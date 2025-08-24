Proiectul mai are nevoie de aproximativ 18 milioane de euro, sumă fără de care construcţia nu poate fi finalizată.

Până acum s-a realizat mai mult de jumătate din proiect: râul a fost deviat pe o distanţă de peste trei kilometri, iar malurile au fost betonate şi îndiguite. Totuşi, cursul natural al Someşului încă trece prin zona capătului pistei, iar fără continuarea lucrărilor tot efortul de până acum riscă să fie inutil.

„I-am cerut atât primului ministru, Bolojan, cât şi miniştrilor de resort să ne ajute pentru a finaliza această lucrare că altfel se compromit toate lucrările făcute, avertizându-i că vor fi responsabili de aceste degradări şi de pierderea acestor bani. În ultima instanţă, o să facem eforturi de a prelua chiar noi, dacă nu vor vrea să-l termine, să preluăm chiar noi finalizarea acestei lucrări esenţiale”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

Planul iniţial prevedea ca noua pistă să fie gata până în 2030, însă costurile ridicate pentru devierea râului au devenit principala piedică. Valoarea necesară acum este aproape echivalentă cu investiţiile deja făcute.

Dacă ar fi construită, pista ar urma să măsoare circa 3.400–3.500 de metri şi ar transforma aeroportul clujean într-un punct aerian important al regiunii, capabil să primească aeronave mari, similare celor care aterizează în prezent doar la Bucureşti şi Budapesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE