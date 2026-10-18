Cum ar putea Donald Trump să piardă alegerile, dar nu acceptă sondajele și spune că cifrele sunt „false”

Cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, atmosfera politică este tensionată. Sondajele recente indică un avans semnificativ al democraților, care ar putea prelua controlul asupra ambelor camere ale Congresului. Donald Trump (80 de ani) respinge aceste prognoze, numindu-le „false”, dar experții și analiștii politici anticipează o posibilă înfrângere a republicanilor.

Ce arată sondajele?

Potrivit portalului Decision Desk HQ, diferența de 8,5 puncte procentuale în preferințele electorale ar putea oferi democraților majoritatea în Camera Reprezentanților, în timp ce bătălia pentru Senat pare mult mai echilibrată.

Datele sondajelor, actualizate aproape zilnic, evidențiază o situație dificilă pentru republicani. Pe platformele de analiză politică din SUA, inclusiv cele citate de Blick, publicație care aparține trustului Ringier, democrații conduc detașat la nivel național.

Deși cursa pentru Senat este mult mai strânsă, există șanse reale ca democrații să câștige mandate chiar și în state considerate tradițional republicane, precum Texas și Ohio.

În Texas, de exemplu, candidatul republican Ken Paxton se confruntă cu acuzații de corupție, în timp ce democratul James Talarico atrage sprijinul alegătorilor indeciși. În Ohio, Sherrod Brown câștigă teren datorită imaginii sale de om al clasei muncitoare.

Această tendință surprinde, având în vedere istoria alegerilor intermediare din SUA. De obicei, partidul președintelui pierde locuri în Congres la mijlocul mandatului, pe fondul unei mobilizări mai mari din partea opoziției și a unei apatii mai pronunțate în rândul susținătorilor puterii.

Cu toate acestea, se pare că valul de nemulțumire față de actuala administrație republicană îi motivează pe votanții democrați să iasă la urne.

Alegeri cruciale pentru Donald Trump

Alegerile de la jumătatea mandatului sunt cruciale pentru viitorul politic al președintelui Donald Trump și al administrației sale.

În joc sunt toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și o treime din Senat. Dacă democrații câștigă majoritatea în oricare dintre cele două Camere, aceștia vor putea bloca inițiativele legislative ale președintelui, inclusiv bugetele și alte politici-cheie.

Mai mult, controlul Congresului le-ar permite să lanseze anchete parlamentare asupra administrației Trump, ceea ce ar putea complica și mai mult situația politică a președintelui.

Pe de altă parte, menținerea majorităților de către republicani ar însemna libertate pentru Trump în implementarea agendei sale politice, fără prea multe obstacole din partea democraților.

În cazul pierderii controlului, opțiunile președintelui s-ar reduce semnificativ, limitându-se la ordine executive și dreptul de veto.

Reacția președintelui SUA

În fața unor prognoze nefavorabile, Donald Trump a ales să contrazică public rezultatele sondajelor. „Toate aceste sondaje sunt oricum false”, a declarat acesta.

Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă nu a stat departe de campania electorală, participând activ la mitinguri în toată țara, inclusiv în state conservatoare precum Alaska.

Aici, senatorul republican Dan Sullivan duce o luptă strânsă pentru realegere împotriva democratei Mary Peltola, iar orice pierdere a republicanilor ar putea avea consecințe majore pentru echilibrul de putere din Senat.

Alegeri cu miză mare

Un detaliu remarcabil al acestor alegeri este competitivitatea crescândă a democraților în state dominate istoric de republicani.

Acest fenomen este alimentat de nemulțumirea față de actuala administrație, care pare să mobilizeze masiv alegătorii democrați.

În același timp, dezamăgirile interne îi determină pe mulți republicani să rămână acasă în ziua votului, ceea ce ar putea înclina balanța în favoarea adversarilor lor.