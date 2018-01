Un preot din Mureş poate fi considerat un „Zuckerberg cu sutană” deoarece a dezvoltat din pasiune o reţea socială care ar putea rivaliza cu Facebook-ul. Denumită „tecunosc.ro”, reţeaua de socializare a preotului Ionel Neculai Dârjan are deja câteva mii de utilizatori şi pare să atragă tot mai mulţi în condiţiile în care regulile impuse sunt puţine şi nu există foarte multe restricţii de utilizare. Mai mult reţeaua socială românească permite ca un conţinut care este postat în cadrul acesteia să fie distribuit şi pe alte reţele, dar oferă utilizatorului şi instrumente noi şi inedite precum comentariile audio, propria bibliotecă virtuală sau un blog propriu.

„Facebook-ul românesc” dezvoltat din pasiune şi curiozitate

Ionel Neculai Dârjan este preot în localitatea Saschiz, din judeţul Mureş, iar când dezbracă sutana de slujitor al sfintelor altare se aşează în faţa calculatorului unde îşi exersează pasiunea de a crea reţele şi platforme virtuale. În urmă cu câţiva ani, preotul s-a îndrăgostit de programarea informatică şi de atunci îşi foloseşte timpul liber pentru a dezvolta tot felul de platforme şi aplicaţii pe care le oferă spre testare prietenilor.

El povesteşte că în anul 2015 urma un curs de limbaj de programare şi a aflat că reţelele de socializare, inclusiv Facebook, sunt realizate în PHP, adică limbajul de programare pe care îl învăţa la acea dată. Atunci, preotului i-a încolţit în minte ideea de a-şi face propriul Facebook pe care să îl folosească împreună cu prietenii ca reţea de socializare.

„Urmam un curs în care învăţam limbajul de programare în PHP şi am citit undeva că rețelele de socializare sunt realizate în PHP, inclusiv Facebook. Atunci, m-am gândit să creez și eu una, personală. A fost doar un gând și am trecut la treabă. Nu știam la ce m-am angajat, mai ales că nu găseam explicații, și nici tutoriale în limba română”, povesteşte acum preotul.

El a explicat că la început a apelat la platforme gratuite, reuşind să construiască prima platformă „tecunosc.ro”, care avea elemente asemănătoare din Facebook şi Twitter.

„Am încercat să concep o schiță și mi-am dat seama că singur nu voi reuși și am apelat la câteva platforme gratuite până ce m-am oprit la wordpress. Am reușit să construiesc o rețea care arăta destul de bine, cu ceva elemente din Facebook și Twitter. Am probat câteva zeci de template-uri și sute de module ca site-ul să arate ca o rețea. Dar ceva important lipsea: viteza de accesare. De-a lungul timpului, m-am străduit să aduc site-ul la perfomanțe mai ridicate și mi-am dat seama că pentru asta trebuie investit mult”, spune Neculai Dârjan.

Reţea de socializare creată cu câteva sute de euro

În anul 2017, după ce aproape doi ani a testat reţeaua de socializare „tecunosc.ro” cu prieteni din diferite zone ale ţării sau din străinătate, Ionel Neculai Dârjan a luat o decizie radicală: a şters toată platforma şi a decis să o reprogrameze de la zero deoarece nu funcţiona aşa cum şi-ar fi dorit atât el, cât şi utilizatorii. Preotul a început să investească şi mai mulţi bani în visul său şi cu câteva sute de euro a reuşit să cumpere programe şi alte instrumente informatice pentru dezvoltarea platformei.

„Spre sfârșitul anului 2017, am renunțat la platforma wordpress (o platformă uimitoare, dar trebuie un procesor puternic, ceea ce înseamnă investiții mari), am șters tot și m-am apucat de treabă. Din nou de la zero. Rețeaua pe care am reușit să o fac acum satisface mai multe cerințe și seamănă cu alte rețele de socializare”, explică Dârjan.

Preotul spune că reţeaua sa este o pasiune, nu îi aduice bani ca alte reţele de socializare ci din contră investeşte în ea mereu pentru a o îmbunătăţi.

„Nu mi-am propus să concurez cu vreuna dintre reţelele de socializare consacrate şi nici nu cred că am cum. Giganții rețelelor de socializare au armate de IT-iști și fonduri colosale, miliarde de dolari, care fac ca rețelele lor să funcționeze și să-i țină pe utilizatori conectați la retelele lor. Pot spune că este mai mult un hobby susținută din fondurile personale”, mai spune părintele Dârjan.

Preotul recunoaşte că ideea sa de a dezvolta o reţea de socializare a fost un şoc printre colegii săi sau printre enoriaşi dar ulterior mulţi au constat că aceasta poate fi extrem de utilă. El spune că reţeau ar putea fi un mijloc de comunicare între parohiile ortodoxe şi un mijloc prin care pot fi dezbătute subiecte importante pentru comunitate.

„La început a fost un șoc pentru cei mai mulți când au auzit că un preot are propria rețea de socializare. Defapt ideea a fost ca toate protopopiatele și parohiile să facă parte, dar majoritatea utilizatorilor au fost de părere ca această rețea să fie deschisă” afirmă Dârjan.

“tecunosc.ro”, o reţea de socializare românească ce poate rivaliza cu Facebook

Platforma “tecunosc.ro” este o reţea de socializare care permite utilizatorului să aibă propriul blog și forum. De asemenea, pot fi trimise comentarii audio, se pot crea pagini și grupuri de discuții, iar fiecare postare poate fi distribuită în rețea, dar și pe celelalte rețele.

„tecunosc.ro este o platformă de rețea socială. Cu noua funcție, utilizatorul poate posta fotografii, filme, idei. Utilizatorul înregistrat are propriul blog și forum, propria bibliotecă în format electronic și poate face schimb cu alți utilizatori”, mai spune preotul.

Potrivit acestuia, fiecare utilizator are propriul blog și forum, iar canalul youtube este inclus în retea și atunci când vrea cineva să posteze de pe youtube nu mai trebuie să îl acceseze, ci doar apasă butonul youtube de la locul postărilor, caută clipul și-l postează direct.

Reţeaua preotului Dârjan are sondaj de opinie, fiecare postare poate fi distribuită în rețea, dar şi pe celelalte rețele precum Facebook, Twitter, Google+, Whatsapp, Pinterst, Linkedin.

Un instrument inedit de pe reţea este faptul că utilizatorii îşi pot crea o bibliotecă virtuală şi ulterior pot face schimb de cărţi sau documente între ei.

La fel ca şi alte reţele de socializare, reţeaua românească permite utilizatorilor să creeze pagini, grupuri şi totodată aceştia au la dispoziţie un buton special prin care pot trimite invitaţii prietenilor de pe Facebook sau alte reţele să vină în comunitatea “tecunosc.ro”.

„O caracteristică importantă este că la comentariile de la postări se pot lăsa comentarii înregistrate audio. De exemplu, este ziua unui prieten şi vrei să îi urezi un altfel de “La mulţi ani!”, atunci înregistrezi direct un comentariu audio cu urările tale”, explică preotul.



„Zuckerberg cu sutană” lucrează la propriul canal de filme şi muzică

Preotul Ionel Neculai Dârjan are planuri mari şi pentru viitor. În prezent, lucrează la canalul său propriu de filme şi muzică, un frate românesc al celebrului canal youtube. Denumit „weseeclip.com”, platforma permite încărcare de filmuleţe atât direct din calculator, cât şi de pe alte canale precum youtube sau vimeo.

„Utilizatorii de pe tecunosc.ro se pot înregistra acum şi pe weseeclip.com . Este o platformă video în care utilizatorii pot importa clipuri de pe youtube sau vimeo, dar totodată pot urca propriile clipuri. Fiecare utilizator are propriul canal. Pot chiar distribui direct pe tecunosc cu butonul tc. Are funcţia de comentarii şi mai nou are și functia de messenger pentru utilizatori. Înregistrarea se poate face cu contul de tecunosc”, explică preotul.

El spune că nu se va opri aici şi doreşte să dezvolte cât mai mult aceste platforme construite şi chiar să inventeze alte instrumente virtuale. În prezent, el lucrează la aplicaţii speciale pentru telefoanele mobile atât pentru reţeaua de socializare, cât şi pentru canalul de muzică şi filme.