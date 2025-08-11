Sursă video: X/Nexta

Hoții au plecat cu cutii întregi de produse

Mai mulți hoți mascați au pătruns în magazin pentru a fura cunoscutele păpuși Labubu. Incidentul a ajuns în atenția Departamentului Șerifului din comitatul Los Angeles, care a declanșat o anchetă, conform ABC News.

Suspecții au folosit o Toyota Tacoma furată pentru a comite infracțiunea. Mașina a fost recuperată la puțin timp după jaf. Până la acest moment, nu au fost făcute publice informații suplimentare despre identitatea făptașilor sau despre locația lor actuală.

One Stop Shop, magazinul vizat, a publicat imagini surprinse de camerele de supraveghere pe Instagram. În imagini, mai mulți indivizi mascați și îmbrăcați cu hanorace pot fi văzuți intrând prin efracție, răscolind rafturile și plecând cu cutii întregi de produse.

„Suntem încă în stare de șoc”, a scris magazinul în postare, cerând ajutor comunității pentru identificarea hoților.

Amintim că un retailer din Marea Britanie a suspendat vânzarea în magazine a jucăriilor Labubu, pe fondul îngrijorărilor crescânde privind siguranța publică și amenințările la adresa personalului.

Ce este păpușa Labubu

Păpușa Labubu a fost creată de artistul Kasing Lung, în colaborare cu compania chineză producătoare de jucării Pop Mart, foarte populară în rândul pasionaților de art toys și figurine de designer.

Labubu face parte dintr-un univers fantastic numit „The Monsters” și este recunoscută pentru aspectul său aparte. Este o „creatură” mică, blănoasă, cu urechi mari, dinți ascuțiți, un zâmbet ghiduș și o expresie jucăușă, uneori puțin răutăcioasă, dar totuși simpatică, după cum spun chiar producătorii.

Cum să-ți dai seama dacă păpușa Labubu e originală

Fiind atât de poulară și atât de căutată, păpușa Labubu a ajuns să fie și replicată, astfel că pe piață au apărut și multe falsuri.

Cu toate acestea, adevărații colecționari au descoperit câteva elemente esențiale care pot face diferențe între păpușa Labubu fake și cea originală. Iată câteva dintre aceste elemente:

cutia cu finisaj mat,

QR cod care, atunci când este scanat, vă trimite la pagina oficială a companiei de jucării Pop Mart;

păpușa trebuie să aibă 9 dinți.

