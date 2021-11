Primăria București a dat fără licitație 6 contracte de 1,7 milioane euro unei firme pentru „reparații străzi”. Patronul unui local „de fițe”, printre acționari

8 noiembrie, bulevardul Mircea Vodă din Capitală, undeva între Camera de Comerț a României și Timpuri Noi. Cu o parte a drumului deja rașchetată, liniștea orei 10 seara e bruiată de utilaje care decopertează și alt sfert de drum.

„Nu facem decât acolo în noaptea asta, atât”, îi explică unul dintre muncitori reporterului Libertatea, arătând spre bucata ce urmează să fie rasă.

Pe mașina unde este aruncată criblura rezultată din decopertare scrie, cu litere mari, numele firmei. „Straco”.

Conform SEAP, Straco Holding, cea care efectuează lucrările pe bd. Mircea Vodă, a câștigat, între 26 octombrie și 8 noiembrie, exact ziua în care reporterii ziarului văd utilajele la lucru, șase contracte cu aceeași denumire – „Execuție lucrări de reparații străzi, parte carosabilă și trotuare în municipiul București”.

Șase loturi cu prețuri diferite

Contractele sunt diferite ca preț și au date diferite la care au fost încheiate. Cum toate au același nume, ziarul le împarte doar în loturi.

Lot 1, contract semnat în 26 octombrie, valoare 1,6 milioane de lei ;

; Lot 2, contract semnat în 4 noiembrie, valoare 1,24 de milioane de lei ;

; Lot 3, contract semnat în 4 noiembrie, valoare 2,03 milioane de lei ;

; Lot 4, contract semnat în 4 noiembrie, valoare 0,69 de milioane de lei ;

; Lot 5, contract semnat în 4 noiembrie, valoare 1,93 de milioane de lei ;

; Lot 6 contract semnat în 8 noiembrie, valoare 0,89 de milioane de lei.

Total, 8,4 milioane de lei, aproximativ 1,7 milioane de euro către aceeași firmă, Straco Holding.

Aceste contracte nu conțin foarte multe detalii în SEAP, însă toate se termină la fel. Cu o justificare „a alegerii procedurii negociate fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedură concurențială de ofertare în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE”. Pe înțelesul tuturor, de ce atribuirea s-a făcut rapid și nu s-a așteptat o licitație normală, cu publicarea invitației, cu așteptarea datei-limită de înscriere etc.

Justificarea este „Extrema urgență determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă și în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă”.

„Deficiențe apărute în carosabil și trotuare”

În același timp, așa cum confirmă, pentru Libertatea, și Administrația Străzilor București, entitatea din subordinea Primăriei București care este autoritate contractantă în acest caz, exista o licitație, în paralel, pentru același lucru.

Este vorba despre un acord-cadru uriaș, în valoare de 1,6 miliarde de lei, aproximativ 323 de milioane de euro. De menționat este că un acord-cadru nu ajunge neapărat, la finalizarea lui, la suma stipulată inițial, aceasta fiind una maximă.

Administrația Străzilor amintește că are în desfăşurare, la acesta dată, „licitaţia deschisă având ca obiect «Servicii de proiectare și execuție lucrări de reparații străzi, parte carosabilă și trotuare în municipiul București», cu data-limită de depunere oferte: 3.12.2021”.

Însă, adaugă Administrația Străzilor, a oferit șase contracte prin „negociere fără publicare” pentru că licitația ar fi luat foarte mult timp, iar lucrările erau urgente.

Administrația Străzilor argumentează, ca urgență, „deficienţele apărute în carosabil şi trotuare (gropi, văluriri pe traseele şi în staţiile STB)”.

„Având în vedere complexitatea procedurii menţionate şi timpul îndelungat de realizare a întregului proces de evaluare/atribuire a acordurilor cadru, autoritatea contractantă a selectat procedura de negociere fără publicare în baza prevederilor Legii nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, art. 104 alin 1, lit. c), în vederea remedierii în regim de urgenţă a deficienţelor semnalate de către petenți şi diverse instituţii”, se arată în răspunsul primit de la Administrația Străzilor.

Instituția conchide amintind că durata contractelor este de 55 de zile de la semnarea acestora.

Cine se află în spatele Straco Holding

Una dintre firmele gigantului Straco, alături de firma-mamă Straco Grup SRL, Straco Holding, are ca obiect de activitate construcția de drumuri și autostrăzi, lucrări edilitare și civile. Straco Grup este prezentată pe propriul site ca o firmă „fondată în anul 2003, cu capital exclusiv românesc, (care) și-a consolidat poziția pe piața construcțiilor din România respectând principii și valori autentice”.

Straco Holding apare mai târziu decât firma-mamă, în 2007, și are cifre seci pe ultimul an – nu a raportat cifră de afaceri și are pierderi de 13.000 de lei, conform datelor strânse de termene.ro.

Unul dintre acționari este Emil Oprea, despre care Buletin de București a scris că este unul dintre patronii restaurantelor de fițe din Herăstrău.

Mai mult, Oprea deține, pe lângă 50% în Brasserie Herăstrău și 50% în La Brasserie du Parc SRL, și 95% din Verdi Park Residence.

Ceilalți acționari ai Holdingului sunt membri ai familiei Horpoș, cea care deține Straco Grup.

Straco Holding își derulează activitatea pe fondul problemelor avute în ultimii ani de compania principală din grup, anchetată de DNA în mai multe dosare, printre care în cel al fostului primar al sectorului 1 Andrei Chiliman.

În 2017, Digi24 scria că Straco Grup a fost aleasă de CNAIR pentru pasajul de la Domnești cu toate că era în insolvență.

