„Curtea de Apel a ridicat controlul judiciar cu privire la exercitarea funcțiilor de conducere în urma plângerii împotriva măsurii, spunem noi, abuzive, a controlului judiciar”, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

Măsura controlului judiciar a fost însă menţinută pentru amândoi, alături de celelalte interdicţii.

Decizia Curții de Apel București este definitivă

Amintim că, pe 19 septembrie, procurorii DNA Timișoara l-au reținut pentru 24 de ore pe Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, pentru instigare la abuz în serviciu, iar Sebastian Hotca și Paul Anghel, șefi în ANPC, au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile în același dosar și nu au mai avut voie să își exercite funcția.

Sebastian Hotca, președinte ANPC după ce fostul șef Cristian Popescu Piedone a fost înlăturat după o altă anchetă DNA, a fost acuzat de abuz în serviciu în formă continuată, iar Paul Anghel, director general în ANPC, a fost acuzat de șantaj.

Concret, procurorii au explicat că în perioada octombrie 2024-ianuarie 2025, Sebastian Hotca, instigat de Flavius Nedelcea, a cerut mutarea temporară a șefei Protecției Consumatorului din Caraș-Severin într-o altă funcție de conducere din cadrul ANPC, dar cu încălcarea legii, care spune că „mutarea temporară se face numai în interesul instituției”.

„În fapt, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituției, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcția respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 și care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora”, a explicat DNA.

În privința lui Paul Anghel, procurorii l-au acuzat că a făcut presiuni asupra fostei șefe din Caraș Severin „prin amenințări, intimidări și presiuni pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului”.

De asemenea, în urmă cu doar două luni, DNA a „intrat” prima dată în șefii ANPC. Prima victimă a fost atunci Cristian Popescu Piedone. Premierul Ilie Bolojan l-a demis pe 23 iulie de la șefia ANPC, după ce Piedone a fost mai întâi plasat sub control judiciar într-un dosar în care este suspectat că a avertizat Hotelul Internațional din Sinaia că urmează un control, potrivit stenogramelor publicate de Libertatea.

