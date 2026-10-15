Nicușor Dan, primele declarații după atacurile cu drone din Marea Neagră. Ce spune despre o eventuală implicare a Rusiei

Nicușor Dan face primele declarații de la Bruxelles. Președintele României a vorbit despre incidentele din ultimele 24 de ore și atacurile cu drone din Marea Neagră. Șeful statului urmează să se întâlnească cu președintele Bulgariei și cu Mark Rutte în cursul zilei de joi, pentru a discuta situația din Marea Neagră.

Prima reacție a lui Nicușor Dan după atacurile din Marea Neagră

Nicușor Dan a vorbit despre atacurile petrecute în cursul nopții de miercuri spre joi în apele teritoriale românești. Președintele a discutat cu premierul bulgar despre situația din Marea Neagră și, alături de acesta, urmează să se întâlnească joi cu Mark Rutte.

„Față de incidentele recente de securitate am avut o scurtă discuție cu premierul bulgar, acum de dimineață. Împreună cu acesta vom avea o întâlnire cu secretarul general NATO astăzi, ca să vedem cum putem să ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră”, a spus președintele României, la începutul conferinței de presă de la Bruxelles.

Nicușor Dan participă joi și vineri la summitul Consiliului European al NATO la Bruxelles.

Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat de posibilitatea ca Rusia să fie în spatele atacurilor din Marea Neagră

Întrebat dacă este vorba despre un atac „cu bună știință asupra României”, asupra apelor teritoriale ale României și dacă țara noastră va invoca Articolul 4 al Tratatului NATO în fața partenerilor, Nicușor Dan a răspuns:

„Au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat. Evident că o să existe o reacție a statului român”, a mai spus președintele.

Totodată, întrebat dacă, din informațiile pe care le are în prezent, în spatele atacurilor recente din Marea Neagră a stat Rusia, președintele Nicușor Dan a mai declarat:

„Nu o să dureze mult până când o să venim cu o serie de chestiuni definitive. Nu vreau să avansez acum foarte mult”, a mai spus șeful statului.

Ce spune Nicușor Dan despre Comandamentul NATO din Marea Neagră

Întrebat despre comandamentul pentru Marea Neagră pe care Radu Miruță l-a cerut după ce o navă ar fi fost atacată miercuri seară în apropiere de Sulina, Nicușor Dan a mai explicat:

„Există un comandament pentru Marea Neagră. El este găzduit de Turcia, de mai mulți ani, și este o discuție despre faptul că acest comandament să fie rotațional. La acest comandament poate să fie prin rotație doar locația sau doar comanda. Noi ne dorim, prin această rotație, să avem și locația și comanda. Acesta este unul dintre aspectele pe care le discutăm în cadrul NATO”, a transmis președintele, în timpul conferinței de presă de la Bruxelles.

„Este esențial ca preocupările României privind securitatea la Marea Neagră să fie incluse în concluziile summitului”

Președintele Nicușor Dan a subliniat, joi, la Bruxelles, înainte de reuniunea Consiliului European, că este esențial ca preocupările României privind securitatea la Marea Neagră să fie incluse în concluziile summitului.

„Ne interesează foarte mult ca preocupările noastre legate de Marea Neagră să fie incluse în concluziile dezbaterii și mai departe să existe un sprijin al Uniunii pentru acel centru de securitate civilă pe care vrem să-l construim împreună cu Bulgaria”, a afirmat Nicușor Dan. Potrivit acestuia, discuțiile de vineri vor aborda teme generale, inclusiv situația din Ucraina și securitatea regională.

În contextul incidentelor recente de securitate, președintele a avut joi dimineață o întâlnire cu premierul Bulgariei și urmează să se întâlnească cu secretarul general NATO. „Să vedem cum putem să ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră”, a adăugat el.

Nicușor Dan și premierul Bulgariei discută joi cu secretarul general al NATO

Președintele României, Nicușor Dan, premierul bulgar, Rumen Radev, și secretarul general NATO, Mark Rutte, se vor întâlni astăzi, la ora 14.30, în București, pentru a discuta măsuri privind securitatea la Marea Neagră.