Mesajul lui Luca Niculescu după ce s-a văzut cu miniștrii propuși pentru noul Guvern, cu două zile înaintea votului din Parlament

Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis duminică, 18 octombrie, că „nu ne așteaptă o perioadă ușoară” și că „sunt multe probleme care nu mai pot fi amânate și mulți români care așteaptă, pe bună dreptate, soluții”.

Luca Niculescu s-a întâlnit la Vila Lac pentru prima dată cu toți miniștrii propuși, reuniți la aceeași masă

Potrivit informațiilor Libertatea, Luca Niculescu a avut o ședință la Vila Lac cu toți miniștrii. Mai exact, un așa-numit „prânz de lucru, o discuție de cunoaștere cu toată lumea”, după cum s-au exprimat unii participanți la discuții în dialogul cu Libertatea.

La final, premierul desemnat a făcut o postare pe Facebook.

„Astăzi m-am întâlnit cu echipa propusă pentru viitorul Guvern. Am avut o discuție deschisă despre responsabilitatea pe care ne-o asumăm și despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare. Nu ne așteaptă o perioadă ușoară. Sunt multe probleme care nu mai pot fi amânate și mulți români care așteaptă, pe bună dreptate, soluții”, a explicat Niculescu.

Și a continuat: „Am discutat despre programul de guvernare și, mai ales, despre cum îl vom pune în practică. Le-am spus colegilor că, deși venim din medii diferite – unii din politică, alții din lumea universitară, din cultură sau din mediul antreprenorial –, vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile să meargă mai bine în România. Vreau să lucrăm împreună, să ne ascultăm, să învățăm unii de la alții și să căutăm cele mai bune soluții. Ceea ce contează nu este ce promitem, ci ce reușim să schimbăm în bine în viața oamenilor”.

„Am vorbit și despre securitatea României, despre parteneriatele noastre externe și despre nevoia de a pune tot mai mult accent pe diplomația economică. Relațiile noastre externe trebuie să însemne și mai multe investiții, noi piețe pentru firmele românești și locuri de muncă”, a completat Luca Niculescu.

Mesajul a venit cu două zile înaintea votului de învestitură din Parlament. Audierile miniștrilor vor fi pe 19 și 20 octombrie, iar votul va fi pe 20 octombrie la amiază.

Lista miniștrilor noului Cabinet

Prim-ministru - Luca Niculescu (independent) Viceprim-ministru, ministrul de Interne - Marian Neacșu (PSD) Ministrul Transporturilor - Ovidiu Popa (PSD) Ministrul Finanțelor - Alexandru Nazare (independent) Ministrul de Externe - Dănuț Neculăescu (independent) Ministrul Justiției - Radu Marinescu (PSD) Ministrul Apărării - Radu Oprea (PSD) Ministrul Economiei și Turismului - Daniel Zamfir (PSD) Ministrul Delegat la Digitalizare și AI - Bogdan Dumitru (independent) Ministrul Energiei - Dumitru Chisăliță (independent) Ministrul Agriculturii - Florin Barbu (PSD) Ministrul Mediului - Natalia Intotero (PSD) Ministrul Dezvoltării - Alexandru Stoica (PSD) Ministrul Investițiilor - Mihai Ghigiu (PSD) Ministrul Muncii - Florin Manole (PSD) Ministrul Sănătății - Alexandru Rogobete (PSD) Ministrul Educației - Sorin Costreie (independent) Ministrul Delegat la Învățământ Preuniversitar - Sorin Ionescu (PSD) Ministrul Culturii - Ioana Ciocan (independent)

6 luni de criză politică în România și 5 fără guvern cu puteri depline. Guvernul Niculescu poate fi învestit pe 20 octombrie

Reamintim că România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut trei nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac (4 iunie), care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, Adrian Veștea (14 iunie), al cărui guvern a fost respins, și Siegfried Mureșan (17 septembrie), al cărui Guvern a picat și el la votul din Parlament.