A avut loc zborul inaugural

Vineri a avut loc prima cursă regulată din Craiova spre Istanbul, Turcia. Ruta va fi operată de AnimaWings în fiecare zi de luni și vineri.

„Deschiderea rutei directe Craiova–Istanbul, operată de AnimaWings în fiecare zi de luni și vineri, marchează un nou pas în strategia noastră de a conecta Oltenia cu mari centre economice și turistice. Această cursă răspunde cererii tot mai mari din partea mediului de afaceri, a diasporei și a turiștilor, contribuind în același timp la atractivitatea regiunii pentru investiții și la dezvoltarea turismului”, a precizat Sorin Manda, directorul general al Aeroportului Internațional Craiova.

Costul unui bilet spre Istanbul din Craiova

Biletele sunt disponibile pe site-ul companiei și în agențiile partenere, cu tarife pornind de la 59,99 euro/sens, care includ: două piese de bagaj de mână, selecția gratuită a locului și check-in online/offline gratuit. De asemenea, cu ocazia inaugurării, pasagerii beneficiază de o promoție specială: 50% reducere la biletele de avion, dacă rezervi până pe 5 octombrie pentru zborurile din luna octombrie.

Zborurile sunt operate cu aeronave Airbus A320, configurate cu 180 de locuri în clasa Economy.

„Un număr tot mai mare de companii turcești au afaceri în Oltenia, iar începând de astăzi (3 octombrie n.r.) le aducem Craiova la o oră de zbor. De asemenea, oferim comunității locale acces rapid nu doar către una dintre cele mai frumoase metropole din lume, dar și către unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene la nivel mondial. De aici, pasagerii pot continua călătoriile spre sute de destinații globale, fie în scop de business, fie de turism”, a precizat Marius Pandel, președintele AnimaWings.

AnimaWings este o companie aeriană românească, lansată pe piața din România în anul 2020.

