Cum verifici dacă păpușa Labubu e originală – diferențe între Labubu original și fake

Ce este păpușa Labubu

Deși este atât de populară în multe țări, există în continuare o mulțime de persoane care se întreabă ce este această păpușă Labubu și de ce este lumea atât de înnebunită după ea.

Păpușa Labubu a fost creată de artistul Kasing Lung, în colaborare cu compania chineză producătoare de jucării Pop Mart, foarte populară în rândul pasionaților de art toys și figurine de designer. Labubu face parte dintr-un univers fantastic numit ”The Monsters” și este recunoscută pentru aspectul său aparte.

Este o ”creatură” mică, blănoasă, cu urechi mari, dinți ascuțiți, un zâmbet ghiduș și o expresie jucăușă, uneori puțin răutăcioasă, dar totuși simpatică, după cum spun chiar producătorii.

Labubu nu este o jucărie obișnuită pentru copii, ci mai degrabă un obiect de colecție destinat adolescenților și adulților pasionați.

Fiecare versiune a lui Labubu este lansată în serii limitate și are un stil distinct, fiecare având o altă sursă de inspirație.

Aceste păpuși vin adesea ambalate în cutii-surpriză (blind box), ceea ce face ca experiența de a le colecționa să fie și mai interesantă, deoarece nu știi niciodată exact ce versiune vei primi.

Popularitatea păpușii Labubu a crescut enorm în ultimii ani, mai ales în Asia, dar și în alte colțuri ale lumii, devenind un simbol al colecțiilor moderne de figurine. Datorită aspectului său neconvențional și a poveștii din spate, dar mai ales datorită strategiilor de marketig foarte bine gândite, Labubu este considerată de mulți un ”must have”, ceva ce trebuie să aibă neapărat, iar unii colecționari plătesc sume semnificative pentru edițiile rare sau epuizate.

De asemenea, nu duce lipsă de celebrități care o susțin: Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian și Lisa de la Blackpink, fiind doar câteva.

De multe ori, oamenii au dezvoltat o adevărată obsesie pentru păpușa Labubu, de la Shanghai la Londra, cozile lungi pentru a pune mâna pe păpușa au făcut furori, uneori chiar transformându-se în bătăi.

Astfel, nu e deloc surprinzător că fascinația lumii pentru Labubu aproape a triplat profiturile Pop Mart în ultimul an.

Cum a ajuns Labubu atât de popular la nivel global?

Înainte ca lumea să descopere păpușa Labubu, faima ei era limitată doar în China. Aceste creații au început să devină un succes exact când țara a ieșit din pandemie, la sfârșitul anului 2022.

Internetul chinezesc, care este competitiv, produce o mulțime de tendințe virale care nu se globalizează. Dar acesta a făcut-o, iar popularitatea sa s-a răspândit rapid în Asia de Sud-Est.

Popularitatea păpușilor Labubu a crescut vertiginos în aprilie 2024, când superstarul K-pop născut în Thailanda, Lisa, a început să posteze fotografii pe Instagram cu diverse păpuși Labubu. Și apoi, alte celebrități internaționale au transformat păpușile într-un fenomen global.

Cântăreața Rihanna a fost fotografiată cu o jucărie Labubu prinsă de geanta ei Louis Vuitton în februarie. Kim Kardashian și-a împărtășit colecția de 10 păpuși Labubu cu urmăritorii ei de pe Instagram în aprilie. Iar în mai, fostul căpitan al echipei de fotbal a Angliei, David Beckham, a postat și el pe Instagram o fotografie cu o păpușă Labubu, primită de la fiica sa.

Între timp, Labubu continuă să acumuleze urmăritori pe rețelele de socializare, milioane de oameni urmărind noii proprietari despachetând achiziția lor prețioasă. Unul dintre cele mai populare videoclipuri, postat în decembrie, arată personalul curios de securitate al aeroporturilor din SUA înghesuindu-se în jurul cutiei Labubu nedeschise a unui călător pentru a-și da seama ce păpușă se află înăuntru, arată BBC.

Din ce sunt inspirate păpușile Labubu

Păpușile Labubu sunt inspirate în principal din imaginația artistului Kasing Lung, dar și dintr-un amestec de povești clasice, folclor, legende, mitologie și influențe din cultura pop asiatică. Universul în care trăiește Labubu, numit ”The Monsters”, este o lume fantastică, plină de creaturi neobișnuite și personaje au o înfățișare unică, uneori drăgălașă, alteori puțin întunecată, dar mereu jucăușă și expresivă.

Unele versiuni ale păpușii Labubu sunt inspirate din povești clasice occidentale, cum ar fi Alice în Țara Minunilor. Aceste ediții speciale, care sunt și mai scumpe, îl prezintă pe Labubu în roluri reinterpretate din aceste povești, adesea cu un twist neobișnuit sau ironic.

Alte modele sunt influențate de mitologie și simboluri din cultura asiatică, apariții de tip spirit, creaturi magice, zei sau personaje legendare reinterpretate în stilul jucăuș și grotesc al seriei, arată vertu.com.

În același timp, multe versiuni ale lui Labubu sunt pur și simplu roade ale fanteziei artistului Kasing Lung, care îmbină elemente din natură, vise, coșmaruri copilărești sau observații asupra emoțiilor umane.

Păpușile Labubu sunt împărțite în serii sau colecții, fiecare având o temă distinctă și un număr limitat de figurine. Aceste serii sunt lansate de obicei de către compania Pop Mart, în colaborare cu artistul Kasing Lung, și sunt disponibile fie în format blind box (cutie surpriză), fie în ediții speciale, limitate sau exclusive.

Cum verifici dacă păpușa Labubu e originală – diferențe între Labubu original și fake

Fiind atât de poulară și atât de căutată de pasionați, păpușa Labubu a ajuns să fie și replicată, astfel că pe piață au apărut și multe falsuri, numite în mod comic Lafufu.

Totuși, adevărații colecționari au identificat câteva elemente esențiale care pot face diferențe între păpușa Labubu fake și cea originală. Iată câteva dintre aceste elemente:

Culoarea și finisajul cutiei

O cutie Labubu adevărată va avea un finisaj mat și se va simți o senzație netedă la pipăire. Culorile vor fi, de asemenea, estompate și unele aproape estompate. Cutiile false, pe de altă parte, sunt de obicei strălucitoare, texturate și vibrante.

Căutați și detalii minore. De exemplu, verificați simbolul coșului de gunoi de pe spatele cutiei. Săgeata din simbol va avea colțuri rotunjite pe o cutie reală, dar vor fi pătrate pe una falsă.

QR codul

Păpușile Labubu autentice vin cu un cod QR care, atunci când este scanat, vă va duce la pagina oficială a companiei de jucării Pop Mart.

Un cod al unei păpuși Labubu fake vă va direcționa către un alt site, un site similar, sau va avea o întârziere de câteva secunde înainte de a vă duce la site-ul Pop Mart. Unele păpuși Labubu false pot să nu aibă deloc un cod QR.

Multe coduri QR se află în interiorul cutiei păpușilor Labubu, deși unele pot fi pe exterior sau pe o etichetă de pe jucărie. Un cod QR real va fi clar și focalizat, în timp ce unul fals poate apărea neclar.

Totuși, este bine de știut că modelele Labubu mai vechi nu veneau cu un cod QR, așa că, dacă păpușă Labubu nu are unul, ar putea fi o versiune mai veche a păpușii.

Numărul de dinți

Fiecare Labubu ar trebui să aibă 9 dinți ascuțiți. Dacă are mai mulți sau mai puțini, este evident o un produs contrafăcut. Unele falsuri au și ele 9 dinți, dar de obicei sunt prost pictați, cu un spațiu vizibil între dinți și linia albastră a gurii. De asemenea, dinții pot fi conectați fără o distanță distinctă.

Nuanța și finisajul feței

Fața unui Labubu autentic va avea o culoare palidă, de nuanță piersică, în timp ce falsurile folosesc adesea nuanțe mai vibrante de portocaliu, roz sau galben. Un Labubu adevărat va avea un finisaj neted, mat, linii de vopsea clare și ochi lucioși încorporați în vinil, în timp ce falsurile vor avea vopsele neglijente și trăsături nelustruite. Ochii pot, de asemenea, să iasă în evidență.

Un Labubu adevărat va avea o roșeață ușoară, în timp ce un fals poate avea cearcăne ascuțite.

Dacă aveți o lumină UV, îndreptați-o spre nasul lui Labubu. Vopseaua unui Labubu autentic va reacționa și va străluci sub o lampă UV, în timp ce un fals nu va face asta, arată wikihow.com.

Ștampila pe piciorul drept

Păpușile Labubu lansate în 2024 sau mai târziu vin cu un sigiliu pe piciorul drept, detectabil doar cu lumina UV. Îndreptați o lumină Uv spre piciorul lui Labubu, dacă este real, ar trebui să vedeți silueta lui Labubu pe care ați primit-o. Totuși, acest lucru nu se aplică modelelor anterioare.

Calitatea blănii și a materialului

Păpușile Labubu de pluș au blană moale și pufoasă care se îmbină cu suprafața de vinil, fără cusături vizibile. Falsurile au adesea blană aspră, cusături vizibile și ață zdrențuită.

Cartea de identitate

Păpușile și brelocurile Labubu reale vin cu o carte de identitate bine imprimată în tonuri pastelate și un logo închis și clar. Păpușile Labubu false pot veni cu o imprimare neclară, de calitate scăzută sau este posibil să nu aibă deloc o carte de identitate.

Urechile și linia părului

Păpușile Labubu au urechi distanțate una de celălaltă și ușor îndreptate spre interior. Păpuşile contrafăcute Lafufus, pe de altă parte, pot avea urechi drepte sau prea distanțate una de cealaltă. De asemenea, pot avea o linie a părului prea sus pe capul păpușii.

Sursă foto – Shutterstock.com

