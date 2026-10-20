Popularitatea lui Donald Trump scade la un minim record, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului - sondaj

Rata de aprobare a președintelui Donald Trump a scăzut la cel mai redus nivel din cele două mandate ale sale, ajungând la doar 31%, potrivit unui sondaj realizat de Reuters/Ipsos și încheiat luni.

Rezultatele cercetării sociologice, desfășurate pe parcursul a patru zile, indică îngrijorarea profundă a cetățenilor americani cu privire la scumpirea carburanților, dar și o posibilă erodare a sprijinului pentru Partidul Republican în alegerile pentru Congres, programate pentru data de 3 noiembrie.

Democrații sunt pe cale să câștige Congresul

Întrebați cu ce formațiune ar vota dacă scrutinul ar avea loc în prezent, 47% dintre alegătorii înregistrați au optat pentru Partidul Democrat, în timp ce doar 35% au ales Partidul Republican. Diferența de 12 puncte procentuale, cea mai mare consemnată în actualul ciclu electoral, amplifică șansele democraților de a recâștiga controlul Camerei Reprezentanților și al Senatului, notează Reuters.

Această schimbare în dinamica politică survine pe fondul unei creșteri substanțiale a susținerii în rândul electoratului feminin. Aproximativ 50% dintre femei au declarat că ar vota cu democrații, comparativ cu doar 32% care sprijină tabăra republicană.

De asemenea, bărbații tind să favorizeze Partidul Democrat, deși la o marjă mai strânsă. În urmă cu două săptămâni, un sondaj similar indica un ecart de doar șapte puncte în favoarea democraților, semnalând că declinul republicanilor se accentuează, citează News.ro.

Scumpirea carburanților și inflația accentuează scăderea popularității lui Donald Trump

Un factor determinant în deprecierea cotei de încredere a lui Donald Trump îl constituie gestionarea economiei, cu precădere creșterea accentuată a prețurilor la combustibil. Decizia președintelui de a autoriza acțiuni militare împotriva Iranului în luna februarie, în cooperare cu Israelul, a determinat o scumpire vizibilă a benzinei, punând presiune directă pe bugetele gospodăriilor.

În consecință, aproximativ 68% dintre americani dezaprobă deciziile economice ale administrației Trump, printre aceștia numărându-se și 37% dintre alegătorii care se identifică drept republicani.

În ceea ce privește percepția asupra competenței în materie economică, 40% dintre respondenți consideră Partidul Democrat mai capabil să gestioneze situația financiară a țării, față de doar 33% care mizează pe Partidul Republican. Aceste evaluări reflectă o pierdere de încredere semnificativă în eficiența agendei economice promovate de Trump.

Donald Trump (80 de ani) respinge aceste prognoze, numindu-le „false”, dar experții și analiștii politici anticipează o posibilă înfrângere a republicanilor.

Republicanii riscă pierderea majorității și în Senat

Concluziile sondajului Reuters/Ipsos arată că Partidul Republican ar putea pierde controlul asupra uneia sau a ambelor camere ale Congresului, evoluție ce ar bloca inițiativele legislative ale administrației Trump în ultimii doi ani ai mandatului. Măsurătorile sociologice de tip „vot generic” oferă o perspectivă agregată asupra preferințelor partinice la nivel federal, însă nu surprind dinamica particulară a bătăliilor electorale din fiecare stat sau circumscripție în parte.