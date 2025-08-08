Cum verifici dacă păpușa Labubu e originală – diferențe între Labubu original și fake

Ce este păpușa Labubu

Deși este atât de populară în multe țări, există în continuare o mulțime de persoane care se întreabă ce este această păpușă Labubu și de ce este lumea atât de înnebunită după ea.

Păpușa Labubu a fost creată de artistul Kasing Lung, în colaborare cu compania chineză producătoare de jucării Pop Mart, foarte populară în rândul pasionaților de art toys și figurine de designer. Labubu face parte dintr-un univers fantastic numit ”The Monsters” și este recunoscută pentru aspectul său aparte.

Este o ”creatură” mică, blănoasă, cu urechi mari, dinți ascuțiți, un zâmbet ghiduș și o expresie jucăușă, uneori puțin răutăcioasă, dar totuși simpatică, după cum spun chiar producătorii.

Labubu nu este o jucărie obișnuită pentru copii, ci mai degrabă un obiect de colecție destinat adolescenților și adulților pasionați.

Fiecare versiune a lui Labubu este lansată în serii limitate și are un stil distinct, fiecare având o altă sursă de inspirație.

Aceste păpuși vin adesea ambalate în cutii-surpriză (blind box), ceea ce face ca experiența de a le colecționa să fie și mai interesantă, deoarece nu știi niciodată exact ce versiune vei primi.

Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani
Recomandări
Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Popularitatea păpușii Labubu a crescut enorm în ultimii ani, mai ales în Asia, dar și în alte colțuri ale lumii, devenind un simbol al colecțiilor moderne de figurine. Datorită aspectului său neconvențional și a poveștii din spate, dar mai ales datorită strategiilor de marketig foarte bine gândite, Labubu este considerată de mulți un ”must have”, ceva ce trebuie să aibă neapărat, iar unii colecționari plătesc sume semnificative pentru edițiile rare sau epuizate.

De asemenea, nu duce lipsă de celebrități care o susțin: Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian și Lisa de la Blackpink, fiind doar câteva.

De multe ori, oamenii au dezvoltat o adevărată obsesie pentru păpușa Labubu, de la Shanghai la Londra, cozile lungi pentru a pune mâna pe păpușa au făcut furori, uneori chiar transformându-se în bătăi.

Astfel, nu e deloc surprinzător că fascinația lumii pentru Labubu aproape a triplat profiturile Pop Mart în ultimul an.

Înainte ca lumea să descopere păpușa Labubu, faima ei era limitată doar în China. Aceste creații au început să devină un succes exact când țara a ieșit din pandemie, la sfârșitul anului 2022.

Internetul chinezesc, care este competitiv, produce o mulțime de tendințe virale care nu se globalizează. Dar acesta a făcut-o, iar popularitatea sa s-a răspândit rapid în Asia de Sud-Est.

Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”
Recomandări
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”

Popularitatea păpușilor Labubu a crescut vertiginos în aprilie 2024, când superstarul K-pop născut în Thailanda, Lisa, a început să posteze fotografii pe Instagram cu diverse păpuși Labubu. Și apoi, alte celebrități internaționale au transformat păpușile într-un fenomen global.

Cântăreața Rihanna a fost fotografiată cu o jucărie Labubu prinsă de geanta ei Louis Vuitton în februarie. Kim Kardashian și-a împărtășit colecția de 10 păpuși Labubu cu urmăritorii ei de pe Instagram în aprilie. Iar în mai, fostul căpitan al echipei de fotbal a Angliei, David Beckham, a postat și el pe Instagram o fotografie cu o păpușă Labubu, primită de la fiica sa.

Între timp, Labubu continuă să acumuleze urmăritori pe rețelele de socializare, milioane de oameni urmărind noii proprietari despachetând achiziția lor prețioasă. Unul dintre cele mai populare videoclipuri, postat în decembrie, arată personalul curios de securitate al aeroporturilor din SUA înghesuindu-se în jurul cutiei Labubu nedeschise a unui călător pentru a-și da seama ce păpușă se află înăuntru, arată BBC.

Din ce sunt inspirate păpușile Labubu

Păpușile Labubu sunt inspirate în principal din imaginația artistului Kasing Lung, dar și dintr-un amestec de povești clasice, folclor, legende, mitologie și influențe din cultura pop asiatică. Universul în care trăiește Labubu, numit ”The Monsters”, este o lume fantastică, plină de creaturi neobișnuite și personaje au o înfățișare unică, uneori drăgălașă, alteori puțin întunecată, dar mereu jucăușă și expresivă.

Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
Recomandări
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

Unele versiuni ale păpușii Labubu sunt inspirate din povești clasice occidentale, cum ar fi Alice în Țara Minunilor. Aceste ediții speciale, care sunt și mai scumpe, îl prezintă pe Labubu în roluri reinterpretate din aceste povești, adesea cu un twist neobișnuit sau ironic.

Alte modele sunt influențate de mitologie și simboluri din cultura asiatică, apariții de tip spirit, creaturi magice, zei sau personaje legendare reinterpretate în stilul jucăuș și grotesc al seriei, arată vertu.com.

În același timp, multe versiuni ale lui Labubu sunt pur și simplu roade ale fanteziei artistului Kasing Lung, care îmbină elemente din natură, vise, coșmaruri copilărești sau observații asupra emoțiilor umane.

Păpușile Labubu sunt împărțite în serii sau colecții, fiecare având o temă distinctă și un număr limitat de figurine. Aceste serii sunt lansate de obicei de către compania Pop Mart, în colaborare cu artistul Kasing Lung, și sunt disponibile fie în format blind box (cutie surpriză), fie în ediții speciale, limitate sau exclusive.

Cum verifici dacă păpușa Labubu e originală – diferențe între Labubu original și fake

Fiind atât de poulară și atât de căutată de pasionați, păpușa Labubu a ajuns să fie și replicată, astfel că pe piață au apărut și multe falsuri, numite în mod comic Lafufu.

Totuși, adevărații colecționari au identificat câteva elemente esențiale care pot face diferențe între păpușa Labubu fake și cea originală. Iată câteva dintre aceste elemente:

Culoarea și finisajul cutiei

O cutie Labubu adevărată va avea un finisaj mat și se va simți o senzație netedă la pipăire. Culorile vor fi, de asemenea, estompate și unele aproape estompate. Cutiile false, pe de altă parte, sunt de obicei strălucitoare, texturate și vibrante.

Căutați și detalii minore. De exemplu, verificați simbolul coșului de gunoi de pe spatele cutiei. Săgeata din simbol va avea colțuri rotunjite pe o cutie reală, dar vor fi pătrate pe una falsă.

QR codul

Păpușile Labubu autentice vin cu un cod QR care, atunci când este scanat, vă va duce la pagina oficială a companiei de jucării Pop Mart.

Un cod al unei păpuși Labubu fake vă va direcționa către un alt site, un site similar, sau va avea o întârziere de câteva secunde înainte de a vă duce la site-ul Pop Mart. Unele păpuși Labubu false pot să nu aibă deloc un cod QR.

Multe coduri QR se află în interiorul cutiei păpușilor Labubu, deși unele pot fi pe exterior sau pe o etichetă de pe jucărie. Un cod QR real va fi clar și focalizat, în timp ce unul fals poate apărea neclar.

Totuși, este bine de știut că modelele Labubu mai vechi nu veneau cu un cod QR, așa că, dacă păpușă Labubu nu are unul, ar putea fi o versiune mai veche a păpușii.

Numărul de dinți

Fiecare Labubu ar trebui să aibă 9 dinți ascuțiți. Dacă are mai mulți sau mai puțini, este evident o un produs contrafăcut. Unele falsuri au și ele 9 dinți, dar de obicei sunt prost pictați, cu un spațiu vizibil între dinți și linia albastră a gurii. De asemenea, dinții pot fi conectați fără o distanță distinctă.

Nuanța și finisajul feței

Fața unui Labubu autentic va avea o culoare palidă, de nuanță piersică, în timp ce falsurile folosesc adesea nuanțe mai vibrante de portocaliu, roz sau galben. Un Labubu adevărat va avea un finisaj neted, mat, linii de vopsea clare și ochi lucioși încorporați în vinil, în timp ce falsurile vor avea vopsele neglijente și trăsături nelustruite. Ochii pot, de asemenea, să iasă în evidență.

Un Labubu adevărat va avea o roșeață ușoară, în timp ce un fals poate avea cearcăne ascuțite.

Dacă aveți o lumină UV, îndreptați-o spre nasul lui Labubu. Vopseaua unui Labubu autentic va reacționa și va străluci sub o lampă UV, în timp ce un fals nu va face asta, arată wikihow.com.

Ștampila pe piciorul drept

Păpușile Labubu lansate în 2024 sau mai târziu vin cu un sigiliu pe piciorul drept, detectabil doar cu lumina UV. Îndreptați o lumină Uv spre piciorul lui Labubu, dacă este real, ar trebui să vedeți silueta lui Labubu pe care ați primit-o. Totuși, acest lucru nu se aplică modelelor anterioare.

Calitatea blănii și a materialului

Păpușile Labubu de pluș au blană moale și pufoasă care se îmbină cu suprafața de vinil, fără cusături vizibile. Falsurile au adesea blană aspră, cusături vizibile și ață zdrențuită.

Cartea de identitate

Păpușile și brelocurile Labubu reale vin cu o carte de identitate bine imprimată în tonuri pastelate și un logo închis și clar. Păpușile Labubu false pot veni cu o imprimare neclară, de calitate scăzută sau este posibil să nu aibă deloc o carte de identitate.

Urechile și linia părului

Păpușile Labubu au urechi distanțate una de celălaltă și ușor îndreptate spre interior. Păpuşile contrafăcute Lafufus, pe de altă parte, pot avea urechi drepte sau prea distanțate una de cealaltă. De asemenea, pot avea o linie a părului prea sus pe capul păpușii.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Oana Țoiu s-a întâlnit la Kiev cu Volodimir Zelenski. Despre ce au discutat cei doi
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Detalii de ultim moment! Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Detalii de ultim moment! Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”
Unica.ro
Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul din Cupa României
GSP.RO
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul din Cupa României
Parteneri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Avantaje.ro
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei
Tvmania.ro
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei

Alte știri

Starea de alertă prelungită până pe 9 septembrie: oamenii evacuaţi de la Praid nu pot reveni în locuinţe decât pe timpul zilei
Știri România 10:38
Starea de alertă prelungită până pe 9 septembrie: oamenii evacuaţi de la Praid nu pot reveni în locuinţe decât pe timpul zilei
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”
Analiză
Știri România 10:00
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”
Parteneri
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Adevarul.ro
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Motivul pentru care un pilot a refuzat să decoleze cu avionul de pe aeroport. Le-a cerut pasagerilor să coboare din aeronavă, iar aceștia l-au aplaudat: „Este una dintre acele decizii dificile pe care trebuie să le iau”
Fanatik.ro
Motivul pentru care un pilot a refuzat să decoleze cu avionul de pe aeroport. Le-a cerut pasagerilor să coboare din aeronavă, iar aceștia l-au aplaudat: „Este una dintre acele decizii dificile pe care trebuie să le iau”
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Ce a pățit Mihai Trăistariu cu o turistă care s-a cazat în unul dintre apartamentele lui de la mare: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea, o dau la poliție!”
Stiri Mondene 10:24
Ce a pățit Mihai Trăistariu cu o turistă care s-a cazat în unul dintre apartamentele lui de la mare: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea, o dau la poliție!”
Cum a apărut Simona Gherghe pe plaja din Grecia. Într-un costum de baie din două piese, vedeta a atras atenția tuturor
Stiri Mondene 10:12
Cum a apărut Simona Gherghe pe plaja din Grecia. Într-un costum de baie din două piese, vedeta a atras atenția tuturor
Parteneri
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Elle.ro
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Mihaela Rădulescu spus totul, după moartea lui Felix Baumgartner: „Voi face asta...”. Cu inima distrusă de durere a mărturisit ce planuri are în amintirea lui: „Va urma...”
Viva.ro
Mihaela Rădulescu spus totul, după moartea lui Felix Baumgartner: „Voi face asta...”. Cu inima distrusă de durere a mărturisit ce planuri are în amintirea lui: „Va urma...”
Parteneri
Apar rar imagini cu ea! Cum arată astăzi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică și mama primului său fiu
TVMania.ro
Apar rar imagini cu ea! Cum arată astăzi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică și mama primului său fiu
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
ObservatorNews.ro
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Parteneri
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
GSP.ro
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
Nina Iliescu a avut nevoie de ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu. Primul mesaj transmis de aceasta: „O imensă durere”
KanalD.ro
Nina Iliescu a avut nevoie de ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu. Primul mesaj transmis de aceasta: „O imensă durere”
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
StirileKanalD.ro
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Wowbiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Wowbiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
StirileKanalD.ro
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
O turistă de 50 de ani a dispărut pe o plajă din Grecia! Femeia ar fi intrat în apă și nu a mai ieșit
KanalD.ro
O turistă de 50 de ani a dispărut pe o plajă din Grecia! Femeia ar fi intrat în apă și nu a mai ieșit

Politic

Valeriu Nicolae spune că Nicuşor Dan comite nişte erori foarte grave: „Dacă nu vrem ca următoarele alegeri să fie câştigate de nebuni tip Georgescu”
Politică 10:15
Valeriu Nicolae spune că Nicuşor Dan comite nişte erori foarte grave: „Dacă nu vrem ca următoarele alegeri să fie câştigate de nebuni tip Georgescu”
Oana Țoiu s-a întâlnit la Kiev cu Volodimir Zelenski. Despre ce au discutat cei doi
Politică 07 aug.
Oana Țoiu s-a întâlnit la Kiev cu Volodimir Zelenski. Despre ce au discutat cei doi
Parteneri
Sub acoperire: prostituatele, parte din rețeaua de spionaj a Ucrainei
Spotmedia.ro
Sub acoperire: prostituatele, parte din rețeaua de spionaj a Ucrainei
O grădină zoologică din Europa le cere oamenilor să-și doneze animalele de companie pentru a hrăni prădătorii din captivitate
Fanatik.ro
O grădină zoologică din Europa le cere oamenilor să-și doneze animalele de companie pentru a hrăni prădătorii din captivitate
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea
Spotmedia.ro
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea