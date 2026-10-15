Dronă în spațiul aerian al României, la Sulina. Avioane F-18 și F-16, ridicate de urgență. Mesaj RO-Alert în Tulcea

O dronă a pătruns în spațiul aerian național al României, deasupra apelor teritoriale din zona Sulina, în noaptea de 14 spre 15 octombrie, declanșând o amplă alertă de securitate la Marea Neagră, relatează Ministerul Apărării Naționale.

MApN a activat procedurile standard de poliție aeriană, ridicând de la sol două aeronave de luptă F-18 aparținând Forțelor Aeriene Spaniole și două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, în timp ce populația din nordul și estul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert transmis spre dimineață.

Incidentul a început după ce sistemul de supraveghere radar al Armatei Române a semnalat prezența unui grup de ținte aeriene care evoluau în proximitatea Insulei Șerpilor.

Ținta aeriană a evoluat un minut în spațiul național

Imediat după identificarea primelor evoluții suspecte pe radare, comanda militară aliată a dispus decolarea a două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu în cadrul serviciului de Poliție Aeriană Întărită sub comandă NATO.

La ora 1.34, una dintre drone a fost detectată pentru aproximativ un minut în interiorul spațiului aerian național, la sud-est de localitatea Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României.

La scurt timp după intrarea pe traiectoria monitorizată, semnalul radar al aparatului fără pilot a dispărut.

Situația a rămas însă sub monitorizare strictă. La câteva ore distanță, sistemele radar au înregistrat un nou grup de ținte aeriene care se deplasau la circa 77 de kilometri est de Insula Șerpilor.

Ca urmare a acestei noi amenințări în proximitatea graniței maritime, două aeronave de vânătoare F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au fost trimise în misiune de la Baza 86 Aeriană Fetești (Borcea) pentru a asigura securitatea sectorului de coastă.

Mesaj RO-Alert la ora 4.57 pentru locuitorii din județul Tulcea

Pe fondul evoluțiilor aeriene imprevizibile, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru a pune în aplicare măsurile preventive de protecție a civililor.

La ora 4.57, structurile de intervenție au transmis un mesaj RO-Alert adresat locuitorilor din nordul și estul județului Tulcea, prin care oamenii erau sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească departe de ferestre sau pereți exteriori în eventualitatea căderii unor fragmente de proiectile.

Autoritățile militare au precizat că, în afara incidentului punctual înregistrat la ora 1.34 în largul localității Sulina, nu au mai fost consemnate alte pătrunderi ale unor aparate de zbor neautorizate în spațiul aerian național.