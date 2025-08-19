Răspunsul lui Ciprian Ciucu când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei

Răspunsul lui Ciprian Ciucu privind candidatura la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a abordat subiectul unei posibile candidaturi la Primăria Capitalei. Potrivit News.ro, Ciucu a declarat că momentan nu face nicio comunicare oficială în această privință.

„În acest moment, noi nu comunicăm nimic în ceea ce priveşte Primăria Capitalei. Voi comunica, inclusiv eu personal, dacă voi avea ceva de comunicat, din momentul în care va fi stabilită data alegerilor”, a răspuns Ciprian Ciucu, atunci când a fost întrebat de candidatura la Primăria Generală a Municipiului București.

El a menționat că PNL are deja sondaje și cunoaște situația actuală, dar preferă să aștepte stabilirea oficială a datei alegerilor.

„Avem deja sondaje, şi comandate de alţii şi comandate de către noi, ştim destul de bine cum stăm în acest moment, dar prefer să nu comunic în acest moment, în ceea ce priveşte primăria Capitalei. Mi se pare că vorbim despre pielea ursului din pădure”, a mai spus el.

Perspective asupra alianțelor politice

Ciprian Ciucu a precizat că mai întâi vrea să vadă dacă actualul guvern își asumă public o dată a alegerilor pentru Primăria Capitalei și abia apoi spune că vor putea exista și discuții în acest sens.

Întrebat despre o posibilă candidatură comună cu Cătălin Drulă de la USR, Ciucu a precizat: „Nu există această discuţie între PNL şi USR, în acest moment”. Cu toate acestea, el a adăugat că „evident, va fi nevoie să discutăm”, sugerând posibilitatea unor viitoare negocieri.

Ce spune despre calendarul alegerilor pentru Primăria Capitalei

Prim vicepreședintele PNL dorește să vadă mai întâi asumarea de către guvern a unei date pentru alegeri. Totodată, el a menționat că nu au existat discuții cu PSD privind calendarul alegerilor pentru Primăria Capitalei.

„Ştiu că s-a deschis subiectul în coaliţie în urmă cu vreo două săptămâni şi după care nu mai vin la coaliţie”, a adăugat Ciprian Ciucu, indicând că subiectul rămâne deschis în cadrul coaliției de guvernare.

Cum se desfășoară alegerile pentru Primăria Capitalei

Primarul general al Bucureștiului este ales prin vot direct, universal, egal, secret și instruit de către cetățenii cu drept de vot din Capitală, în cadrul alegerilor locale.

Procedura oficială este următoarea:

Alegerile sunt organizate de Guvern, la propunerea autorităților electorale, în termen de maximum 90 de zile de la vacanțarea funcției (de exemplu, prin demisia sau încetarea mandatului primarului în funcție).

Candidaturile pentru funcția de primar general se pot depune în perioada stabilită de calendarul electoral.

Alegerile se desfășoară într-o singură zi, în zi de duminică.

Procesul electoral și calendarul sunt reglementate prin Legea nr. 115/2015 și Codul Administrativ.

În cazul vacanței postului de primar general până la alegeri, atribuțiile acestuia sunt exercitate de un primar interimar desemnat de Consiliul General al Municipiului București dintre viceprimari.

Mandatul noului primar ales începe odată cu validarea rezultatelor de către autoritățile electorale.

Situația actuală de la Primăria Capitalei

Nicușor Dan a fost ales președinte al României la finalul lunii mai. Odată ce a depus jurământul și a plecat la Palatul Cotroceni, locul său a fost preluat de viceprimarul Stelian Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu a fost desemnat primar interimar al Capitalei într-o ședință a Consiliului General al Municipiului București care a avut loc în data de 23 mai și a preluat mandatul din data de 26 mai.

În ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București au fost exprimate 52 de voturi, dintre care 46 au fost valabil exprimate, iar 6 au fost anulate. Viceprimarul general al Capitalei, social-democratul Adrian Vighenciu, urma să preia mandatul după demisia lui Nicușor Dan din funcția de primar general, survenită după validarea alegerilor prezidențiale de ieri.

Cât timp poate sta viceprimarul în funcția de primar interimar

Viceprimarul desemnat să exercite interimatul ca primar general poate sta în această funcție până la organizarea și validarea rezultatelor alegerilor parțiale pentru noul primar.

Conform legislației românești, alegerile pentru funcția de primar trebuie organizate în maximum 90 de zile de la constatarea oficială a vacantării postului (de exemplu, prin demisia primarului). Astfel, mandatul de primar interimar poate dura până la cel mult 3 luni, până când noul primar va fi ales și va depune jurământul.

Prin urmare, viceprimarul în funcția de primar interimar își exercită atribuțiile doar temporar, pentru această perioadă limitată până la înlocuirea prin alegeri a primarului titular.

