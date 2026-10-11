„Oceanul Trump”, noua dorință a președintelui american: „Mă gândeam fie la Atlantic, fie la Pacific”

Preşedintele Donald Trump a sugerat sâmbătă, în cadrul unui miting electoral la Clarksville, în statul Tennessee, ca unul dintre cele două oceane care mărginesc SUA să fie redenumit după numele său.

În faţa unui public entuziast, Trump a spus: „Mă gândeam fie la Atlantic, fie la Pacific. (…) L-am putea numi «Oceanul Trump»... sau «Oceanul Americilor», ceva de genul acesta”. „Înainte să plec, cred că ar trebui să avem un ocean”, a insistat președintele american, citat de BFMTV, potrivit news.ro.

Această nouă propunere se înscrie într-o serie de iniţiative unilaterale ale președintelui SUA de schimbare a unor denumiri geografice. Astfel, de la reinstalarea sa la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025, Donald Trump a redenumit Golful Mexicului în „Golful Americii”, stârnind tensiuni puternice cu ţara vecină, apoi Lacul Ontario în „Lacul Americii”. Şi în acest caz, partea canadiană a fost nemulţumită de idee.

Luna trecută, a venit rândul statului New Mexico să se afle în vizorul său, Donald Trump propunând redenumirea acestuia în „Noua Americă”.

Tot la începutul lunii trecute, președintele american a sugerat ca strâmtoarea Ormuz să fie redenumită strâmtoarea Trump și să aparțină SUA. El a propus anterior ca SUA să se extindă în Groenlanda și/sau Canada, pe care a numit-o în repetate rânduri „al 51-lea stat american”.