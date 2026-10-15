Când are loc votul pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu. Calendarul audierilor miniștrilor

În cadrul ședinței de joi seară, 15 octombrie 2026, birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis că audierile miniștrilor propuşi în Guvernul Luca Niculescu vor avea loc luni şi marţi. De asemenea, marți, la ora 14.00, va avea loc şedința comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu.

Când încep audierile miniștrilor

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au luat act, în şedinţa de joi seară, de depunerea listei miniştrilor şi a programului de guvernare. Audierile vor începe luni, la ora 12.00, primul programat fiind Florin Barbu, propus de PSD pentru Ministerul Agriculturii.

Luni, audierile se vor desfășura până la ora 20.00, fiind programaţi 11 dintre membrii Cabinetului.

În ceea ce privește restul candidaţilor propuşi, aceștia vor fi audiaţi marţi, începând cu ora 09.00. Marţi, audierile încep cu Radu Marinescu (PSD), propus la Ministerul Justiţiei, şi se vor încheia cu Alexandru Rogobete (PSD), propus la Sănătate.

Când are loc ședinţa comună pentru învestirea Guvernului Niculescu

Sedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru acordarea votului de încredere va avea loc marți, 20 octombrie, de la ora 14.00.

Candidatului desemnat pentru funcția de prim-ministru i se rezervă 30 de minute, pe care le folosește la începutul şi la sfârşitul dezbaterilor.

Guvernul Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru învestire.

Luca Niculescu a depus joi seară programul de guvernare și lista miniștrilor

Premierul desemnat Luca Niculescu a depus joi seară, în Parlamentul României, programul de guvernare și lista miniștrilor. El recunoaște că formula propusă este una „mai puțin obișnuită”, reunind miniștri desemnați de PSD și specialiști fără apartenență politică.