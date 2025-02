Deși originari din România, cei doi și-au găsit locul în Zwevezele, Belgia, acum opt ani și, în sfârșit, și-au împlinit visul de a avea propria afacere.

„De ani de zile mi-am dorit să am propria măcelărie. Am început să lucrez în acest domeniu la 16 ani, în România, iar când am ajuns în Belgia, am continuat în abatoare și firme de catering. Acum a venit momentul să fac acest pas.”, povestește Ion, care pe 1 februarie a avut inaugurarea mult visată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Mulțumim din suflet tuturor clienților pe care i-am avut ieri la deschidere dar și viitorilor clienți. Nu uitați, azi este deschis de la 8:00 la 18:00 .Vă așteptăm cu carne proaspătă de vită , oaie, porc și pui, mezeluri, supe, salate, deserturi, și alte produse Românești”, a scris bărbatul pe pagina personală de Facebook.

Recomandări Cum s-a făcut praf dosarul „Cocaina de la Marea Neagră”. O anchetă de 700.000 de euro şi un eşec pe liniuţă

Drumul până la deschiderea măcelăriei nu a fost ușor, mai ales în găsirea unui spațiu potrivit.

„Ne-am dorit să rămânem în Zwevezele. Copiii noștri merg aici la școală, ne simțim acasă. Când acest spațiu a devenit disponibil, am acționat imediat”, povestește Georgiana, soția măcelarului.

În ultimele luni, locația, care este fostă brutărie, a fost complet renovată. Măcelăria oferă o gamă variată de produse care să satisfacă toate gusturile, de la carne și mezeluri belgiene clasice la preparate tradiționale flamande, cum ar fi tocană sau vol-au-vent.

Pe lângă acestea, Ion oferă clienților săi și specialități românești.

„Avem mici sau mititei, rulouri de carne de vită condimentată, foarte apreciate la grătar. De asemenea, producem cârnați din carne tocată, atât de porc, cât și de vită, și cârnați uscați, preparate populare atât în România, cât și în Belgia. Totul este proaspăt și făcut după rețeta noastră proprie.”, explică el.

Măcelăria „Slager John” are deschis de luni până sâmbătă, între orele 8:00 și 18:00, iar miercurea, programul este doar până la ora 13:00. Duminica este închis.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News