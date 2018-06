Cestelle (23 de ani), Cerise (21 de ani), Lia (21 de ani), July (21 de ani), Florine (24 de ani) și Baptiste (21 de ani) sunt cinci tineri francezi veniți cu pături și corturi la festivalul de la Iași. I-am găsit ieri în zona de camping de la Afterhills. În așteptarea concertelor de la scena principală, jucau cărți. “Noi suntem studente venite la București cu bursă Erasmus și i-am chemat și pe prietenii noști din Franța, să ne distrăm împreună în acest weekend, aici la Iași. Ne place foarte tare atmosfera de la Afterhills. Abia așteptăm să ascultăm trupa Subcarpați“, ne-a spus Lia, 21 de ani. Au venit de joi și vor asista și la concertele de duminică noaptea. Sunt pentru prima dată în Moldova. Le place Iașiul și le plac românii, în general, pentru că știu să se distreze și, nu îl ultimul rând, pentru că sunt primitori.

“Noi am pus 300 de corturi la dizpoziție. Au saltele, lampi solare, există apă caldă în camping, un umbrar mare care e și cafenea cu breakfast și cu zonă de încărcat telefoanele“, ne-a declarat Ovidiu Biber, co-fondator Afterhills. Locul în camping costă 50 de lei, pentru toate patru zilele, separat de prețul biletelor/ abonamentelor.

Nouă scene cu muzică și comedy

La Afterhills există nouă scene, scena Comedy, fiind o premieră absolută pe piața festivalurilor din România, plus o serie de zone de relaxare . Vor cânta 150 de artiști din cele mai populare genuri ale momentului. Cele nouă scene de anul acesta sunt Mainstage, The Shed, Techno, The Apartment, Boombox, Kaze, Essence, Silent Disco și Comedy.

Astăzi, spectacolele la Mainstage încep de la ora 18.30, cu Macanache& The Putreds. Vor cânta și Subcarpați, Hurts și, nu îl ultimul rând Paul Van Dyk. Mâine, pe scena principală vor urca: Firma, Șuie Paparude, Tom Odell, Above& Beyond și mulți alții.

În prima seară a evenimentului au fost prezenți peste 30.000 de oameni, iar organizatorii se așteaptă ca cifra lor să crească. “Suntem pregătiți să găzduim până la 60.000 de oameni pe zi“, ne-a mai spus Ovidiu Biber.

“Secretul” brățărilor de la festivalului Afterhills

Așa cum se întâmplă și la alte evenimente de acest gen, toți cei care vin la festival au o brățară la mână, care li se pune la intrare, și pe baza căreia își pot cumpăra mâncare și pot participa la diferitele activități care se desfășoară aici.

“Aceste brățări de la mâna, reprezintă de fapt un sistem foarte smart, care nu doar permite accesul și ieșirea, ci și niște rapoarte foarte precise, despre ce zone din festival au mers mai bine și ce zone nu prea au mers. Și atunci putem să luăm decizii în timp real. Spre exemplu, barul din spatele zonei techo nu prea merge și vom vedea ce măsuri luăm în acest sens“, ne-a explicat Ovidiu Biber.

Record la Festivalul Afterhills

Pentru ediția de anul acesta, Afterhills și-a setat un obiectiv care să pună festivalul pe harta celor mai importante evenimente: realizarea celui mai mare Dreamcatcher (un obiect tradițional al nativilor americani- n.r.) din lume și înregistrarea acestuia în Guiness World Records. Actualul record este de 7,42 de metri și a fost stabilit în Rusia. “A fost deja aici o echipă de la Guiness, care a făcut măsurătorile. Cel mai mare dreamcatcher are peste 7 metri. Al nostru are peste 9 metri, diametrul. De sus până jos are peste 20 de metri și are 500 de kilograme. S-a muncit la el vreo trei luni. E făcut din nuiele, sfoară, pene. Umează ca echipa Guiness să anunțe recordul. Poate fi oricând, noi ne-am dori să se întâmple în timpul festivalului”, a mai spus Ovidiu. Dreamcatcherul a fost făcut de o echipă mixtă de artiști din Iași și nord estul României și este realizat exclusiv manual, din nuiele, sfoară și pene.