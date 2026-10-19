Guvernul Luca Niculescu, la audieri în Parlament: Florin Barbu deschide seria la Agricultură

Luni, 19 octombrie 2026, la ora 12.00, vor începe audierile miniştrilor Guvernului Luca Niculescu în comisiile parlamentare de specialitate. Primul audiat va fi ministrul propus la Agricultură, Florin Barbu.

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus, joi, la Parlament programul de guvernare şi lista miniștrilor propuși.

Duminică, după întâlnirea cu miniştrii din Cabinetul său, Luca Niculescu a declarat că audierile din comisii vor fi abordate cu seriozitate.

„Le vom aborda cu seriozitate şi cu respect faţă de cei care reprezintă cetăţenii. România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline", a spus premierul desemnat.

Luni, sunt chemaţi la audieri, în intervalul 12.00 - 20.00, miniştrii propuşi la Agricultură - Florin Barbu, Dezvoltare - Marcel Alexandru Stoica, Energie - Dumitru Chisăliţă, Apărare - Radu Oprea, Economie - Daniel Zamfir, Digitalizare - Bogdan Dumitru, Finanţe - Alexandru Nazare, Educaţie - Sorin Costreie, Învăţământ preuniversitar - Sorin Gabriel Ionescu, Afaceri Interne - Marian Neacşu, Transporturi - Ştefan Ovidiu Popa, Mediu - Natalia Intotero şi Cultură - Ioana Ciocan.

Marţi, audierile încep la ora 9.00 şi se încheie la ora 12.00, urmând să fie audiaţi miniştrii nominalizaţi la Justiţie - Radu Marinescu, Mihai Ghigiu - Proiecte Europene, Externe - Dănuț Neculăescu, Muncă - Florin Manole şi Sănătate - Alexandru Rogobete.

Fiecare ministru are alocată câte o oră pentru audieri, iar avizul comisiilor este consultativ.