Cuprins:
Detalii despre atac
Iris Stalzer, membră a Partidului Social Democrat de centru-stânga, a fost descoperită grav rănită în apartamentul său, marți, conform autorităților. Surse din securitate au declarat reporterilor că politiciana a fost înjunghiată de mai multe ori cu cuțitul.
Conform ziarului Bild, Stalzer a fost atacată în fața locuinței sale în jurul prânzului și a reușit să se târască înăuntru înainte de a se prăbuși. Fiul ei a găsit-o grav rănită în apartament. Ea i-ar fi spus că a fost atacată de mai mulți bărbați pe stradă, potrivit publicației.
Postul public WDR a relatat primul incidentul. Serviciile de urgență au găsit-o pe Stalzer în viață, dar în stare critică. A fost transportată la spital cu un elicopter de salvare. Un reporter WDR a relatat de la fața locului că un adolescent a fost scos din casă încătușat de poliție.
Investigatorii continuă să strângă probe, în timp ce Stalzer primește tratament medical intensiv. Motivul atacului rămâne necunoscut. Cu toate acestea, potrivit revistei „Spiegel”, a existat un caz de violență domestică în casa familiei Stalzer la începutul acestui an.
Reacții politice
Cancelarul federal, Friedrich Merz, și-a exprimat șocul profund față de atacul cu cuțitul asupra lui Stalzer.
„Am primit vestea unui act odios din Herdecke. Trebuie clarificat rapid acum. Ne temem pentru viața primarului desemnat, Iris Stalzer, și sperăm la recuperarea ei completă”, a scris Merz pe platforma X.
Liderul grupului parlamentar SPD din Berlin, Matthias Miersch, a spus că speră ca social-democrata să „supraviețuiască acestui act teribil”.
Nu a putut comenta pe marginea contextului, spunând că SPD este profund îngrijorat. Stalzer, în vârstă de 57 de ani și mamă a doi adolescenți, este avocat specializat în dreptul muncii și a lucrat mulți ani în politica locală a orașului de aproximativ 23.000 de locuitori.
Ea fusese recent aleasă primar, câștigând alegerile din 28 septembrie cu 52,2% din voturi împotriva candidatului creștin-democrat, Fabian Conrad Haas.
