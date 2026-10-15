Navă încărcată cu substanțe chimice, incendiată lângă Sulina după un atac cu drone în spațiul aerian al României. Opt marinari de pe „Wine Trader”, dați dispăruți

Incident grav în Marea Neagră, al doilea în ultimele 12 ore, în imediata apropiere a portului Sulina, unde nava comercială „Wine Trader” a fost cuprinsă de un incendiu violent după ce mai multe drone au fost detectate în spațiul aerian al României.

Operațiune masivă de salvare

În urma deflagrației a izbucnit un incendiu care s-a extins rapid, opt marinari de pe nava „Wine Trader” fiind dați dispăruți. Autoritățile maritime au declanșat imediat procedurile de urgență pentru localizarea și salvarea persoanelor dispărute în apele Mării Negre, potrivit G4media.

Vasul, sub pavilion San Marino, a transmis o alertă, în jurul orei 07:00, semnalând izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului navei.

Conform marinetraffic.com, nava transporta substanțe chimice și navighează sub pavilionul statului San Marino Lungimea totală a navei (LOA) este de 118,02 metri, iar lățimea este de 17 metri.

Patru marinari sunt în siguranță

La fața locului au fost mobilizate nave de salvare ale Autorității Navale Române și ale Gărzii de Coastă. Un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie a fost ridicat de la sol. Echipajele de intervenție caută supraviețuitori, în timp ce navele specializate încearcă să stabilizeze ambarcațiunea comercială afectată.

„Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române a declanşat o operaţiune de urgenţă de căutare şi salvare (SAR) în urma unui incident grav raportat în această dimineaţă în apele Mării Negre, la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina. În jurul orei 07:00, nava comercială Wide Trader, aflată sub pavilion San Marino, a transmis o alertă de urgenţă semnalând izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului navei”, au afirmat reprezentanţii ANR.

Aceștia au menţionat că opt marinari sunt daţi dispăruţi.

„La bordul ambarcaţiunii se aflau 12 persoane. 4 dintre acestea sunt în siguranţă, iar 8 sunt dispărute în acest moment. Centrul Maritim de Coordonare şi structurile de intervenţie au mobilizat de urgenţă mijloace navale şi aeriene specializate. Un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie a fost ridicat de la sol, iar nava de căutare şi salvare SAR Apollo, aparţinând Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), a fost trimisă în zonă”, arată reprezentanţii ANR.

Încă o alertă în județul Tulcea

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populației din estul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08.36. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la 10.27”, a anunțat Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat.

Dronă în spațiul aerian al României

MApN a activat procedurile standard de poliție aeriană, ridicând de la sol două aeronave de luptă F-18 aparținând Forțelor Aeriene Spaniole și două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, în timp ce populația din nordul și estul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert transmis spre dimineață.

Incidentul a început după ce sistemul de supraveghere radar al Armatei Române a semnalat prezența unui grup de ținte aeriene care evoluau în proximitatea Insulei Șerpilor.

Imediat după identificarea primelor evoluții suspecte pe radare, comanda militară aliată a dispus decolarea a două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu în cadrul serviciului de Poliție Aeriană Întărită sub comandă NATO.

La ora 1.34, una dintre drone a fost detectată pentru aproximativ un minut în interiorul spațiului aerian național, la sud-est de localitatea Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României.