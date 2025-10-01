Ce curse noi intră în orarul companiilor

Animawings lansează chiar în prima zi a lunii o cursă către Sofia, una către Timișoara și una către Suceava. Pe 5 octombrie se lansează rutele către Praga și Tel Aviv, iar pe 8 octombrie către Istanbul. În noiembrie, pe 5, Animawings lansează o cursă și către Munchen.

Wizz Air are și ea destinații noi din octombrie. Din 26 octombrie, va zbura la Brindisi (Italia – de două ori pe săptămână) și Koln (Germania – de patru ori pe săptămână).

Din 27 octombrie, Wizz lansează cursa către Gdansk (Polonia – de două ori pe săptămână). O zi mai târziu, din București se va putea zbura către Pescara (Italia – de trei ori pe săptămână) și Porto (Portugalia – de trei ori pe săptămână).

Tot pe 28 octombrie, Wizz va inaugura cursa către Bratislava (Slovacia), o premieră în România. Aceasta va fi operată de trei ori pe săptămână. București – Praga debutează și ea pe 26 octombrie, cu o frecvență de trei ori pe săptămână.

Pe 26 octombrie, Wizz va intra pe piață cu o nouă rută în premieră absolută. București – Erevan (Armenia) va fi operată de două ori pe săptămână.

O altă cursă în premieră va fi cea dintre București și Turku (Finlanda), de două ori pe săptămână, din 27 octombrie.

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

De asemenea, București – Bordeaux, de două ori pe săptămână, intră pe 29 octombrie, iar București – Paris Orly și București – Berlin din 26 octombrie.

Ryanair mută și ea pe orarul de toamnă-iarnă astfel: București – Bari (Italia) – din 31 octombrie (2 zboruri pe săptămână), București – Girona (Spania) – din 31 octombrie (3 zboruri pe săptămână), București – Karlsruhe / Baden-Baden (Germania) – din 31 octombrie (2 zboruri pe săptămână), București – Memmingen (Germania) – din 30 octombrie (4 zboruri pe săptămână) și București – Cracovia (Polonia) – din 1 noiembrie (2 zboruri pe săptămână).

FlyOne, o companie din Moldova, intră și ea, din 27 octombrie, cu o cursă directă București – Munchen, care va fi operată de trei ori pe săptămână.

Smartwings, subsidiara Czech Airlines, va zbura din 26 octombrie pe ruta Praga – București. Și o face șapte zile din șapte.

Ce curse dispar din București

Numărul curselor care dispar din București este și el destul de mare, din cauza finalului de sezon. Astfel, Animawings renunță la zborurile către Corfu (Grecia), Ibiza (Spania), Kefalonia (Grecia), Rhodos (Grecia), Tenerife (Spania). În noiembrie, dispare și cursa de Larnaca (Cipru).

Compania turcească Corendon Airlines nu mai zboară nici în Antalya, nici la Alanya.

Norwegian Air Shuttle renunță din 24 octombrie la cursa București – Helsinki, iar din 30 octombrie la ruta București – Stockholm.

După ce a scos din program zborul București – Zadar, Ryanair renunță și la rutele către Chania (Creta) – 24 octombrie, Skiatos (Grecia) – 28 octombrie și Corfu (Grecia) – 29 octombrie.

De asemenea, cursele către Genoa se întrerup pe 24 octombrie. Palermo și Perugia, ambele din Italia, dispar de pe 22 octombrie, respectiv 25 octombrie. La 23 octombrie iese din orar și zborul din capitală către Palma de Mallorca.

Wizz Air, cea mai mare companie care operează în România, închide și ea o serie de rute în octombrie. Dispar astfel: București – Alghero (Sardinia – 25 octombrie), București – Heraklion (Grecia – 25 octombrie), București – Salerno (Italia – 24 octombrie). București – Palma de Mallorca, București – Corfu, București – Zakyntos, Bucurști – Santorini și București – Mykonos au ieșit deja din schemă la finalul lunii septembrie.

Multe curse sezoniere de vor relua anul viitor, în lunile mai-iunie, când reîncepe sezonul.

O schimbare a anunțat și compania națională TAROM, care a decis să elimine taxa de serviciu pentru biletele achiziționate prin intermediul site-ul oficial www.tarom.ro și al agențiilor proprii din România, Bruxelles și Chișinău, la tarifele publicate. Această măsură a intrat în vigoare începând la 28 septembrie.