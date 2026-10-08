Premierul desemnat Luca Niculescu nu a exclus joi, 8 octombrie, ipoteza că își va depune mandatul înainte să ajungă în Parlament să ceară votul de învestitură pentru Guvernul pe care îl creionează, dacă nu va reuși să adune o majoritate până atunci.

„Niciodată nu mi-a plăcut să mă gândesc la ce ar fi dacă, deși câteodată este util. Deocamdată, suntem în această primă fază a discuțiilor, am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am văzut azi, evident că discuțiile vor continua și voi lua această decizie la care vă referiți după ce vor continua și când ne vom apropia de termenul respectiv”, a spus Luca Niculescu după discuțiile cu UDMR.

„Vom continua dialogul şi, până la urmă, sper că ajungem la un rezultat”, a adăugat el.

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE.