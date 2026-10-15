Radu Miruță, după incendiul de la bordul navei din largul portului Sulina: „Nu a fost văzută pe radare o dronă venind spre această navă”

Un incident grav a avut loc în apele teritoriale românești, în apropiere de Sulina, unde o navă aflată sub pavilionul Insulelor Comoros a raportat un incendiu la bord în seara zilei de 14 octombrie. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a declarat că, deși două drone au fost detectate pătrunzând în spațiul aerian românesc în aceeași seară, „nu există o certitudine” că una dintre ele ar fi lovit nava.

Incendiul de pe navă a fost stins și nu s-au înregistrat victime

Miercuri seara, 14 octombrie, o navă sub pavilionul Insulelor Comoros a raportat un incendiu la bord. Ambarcațiunea se afla în apele teritoriale românești, lângă Sulina. Incendiul, care a fost stins rapid, nu a provocat victime sau pagube majore.

Ministrul apărării a explicat, pentru Digi24, că vasul românesc care a mers să acorde ajutor s-a întors din drum după ce echipajul de la bordul navei în cauză a anunțat că incendiul a fost stins și nu mai este necesară intervenția autorităților române.

„La ora 20.23 am fost informați prin comunicațiile radio ale acestei nave că a izbucnit un incendiu. A fost trimisă o navă pentru a-i sprijini. În scurt timp au anunțat că incendiul a fost stins și că nu au nevoie de sprijin. Nava s-a întors pentru că ni s-a comunicat că nu mai există incendiu la bord și nu există nici oameni în pericol, nici nava în pericol”, a declarat Radu Miruță.

Două drone au traversat spațiul aerian al României în aceeași seară

În aceeași seară, două drone au fost detectate în spațiul aerian românesc timp de aproximativ șapte minute, într-o zonă nepopulată. Avioanele de vânătoare au fost ridicate în alertă, însă dronele au părăsit spațiul aerian al României înainte de a putea fi interceptate. Întrebat dacă nava la bordul căreia a izbucnit incendiul a fost lovită de o dronă, ministrul interimar al apărării a explicat că acest aspect va fi stabilit în urma cercetărilor.

„Dacă a fost lovită de dronă (n.r. - nava), dacă n-a fost lovită de dronă, este o activitate care e în curs de desfășurare pentru a se verifica aceste lucruri”, a spus Radu Miruță, pentru sursa citată mai sus.

Totodată, Radu Miruță spune că o posibilă dronă care să fi lovit nava din Marea Neagră nu a apărut miercuri seara pe radarele MApN.

„Nu a fost văzută pe radarele Ministerului Apărării o dronă venind înspre această navă. Este un element de gravitate semnificativă, atâta timp cât în apele teritoriale românești apar astfel de incidente”, a mai precizat ministrul interimar al apărării.

În prezent, nava se află în drum spre Portul Constanța, unde va fi supusă unor investigații detaliate. „Dacă a fost o dronă, ar trebui din expertiza tehnică să se observe lucrul acesta și atunci va fi cert acest aspect”, a mai spus Miruță. Ministrul a subliniat că informațiile radar nu au indicat prezența vreunei drone îndreptându-se spre navă.

Ce spune ministrul interimar al apărării despre monitorizarea situației din Marea Neagră

Referitor la monitorizarea Mării Negre, Miruță a atras atenția asupra dimensiunilor mari ale acesteia, declarând că este „de două ori cât suprafața României” și că „așteptarea ca tot ce zboară, în orice punct în Marea Neagră, să fie detectat și interceptat este o așteptare nerealistă”.

Totuși, ministrul a subliniat necesitatea unei prezențe mai puternice a aliaților NATO în regiune pentru a contracara atacurile din ce în ce mai frecvente.

Miruță a precizat că a purtat o discuție cu omologul său bulgar, căruia i-a propus semnarea unei scrisori comune la nivel NATO pentru a aborda problema securității în Marea Neagră.

„Am avut o discuție ieri cu ministrul apărării din Bulgaria, căruia i-am propus ca în comun să semnăm la nivel NATO din partea a două țări, nu doar a uneia dintre țări, o scrisoare, o scrisoare pe care i-am și trimis-o de la Ministerul Apărării, sub semnătura mea. Mi-a comunicat că este de acord și că o va semna”, a declarat Miruță.

Un incendiu a izbucnit miercuri seara la bordul unei nave din largul portului Sulina

Un incendiu izbucnit miercuri seara la bordul navei petroliere Yara J, aflată la aproximativ 10 mile marine (19 kilometri) de Sulina, a mobilizat de urgență autoritățile maritime. Conform unui comunicat al Autorității Navale Române, incidentul a fost raportat în jurul orei 20.00, iar Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a trimis nava SAR Apollo pentru intervenție.

„Nava SAR Apollo s-a deplasat la ora 20.31 în zona incidentului, conform informațiilor primite de la Centrul Maritim de Coordonare”, a transmis ARSVOM. Focul a fost stins și niciunul dintre cei 17 membri ai echipajului - cetățeni sirieni, indieni și iranieni - nu a fost rănit.

Nava s-ar fi îndreptat spre Portul Constanța

Yara J, o navă sub pavilionul Insulelor Comore, a ridicat ancora și se îndreaptă acum spre Portul Constanța. Cu toate acestea, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, a declarat că nava ar fi fost ținta unor atacuri în rada Sulina.

„Nava Yara J a fost ținta unor atacuri în rada Sulina. S-a întâmplat acum câteva minute”, a afirmat Mihălcioiu.

Ministrul apărării face apel pentru un comandament NATO al Mării Negre

Tot miercuri seara, ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a solicitat înființarea unui comandament militar comun al statelor NATO riverane Mării Negre. Într-o postare pe Facebook, oficialul a explicat necesitatea acestui demers în contextul recentelor incidente.

„Marea Neagră are nevoie de un comandament militar comun al statelor NATO riverane, iar pentru asta trebuie să facem pași.

I-am propus ministrului Apărării din Bulgaria semnarea unei scrisori comune adresate conducerii NATO, prin care să susținem poziția celor două țări privind înființarea unui astfel de comandament, cu rotație între toate țările riverane atât în ceea ce privește locația, cât și conducerea acestuia”, a transmis ministrul în mediul online.

Atacurile din Marea Neagră atrag reacții internaționale

În ultimele săptămâni, mai multe nave comerciale din apele economice exclusive ale României și Bulgariei au fost ținta unor atacuri cu drone, generând îngrijorare la nivel regional. Ministrul de externe al Bulgariei, Velislava Petrova-Chamova, a anunțat miercuri, în cadrul unei reuniuni de la Berlin, intenția țării sale de a colabora cu România și Turcia pentru instituirea unui „moratoriu” privind astfel de atacuri.

„Protecția echipajelor civile și libertatea de navigație trebuie să fie o prioritate pentru întreaga Europă”, a subliniat Petrova-Chamova.