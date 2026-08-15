Trump: „Nicio navă nu trece decât dacă vrem noi”

Donald Trump a legat eventuala revendicare a Strâmtorii Ormuz de războiul cu Iranul și de blocada impusă de Statele Unite. Președintele american a spus că, după înfrângerea Iranului, intenționează să declare „destul de curând” Strâmtoarea Ormuz teritoriu american.

„Nicio navă nu trece decât dacă vrem noi”, a spus Trump, invocând controlul pe care Statele Unite îl exercită prin blocadă.

Strâmtoarea Ormuz este o cale navigabilă internațională aflată între Iran și Oman și reprezintă unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru energia transportată din Golful Persic către piețele mondiale.

Iranul răspunde că nu va fi intimidat

Reacția Teheranului a venit rapid. Kazem Gharibabadi, ministru adjunct de externe al Iranului, a transmis că țara sa nu va fi intimidată de amenințările sau demonstrațiile de forță ale Statelor Unite. Oficialul iranian a susținut că deschiderea sau închiderea Strâmtorii Ormuz se poate face numai sub autoritatea Iranului, respingând astfel afirmațiile președintelui american.

Trump a declarat și la începutul acestei săptămâni că Statele Unite dețin „controlul total” asupra strâmtorii și a sugerat că Washingtonul ar putea păstra acest control, mai ales că SUA vrea să joace un rol direct în controlul și securizarea traficului prin Ormuz. În luna iulie, Trump a afirmat inclusiv că Statele Unite „preiau” strâmtoarea și a discutat despre taxe sau alte forme de compensare din partea statelor care beneficiază de securizarea rutei.

Negocierile cu Iranul sunt blocate

Declarația lui Trump vine în condițiile în care negocierile pentru oprirea războiului cu Iranul sunt într-un impas. Conflictul a început în februarie, iar Strâmtoarea Ormuz a rămas aproape închisă în mare parte din perioada care a urmat. Statele Unite au blocat în ultimele luni transporturile maritime și porturile iraniene, încercând să crească presiunea economică asupra Teheranului și există puține indicii că negocierile vor duce rapid la un acord de pace.

Administrația Trump a susținut în repetate rânduri că Iranul este înfrânt și că regimul de la Teheran încearcă să obțină un acord, însă autoritățile iraniene continuă să respingă cererile Washingtonului. Iranul a transmis recent că nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până când Statele Unite nu își schimbă comportamentul, nu compensează pagubele provocate de război, nu ridică sancțiunile și nu eliberează fără condiții activele iraniene înghețate.

Prețurile carburanților au crescut după izbucnirea războiului

Războiul și problemele de navigație prin Strâmtoarea Ormuz au avut consecințe și asupra prețurilor energiei. Prețurile carburanților au crescut puternic după începutul conflictului, iar oamenii au ajuns să plătească mai mult la pompă. Costul trebuie acceptat pentru a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară, este de părere liderul de la Casa Albă.

„Nu-mi voi cere niciodată scuze”, a spus președintele SUA, insistând că a luat decizia corectă.

El a descris Iranul drept principalul stat sponsor al terorismului și a spus că obiectivul său este împiedicarea Teheranului să obțină o armă nucleară.

Controlul asupra Strâmtorii Ormuz a devenit una dintre principalele mize ale războiului. În ultimele luni, Trump a cerut inclusiv sprijinul aliaților pentru apărarea rutei maritime și a criticat țările care nu au dorit să se implice. La începutul lunii aprilie, președintele american amenințase chiar că ar putea opri livrările de arme către Ucraina dacă statele europene nu contribuie la apărarea Strâmtorii Ormuz. Iranul, în schimb, insistă că Statele Unite nu pot decide viitorul strâmtorii și condiționează redeschiderea completă a acesteia de concesii majore din partea Washingtonului.

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