Sebastian Hotca, președinte ANPC după ce fostul șef Cristian Popescu Piedone a fost înlăturat după o altă anchetă DNA, este acuzat de abuz în serviciu în formă continuată, iar Paul Anghel, director general în ANPC, este acuzat de șantaj. Drept urmare, ambii vor fi înlocuiți de la șefia ANPC.

Procurorii au explicat că în perioada octombrie 2024-ianuarie 2025, Sebastian Hotca, instigat de Flavius Nedelcea, a cerut mutarea temporară a șefei Protecției Consumatorului din Caraș-Severin într-o altă funcție de conducere din cadrul ANPC, dar cu încălcarea legii, care spune că „mutarea temporară se face numai în interesul instituției”.

„În fapt, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituției, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcția respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 și care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora”, a explicat DNA.

În privința lui Paul Anghel, procurorii acuză că acesta a exercitat presiuni asupra fostei șefe din Caraș Severin „prin amenințări, intimidări și presiuni pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului”.

„La data de 08 septembrie 2025, inculpatul Nedelcea Constantin Flavius, care ar fi decis să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru aflarea întregului adevăr în cauză, ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanți, în scopul îngreunării cercetărilor”, au mai spus anchetatorii.

Avocatul Adrian Cuculis susține că Paul Anghel, clientul său, este nevinovat și că faptele „în esență, există”, dar „nu sunt prevăzute de legea penală”.

„Mistificarea faptului că un dialog cu un coleg pe care-l cunoști de 10 ani de zile și îl îndrumi să conteste ordinul de mutare și îi repeți lucrul acesta de cel puțin 6-7 ori și îți dai concursul pentru a-l ajuta, nu poate să constituie infracțiunea de șantaj”, a transmis Cuculis, care susține că al său client său este victima unui dosar cu „conotație politică”, deși Paul Anghel nu face politică.

Amintim că, în urmă cu doar două luni, DNA a „intrat” prima dată în șefii ANPC. Prima victimă a fost atunci Cristian Popescu Piedone. Premierul Ilie Bolojan l-a demis pe 23 iulie de la șefia ANPC, după ce Piedone a fost mai întâi plasat sub control judiciar într-un dosar în care este suspectat că a avertizat Hotelul Internațional din Sinaia că urmează un control, potrivit stenogramelor publicate de Libertatea.

