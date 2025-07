A negat acuzațiile

„Probabil că se deschid șampaniile la toate retail-urile și hotelurile”, a spus Piedone la ieșirea de la audieri, precizând că Hotelul International este preferatul său „de peste 35 de ani, de pe vremea lui Ceaușescu”.

Piedone a negat marți acuzațiile DNA, potrivit cărora l-ar fi informat pe proprietarul unui hotel din Sinaia înainte de un control al inspectorilor ANCP. El susține că nu a făcut trafic de influență și că mereu și-a făcut datoria ca șef al ANPC.

Piedone a fost săltat marți dimineață din Mamaia, cu mandat de aducere în calitate de suspect, după cum a confirmat el însuși, acuzat că l-ar fi avertizat de un control iminent pe proprietarul Hotelului Internațional din Sinaia, Dan Radu Rușanu, fost șef al Autorității de Supraveghere Financiară.

„Da, am deranjat extrem de mult”

Piedone recunoaște că este prieten cu Rușanu de mulți ani, însă respinge acuzațiile procurorilor anticorupție de divulgare de informații nedestinate publicității.

„Lucrurile astea dacă s-au întâmplat ar fi fost undeva în luna mai. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani și ani, dar nu am avut niciun schimb de informații. Nu-mi aduc aminte cu certitudine că s-a întâmplat acest lucru. Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da, am deranjat extrem de mult, de la corporații, multe și multe altele pe care nu le știți din spatele acestor povești. Voi demonstra prezumția mea de nevinovăție care există și trebuie să o duc la capăt. Dacă există dovadă înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultate. Nu există dovadă”.

Numit în funcție de Marcel Ciolacu

Șef al Protecției Consumatorilor din februarie 2025, Piedone a fost numit în funcție de fostul premier Marcel Ciolacu. Activitatea sa la ANPC a fost intens mediatizată, în special pe rețelele de socializare, unde a devenit un adevărat „influencer” cu peste 1,1 milioane de urmăritori pe TikTok.

Cristian Popescu Piedone a fost filmat de mai multe ori în timp ce conducea personal descinderile ANPC în restaurante, magazine sau malluri. Practica a stârnit controverse, iar mai mulți juriști au ridicat semne de întrebare privind legalitatea acestor acțiuni.

Postările sale din timpul controalelor au devenit virale, în special cele cu produse de la KFC, cu 9 milioane de vizualizări, și McDonalds, cu 8,4 milioane. Una dintre cele mai urmărite postări a fost o parodie cu Dorian Popa. cu 6,7 milioane de vizualizări.