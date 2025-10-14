Tutun și țigări ascunse în bagaje, descoperite la Otopeni

Potrivit Poliției de Frontieră Române, acțiunile de control au avut loc în perioada 12-13 octombrie 2025, pe fluxurile de intrare și ieșire din țară. Pasagerii au fost selectați pentru control amănunțit, iar în bagajele lor, atât de cală, cât și personale, au fost găsite cantități mari de produse accizabile care depășeau cu mult limitele admise pentru uz personal.

Cei trei români urmau să călătorească spre Londra și Liverpool, iar cetățenii indieni soseau în România din Istanbul și Dubai.

„Au fost descoperite ascunse în bagajele personale sau de cală ale unor pasageri diferite cantități de țigarete și tutun de mestecat, peste limitele admise pentru uz personal”, a transmis Poliția de Frontieră, scrie News.ro.

Amenzi pentru români, interdicție de cinci ani pentru cetățenii indieni

În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că produsele nu erau declarate și au luat măsuri legale. Românii implicați în caz au fost amendați cu 15.000 de lei, iar toate produsele au fost confiscate de autoritățile vamale. În cazul cetățenilor indieni, măsurile au fost mai dure: vizele de lungă ședere au fost anulate, iar aceștia au primit interdicție de intrare în România pentru următorii cinci ani.

„Cetățenilor indieni depistați la intrarea în țară le-au fost reținute produsele accizabile, iar în baza prevederilor O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, a fost dispusă nepermiterea intrării în România și aplicarea unei interdicții de cinci ani”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

Un control de rutină care a scos la iveală o tentativă de contrabandă

Produsele descoperite, tutun de mestecat și țigarete, sunt accizabile, iar nedeclararea lor la vamă constituie contravenție și poate atrage sancțiuni severe. Polițiștii de frontieră precizează că, în multe cazuri, cantitățile mari de tutun sau țigări descoperite la controlul de securitate provin din tentative de contrabandă, ascunse în bagaje aparent obișnuite.

„Poliția de Frontieră Română continuă să desfășoare acțiuni comune pe linia combaterii contrabandei și a traficului ilicit cu produse accizabile, pentru asigurarea unui climat de siguranță și legalitate în punctele de trecere aeroportuare”, au precizat autoritățile, anunță sursa citată.

Astfel de descoperiri nu sunt izolate. În fiecare an, autoritățile vamale raportează zeci de cazuri de pasageri care încearcă să introducă în țară cantități mari de produse din tutun fără a le declara. În funcție de valoarea bunurilor și de cantitățile depistate, faptele pot fi sancționate contravențional sau chiar penal, dacă există suspiciuni de trafic organizat.

