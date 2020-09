Fiul lui Tudorel Toader va preda la Facultatea de Drept din Iași. Colegii acuză că ar fi obținut postul la presiunea tatălui său. Reacția fostului ministru al Justiției

După anunțul privind preluarea disciplinei de către asistentul universitar Alexandru Toader, un grup de cadre didactice din cadrul facultății a trimis o scrisoare anonimă către presa locală, în care a acuzat teroare din partea conducerii facultății asupra corpului didactic, impunerea băiatului rectorului la cursul respectiv și faptul că acesta ar fi ”imatur și nepregătit” pentru a gestiona acel curs important.

Alexandru Toader

În scrisoare este menționat faptul că, în formarea studenților de anul I, cursul de Drept civil este unul foarte important, fiind predat deja de 14 ani de un alt cadru didactic al facultății – lectorul universitar Cristina Luiza Gavrilescu.

”Caracterul fundamental rezultă atât din importanța materiei pentru formarea viitorului jurist, cât și din faptul că la examenele de licență, precum și la cele de admitere în profesiile juridice (magistratură, avocatură, notariat), se dau preponderent subiecte din această materie”, se menționează în textul scrisorii.

Mai multe surse din Facultatea de Drept au confirmat intenția ca, de la finalul lunii, când se realizează statele de funcții, Alexandru Toader să preia cursul de Drept civil și să-l predea.

Surse din facultate au declarat pentru Libertatea că decizia nu este unică: în istoria Facultății de Drept, au fost mai multe delegări de predare către asistenți a unor cursuri, asistenți care, conform legii, nu ar avea dreptul să fie titulari de cursuri. La Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, spre exemplu, anul trecut au fost 25 de astfel de solicitări de delegări, jumătate dintre ele la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

Băiatul rectorului, intrat ca asistent din anul 2017 la universitate, nu ar avea experiența și anvergura necesare pentru a susține un astfel de curs, susțin semnatarii scrisorii.

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

”Din punct de vedere științific, domnul asistent Toader este imatur și total nepregătit pentru a susține un curs de o asemenea complexitate. Din păcate, noi mai mult de atât nu putem face și suntem obligați să ne păstrăm anonimatul”, se arată în scrisoare.

Teroarea întreținută în prezent în Facultatea de Drept din Iași de cuplul Tudorel Toader – Ioana Costea (decanul Facultății de Drept – n.r.) întrece orice închipuire. Sperăm că vom fi înțeleși, deoarece ceea ce se întâmplă acum doamnei profesor Cristina Gavrilescu se poate întâmpla mâine cu oricare dintre noi. Scrisoarea semnată de profesori de la Facultatea de Drept din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași:

Rectorul universității, Tudorel Toader, a negat orice implicare și orice presiune în preluarea cursului respectiv de către fiul său, precizând faptul că o situație similară s-a întâmplat și cu lectorul Cristina Gavrilescu, când aceasta a preluat cursul de Drept civil: era tot asistent universitar, fără multă experiență, având specializarea pe insolvență, și a preluat materia tot prin delegare.

”Numeroși asistenți universitari au primit delegație de predare la Facultatea de Drept, după câțiva ani de activitate. Doamna Gavrilescu, asistent universitar fiind, a suplinit cursul de Drept civil, începând cu anul universitar 2016-2017. În perspectiva promovării pe funcția de conferențiar, domnia sa i-a solicitat directorului de departament configurarea unui post didactic privind insolvența, în acord cu profilul profesional. Alexandru Toader are o vechime de 9 ani în învățământul universitar, pe materia Dreptului civil, dintre care ultimii trei ani la UAIC, și 9 ani de activitate în funcția de notar public”, a declarat Tudorel Toader.

Tudorel Toader | Foto: Hepta

Tudorel Toader | Foto: Hepta

Fostul ministru al Justiției a mai precizat și faptul că delegarea dreptului de a preda cursuri la Facultatea de Drept către asistenți este o practică uzitată de foarte mulți ani la Facultatea de Drept, unde el a fost decan vreme de 3 mandate, înainte de a deveni rector al universității, în 2016.

Lectorul Luiza Cristina Gavrilescu, care a predat până acum disciplina care va fi preluată de fiul lui Tudorel Toader, a precizat pentru Libertatea că nu se simte discriminată de decizia luată și nici înlăturată de conducerea facultății și a departamentului, ci spune că a dorit să predea un curs la modulul de master Drept al afacerilor, în vederea îndeplinirii condiţiilor pentru promovarea ulterioară pe postul de conferenţiar.

”Mă surprinde iniţiativa unor aşa-zişi binevoitori de a-mi lua apărarea fără ştirea mea şi fără a mă consulta. Consider că această atitudine este una complet nejustificată şi mă delimitez de orice legătură cu acea depeşă pe care nici nu am văzut-o”, a punctat lect. dr. Luiza Cristina Gavrilescu.

”Într-adevăr, am primit delegaţie în vederea susţinerii activităţii de predare a acestei materii, «Drept civil – Partea Generală. Persoanele», în toată aceasta perioadă am îndeplinit toate cerinţele specifice exigenţelor didactice şi de cercetare, respectiv publicare de cursuri, fişe de sinteze, culegeri de practică judiciară, articole, am participat la conferinţe şi am susţinut cursuri de formare şi perfecţionare profesională a practicienilor”, a mai spus aceasta.

