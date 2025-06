Ce are de făcut fiecare dintre noi atunci când se teme că poate fi victima unei înșelătorii este să închidă apelul și să sune înapoi chiar pe acel număr.

„Cel mai important lucru este să ne dăm seama când sunt semnale de fraudă, pentru că totul pleacă de la emoții. Fie că am primit un mesaj, un apel sau cineva ne-a transmis că este o oportunitate unică de câștig, ori ni se spune că se blochează contul de la bancă, ori ne sună cineva și ne spune că s-a aprobat creditul pe care ni-l doream trezește în noi un anumit sentiment, fie că e de emoție puternică, bucurie că o să câștigăm ceva, sau de frică pentru că s-a făcut un credit în numele nostru ori ni se blochează contul”, spune Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention, de la ING.

În astfel de cazuri, nu trebuie nici să ne panicăm, nici să trimitem bani unei persoane pe care nu o cunoaștem, spun reprezentanții băncii.

Prima decizie bună pe care o putem lua în situații de acest fel este să nu ne panicăm, să închidem apelul și să sunăm noi înapoi.

„Dacă e una dintre cele două, ori bucurie exagerată ori frică, este un prim semnal că e o suspiciune de fraudă. Ce urmează mai departe este că înțelegem cum reacționăm. Luăm un pic de pauză și ne depărtăm de subiect. Și chiar dacă ne spune că e de la poliție și ne cere să facem un anumit lucru, nu e nicio problemă. Închidem și sunăm noi înapoi pe numărul acela și întrebăm cine este. Și vedem atunci că schema cu apelul fals, spoofing, nu mai funcționează pentru simplul fapt că atunci chiar sunăm către entitatea respectivă: Poliție, BNR sau banca de la care se dau ei. Am închis, sunăm – așa funcționează cel mai bine, așa verificăm”, a explicat Becheanu.

De asemenea, trebuie să fim atenți la conturile de social-media ale băncii unde avem cont, la mesajele pe care le primim pe mail și care trebuie să aibă link-ul instituției respective.

Reprezentanții băncilor atrag atenția românilor să fie atenți mai ales în această perioadă de vară, când pot apărea oferte tentate de vacanțe, concerte sau chiar chirii la un preț de chilipir.

„Trebuie să ne dăm seama că dacă e prea frumos, ar putea să fie păcăleală”, atrage atenția Alin Becheanu.

Un caz intens mediatizat a fost cel cu mesajul pe WhatsApp în care oamenilor li se cerea să voteze un copil ca să meargă la o competiție sportivă.

„Acolo trebuia să intrăm pe un link și să dăm numărul de telefon și un cont pe care-l primeam. Ce nu știam noi este că numărul respectiv nu făcea altceva decât să îi dea dreptul atacatorului să instaleze contul nostru de WhatsApp pe dispozitivul lui. Apoi, urma o plajă largă de acțiuni. De exemplu, trimitea mesaje către cei din agendă că are nevoie de bani, că a pățit un accident și voia ajutor, dând un cont care nu era al victimei. Important este să știm că nu trebuie să dăm datele respective, nu transmitem codul dat de WhatApp, nu votăm persoanele sub forma aceasta, să introducem numărul de telefon”, a precizat Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention, de la ING Bank.

Un alt caz recent este al unui român care a pierdut 20.000 de euro într-o oră, crezând că dacă va investi acei bani, așa cum i-a spus un așa-zis investitor, va câștiga 40.000 de euro. La o simplă discuția cu reprezentanții băncii ING, al cărui client este, a înțeles că a fost păcălit.

Omul sunase la bancă tocmai pentru a cere o mărire a limitei de retragere a banilor, pentru a mai putea „investi”, fără să știe la acel moment că era, de fapt, păgubit.

