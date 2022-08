Mutat în urmă cu 20 de ani în România, un sicilian s-a izbit rapid de câteva metehne: „Aici am învățat că «imediat» înseamnă «indefinit»”. Cum a reacționat când cineva a încercat să-i dea șpagă

Un italian, un sicilian, „născut în cel mai frumos loc din lume”, a sosit în urmă cu două decenii în România și este CEO al grupului Monza România. Un inginer de 24 de ani, care tocmai terminase facultatea la Palermo, conduce acum 4 spitale, printre care cel mai mare spital din ţară pe chirurgie cardiovasculară şi cardiologie inter­venţională, lângă Arena Naţională din Capitală.

Luca Militello, acum în vârstă de 44 de ani, a venit ca un tânăr inginer implicat într-un proiect de construcții la Timișoara. „Prima impresie în România? Un tânăr ajuns într-o țară efervescentă. Prima lună a fost de vacanță, nu lipseau distracțiile. Am realizat că nu poate fi așa mai departe. Am avut și momente de criză, în care voiam să las tot și să mă întorc la ai mei, să las tot. Dar am rezistat și iată-mă acum, după 20 de ani, pe jumătate român”, a declarat Luca Militello cu ocazia invitației „La cină”, emisiunea Ionelei Năstase de la Digi24.

„Am sesizat că «imediat» este «indefinit»”

Primul cuvânt învățat în limba română este „imediat”. Chiar se amuză pe seama acestui detaliu: „Am sesizat că «imediat», la Timișoara, este «indefinit». Am decis să învăț română cât se poate de repede, altfel nu mai deprind. Mi s-a părut firesc să învăț română. Deși erau mulți italieni în zonă, iar cei din Timișoara știu italiana. Mi s-a părut corect să învăț limba țării ce m-a primit. M-a ajutat să vorbesc limba interlocutorului”.

Luca Militello s-a destăinuit: „Mă emoționez când aud imnul României, așa cum mă emoționez la imnul Italiei! E un lucru poate ciudat. Dacă am copiii mei lângă mine, plus soția, e țara noastră, nu a lor. M-am gândit și la cetățenia română, dar, până la urmă, este vorba de un act. Și dacă am pașaportul italian, e destul. Mai mult citesc în italiană, dar gândesc și visez în română! Sunt român-italian din România”.

Familie românească

Are un copil din prima căsătorie, Nicole, 11 ani, născut chiar la Timișoara. Apoi, la București, s-a căsătorit cu Claudia, alături de care are o fetiță, Anastasia, 3 ani, consoarta sa are și ea un băiețel, Albert, dintr-un mariaj anterior. „Familia mea are cinci membri, așa consider. Chiar dacă Nicole trăiește la Timișoara, dar mă înțeleg foarte bine cu mama ei. Are armonie aici, are armonie acolo. Tot timpul meu liber este dedicat familiei, chiar dacă mai am activități legate de sport, tenis și sală. Cu soția gătesc împreună, mai ieșim la cină. Îmi place să gătesc. Am 44 de ani, sunt jumătate italian, jumătate român. Îmi lipsesc marea și soarele, dar merg la Constanța și le regăsesc. Deși marea are miros în Sicilia”, a mai povestit sicilianul.

Ce zice despre „șpăgi”

Luca Militello

Care are în plan să mai ridice un spital în România. A relatat că nu i s-a cerut „șpagă”. „Nu am avut lucrări publice, de aceea n-am avut astfel de situații. Am primit, în schimb, cereri de genul «Ajută-mă să muncesc pentru tine, pentru firma ta, uite ce e pe masă!». În acel moment, acel furnizor nici nu a mai fost chemat la discuții. Visul meu cel mare este să mă bucur de fiecare lucru, fără să fac nimic din obligație”, a mărturisit Luca Militello.

Despre mama, despre tata

Italianul a explicat ce a învățat în cei 7 ani de acasă și cum menține legătura cu părinții, rămași în Sicilia: „Tata mi-a zis: «Oriunde te duci în lume, în viața ta, trebuie să respecți omul din fața ta, indiferent de poziția socială. Orice om are o istorie, apoi, totul vine de la sine». Am crescut într-o familie modestă, dar n-am simțit lipsa a nimic. Mama mea nu are smartphone, ci doar telefon cu butoane, să vorbim. Iar când postez ceva despre viața mea personală, socială, tata merge și-i arată, iar ea plânge de fericire. Este foarte mândră. Țin legătura și cu cei doi frați ai mei, ne înțelegem perfect”.

