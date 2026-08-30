Ordin executiv dublat de videoclipuri generate cu inteligență artificială

Tensiunile au escaladat pe fondul eșecului negocierilor comerciale dintre cele două țări vecine, după ce Washingtonul a impus noile tarife vamale de 50% pentru bunuri canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari, măsură la care Canada va răspunde cu taxe simetrice.

Liderul de la Casa Albă a transformat divergențele economice într-o campanie simbolică, semnând decretul care schimbă denumirea corpului de apă comun și distribuind pe rețelele de socializare videoclipuri generate cu inteligență artificială.

Într-una dintre imagini, Donald Trump apărea dărâmând cu piciorul un panou cu vechiul nume al lacului pentru a amplasa denumirea „Lacul America”, în timp ce un alt clip înfățișa gâște canadiene înarmațe purtând coafura caracteristică a președintelui american.

Decretul acordă Departamentului de Interne de la Washington un termen de 30 de zile pentru a modifica registrul oficial al denumirilor geografice interne ale SUA.

Cu toate acestea, recunoașterea unilaterală a unui reper geografic internațional nu produce efecte juridice pe teritoriul Canadei.

Canada ripostează la malul lacului

Răspunsul autorităților canadiene nu a întârziat. Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a ripostat direct prin instalarea unui panou de mari dimensiuni chiar pe malul canadian al ape, având inscripționat mesajul clar: „Lacul Ontario. Acum și întotdeauna”.

Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a dezvelit un panou uriaș pe care scrie: „Lacul Ontario. Acum și întotdeauna”. Foto: Captură video / Doug Ford

Doug Ford a criticat dur decizia liderului american, subliniind că redenumirea reprezintă o reacție de frustrare după ce Canada și-a apărat cu fermitate interesele economice la masa negocierilor.

El a amintit că numele lacului are rădăcini istorice indigene profunde și va dăinui mult timp după ce actuala administrație de la Washington își va încheia mandatul.

„Cu mult înainte de preşedintele Trump, acest lac se numea Lacul Ontario. Şi mult timp după ce preşedintele Trump nu va mai fi la putere, se va numi în continuare Lacul Ontario”, a precizat Doug Ford.

Luarea de poziție a fost susținută și de Mark Carney, guvernatorul Băncii Canadei, care a insistat că lucrurile trebuie numite pe nume, iar numele real al lacului rămâne neschimbat.

Urmele unui precedent controversat pe hărțile digitale

Inițiativa de redenumire a Lacului Ontario repetă un scenariu similar aplicat de administrația Trump. La preluarea mandatului la Casa Albă, președintele SUA a semnat un ordin prin care denumirea „Golful Mexic” a fost schimbată în „Golful Americii”.

Măsura respectivă a fost respinsă de autoritățile de la Ciudad de Mexico și a declanșat un litigiu juridic cu compania Google.

Gigantul tehnologic a fost nevoit să ajusteze afișarea în aplicația Google Maps în funcție de locația utilizatorilor, arătând denumiri diferite în SUA și Mexic, o soluție de compromis care s-ar putea repeta și în cazul hărților digitale ale Marilor Lacuri.