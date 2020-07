Helmut Duckadam, momit cu funcția de primar în Otopeni: “E foarte greu. Pentru politică trebuie să ai stomac”

Vezi AICI toată emisiunea.

În urmă cu o lună, Helmut Duckadam a luat decizia de a demisiona din funcția de președinte de onoare pe care o avea la FCSB. Decizia a fost luată după ce și-a dat seama că mai mulți jucători îl vorbeau de rău patronului, iar acesta nu era niciodată consultat de conducerea tehnică a echipei.

“Nu am fost sclavul lui Becali”

“L-am sunat pe domnul Becali și i-am mulțumit, pentru că omul m-a ajutat fantastic. A fost singurul din România care m-a ajutat timp de 16 ani. Nu voi mai merge la o altă echipă. Chiar dacă lumea m-a numit «sclavul lui Becali», au fost niște tâmpenii! La emisiunile la care mă duc, vorbesc ce vreau eu. Jucătorii să fie sănătoși dacă se supără. Eu nu mă duc să beau bere cu ei și nu vreau să fiu prieten cu fotbaliștii. N-am nicio treabă!”, a dezvăluit Duckadam la emisiunea de pe GSP.RO.

“Pentru politică trebuie să ai stomac!”

Helmut a povestit și cum a ajuns să se implice în politica de la noi.

“Am fost vicepreședinte la partidul Noua Generație, al domnului Becali. E foarte greu. Pentru politică trebuie să ai stomac! Trebuie să ai în sânge chestia asta de politician. Lumea ne zicea: «Dar ce ne dai?!». Cum să te mint că-ți dau ceva când eu n-aveam nimic. N-am dat niciodată ulei, făină sau găleți, doar postere cu Steaua. Am mai avut o propunere acum 4 ani de a candida la Primăria Otopeni, dar n-am mai vrut”, a povestit “Eroul de la Sevilla”.

Nici nu mai știu câte operații am avut. Cinci la mână și o proteză la genunchi. Când trec prin aeroport țiuie toate aparatele. De 34 de ani iau zilnic în jur de 18-20 de pastile! Am 61 de ani și știți proverbul ăla «Când te trezești dimineața și nu te doare nimic înseamnă că ești mort». Pe mine mă cam dor toate. Helmuth Duckadam, fost portar:

“În 1990 puteam să ies primar”

Duckadam a participat la mitingul anti-Ceaușescu de la Arad din 1989 și este considerat “Luptător pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989”, luptător remarcat prin fapte deosebite.

Imagine de la Arad, din zilele Revoluției din 1989

”Aveam treabă la stadionul UTA și mergeam cu mașina să iau ceva acte de la stadionul lor. Pe drum am auzit gălăgie, erau cam primii participanți. Am văzut că se aduna lume din ce în ce mai multă. În Piața Sfatului erau TAB-uri și s-au tras focuri de avertisment. După ce-a trecut Revoluția, am mers în primărie și am stat acolo două luni. Răspundeam de toate ajutoarele care intrau prin vestul țării. Atunci chiar puteam să mă fac de toate, chiar și primar. Eram în primii 24 ai Frontului Salvării Naționale și am Carnet de Revoluționar. Legitimația 104. Am doar o indemnizație care trei ani a fost tăiată…”, a mai spus fostul portar.

