„Am toate cifrele”

Într-o postare pe Facebook, Diana Buzoianu a anunțat că programul Rabla pentru persoane fizice a fost salvat, având în vedere perioada dificilă ecnomic prin care trece România.

„Într-un an foarte dificil economic în care trebuie tăiate 30 de miliarde de lei, am reușit să salvăm programul Rabla persoane fizice. În ultimele zile am primit sute de întrebări și am vrut să mă asigur, înainte de a da orice răspuns, că am toate cifrele”, a precizat oficialul.

Conform Dianei Buzoianu, Rabla pentru persoane fizice merge înainte: „Da, vom lansa programul Rabla persoane fizice în perioada următoare, cu un buget de 200 de milioane de lei. Asta pentru că înțelegem cu toții ce investiții au fost făcute, că oamenii au dat deja avans și noi trebuie să gândim măsuri care să țină cont și impactul în economie”.

De asemenea, aceasta a menționat: „Pentru anul viitor, rămân mai multe discuții. Cea mai importantă discuție este despre analiza impactului pe reducerea de emisii pentru toate programele AFM. Viziunea noastră trebuie, pe termen mediu și lung, să se schimbe de la vouchere, la programe naționale cu impact pe mediu cuantificabil clar”.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat suspendarea lansării tuturor programelor de finanțare, inclusiv a sesiunii Rabla pentru persoane fizice, programată inițial pentru 19 iunie 2025. Potrivit AFM, decizia a fost luată în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern.

Suspendarea programelor vine într-un moment crucial pentru politica de mediu a României. AFM subliniază importanța stabilirii priorităților bugetare de către noul guvern, în colaborare cu instituția.

Importanța programului Rabla

Programul Rabla, unul dintre cele mai populare programe ale AFM, a fost în centrul atenției în ultimele zile. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a subliniat recent importanța acestui program pentru îmbunătățirea calității aerului și sprijinirea industriei auto locale.

Conform declarațiilor ministrului Fechet, bugetul Programului Rabla pentru acest an este de 1,43 miliarde de lei, cu aproape 50% mai mare decât cel din anul precedent. O parte semnificativă din acești bani ajunge la producătorii români de autoturisme.

În plus, valoarea ecotichetului pentru mașinile electrice a fost majorată la 7.500 de euro, de la 5.000 de euro anterior, pentru a încuraja achiziția de vehicule ecologice.