în spațiul public a uneia dintre acele decizii, suspectul Ceșa Petru, la instigarea celuilalt, în urma unei cercetări disciplinare formale, ar fi emis două decizii prin care unei subordonate, bănuită că ar fi remis presei documentul respectiv, i-ar fi fost desfăcut contractul individual de muncă din motive disciplinare, cu încălcarea prevederilor din Codul Muncii, motivând că angajata nu a reușit să-și dovedească nevinovăția. 

În dosarul celor doi directori din CFR a fost audiat ca martor inclusiv Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor la vremea respectivă. Grindeanu a declarat ulterior la Antena3 că Simu este „o cunoștință” a sa. „Mesajul meu este clar: NU mă las intimidat, NU blochez aflarea adevărului. Din contră. Eu vreau ca oamenii să știe care este realitatea”, spunea Grindeanu într-o postare pe Facebook în care anunța prezența la Antena 3, la o zi după audierea de la DNA în dosarul „Simu-Ceșa”.

CFR a cerut reluarea procesului de concediere

La finalul anului 2023, mai exact în 7 decembrie 2023, CFR SA a cerut reluarea procesului în care fosta șefă de serviciu Florentinei Călina contesta concedierea reclamând că „urmărirea penală care a determinat suspendarea durează mai mult de un an de la data la care a intervenit suspendarea, fără a se dispune o soluţie în acea cauză”.

În 25 martie 2024, Tribunalul București a decis că „nu se impune repunerea cauzei pe rol doar pentru considerentul că s-a împlinit termenul de 1 an de la data suspendării judecăţii, fără a se fi dispus o soluţie de organele judiciare şi că nu există, la acel moment, o raţiune care să înlăture necesitatea menţinerii suspendării judecăţii”.

Decizia Tribunalului a fost contestată de CFR, iar recursul a fost admis de Curtea de Apel București, care a dispus anularea suspendării procesului de concediere, chiar dacă ancheta DNA nu este finalizată.  

„Se constată că soluţionarea litigiului este oprită temporar prin măsura suspendării de aproximativ 2 ani, fără ca în litigiul ce a generat suspendarea să se fi pronunţat o soluţie definitivă, ceea ce este de natură a aduce atingere principiului celerităţii procesului. 

Nu se poate considera că reluarea judecăţii, chiar în lipsa pronunţării instanţei penale, ar reprezenta o negare a condiţiilor reţinute ca incidente în speţă potrivit art. 413 alin.1 pct.2 Cod procedură civilă, având în vedere că instanţa de fond este chemată să analizeze situaţia de fapt ce rezultă din probatoriul administrat în raport de normele legale în materia dreptului muncii”, se arată în decizia Curții de Apel București prin care s-a dispus reluarea procesului de concediere.

„Dosarul se află în lucru”

Așa cum Libertatea a arătat deja, procesul de concediere a fost reluat în ianuarie 2025, la mai mult de doi ani de la suspendare. În 24 martie 2025 a fost pronunțată o primă sentință prin care concedierea Florentinei Călina a fost declarată nelegală. Decizia a fost atacată cu apel la Curtea de Apel București, unde este programat un prim termen din recurs în 29 septembrie 2025. 

În privința stadiului anchetei care îl vizează pe șeful CFR Ion Alexandru Sima și care a dus la suspendarea pentru o perioadă de mai mult de doi ani a procesului de concediere, DNA a comunicat, la solicitarea Libertatea, că ancheta este încă în derulare. 

„Dosarul la care faceți referire se află în lucru pe rolul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara, iar în acest moment, alte informații referitoare la stadiul anchetei în afară de cele comunicate deja oficial prin comunicatul nr. 40/VIII/3 din 16 ianuarie 2023, nu pot fi puse la dispoziție (…)”, a transmis DNA. 

O suspendare care ar putea costa CFR zeci de mii de euro

Dacă sentința Tribunalului București, prin care concedierea Florentinei Călina a fost declarată nelegală, cu consecința reangajării și plata salariilor pentru perioada în care angajata a fost ținută pe tușă, va fi menținută de Curtea de Apel București, CFR va trebui să îi achite angajatei concediate salariul pentru cel puțin trei ani, din care mai mult de doi ani pentru perioada de suspendare a procesului din cauza anchetei DNA. 

Un specialist în drept consultat de Libertatea a explicat că plățile nu se limitează la plata veniturilor nete, ci includ și plata contribuțiilor sociale. Altfel, a explicat expertul, un angajat concediat nelegal care primește doar venitul net pentru perioada în care a fost înlăturat din funcție ar pierde vechimea în muncă. 

Un calcul simplu arată că la un venit lunar brut de 10.000 de lei, CFR ar trebui să plătească pentru trei ani 360.000 de lei (peste 70.000 de euro), din care peste 240.000 (aproximativ 50.000 de euro) pentru perioada în care angajata a stat acasă, iar procesul de concediere a fost suspendat din cauza anchetei penale aflate în derulare. 

Directorul general al CFR, Ioan Alexandru Simu, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere cu privire la situația creată. 

Foto: Inquam Photos / Ilona Andrei

