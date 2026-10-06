România așteaptă să primească, până la sfârșitul lunii octombrie, două elicoptere echipate cu tehnologie anti-dronă, iar Slovacia urmează să trimită radare capabile să detecteze aparate care zboară la altitudini mici. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, care admite că România are nevoie de capacități mai mari pentru detectarea și doborârea dronelor care intră în spațiul aerian național, potrivit News.ro.

Două elicoptere cu tehnologie anti-dronă, așteptate până la sfârșitul lunii

Noile echipamente sunt anunțate la patru luni după incidentul din Portul Constanța, unde una dintre cele patru drone maritime asupra cărora Ucraina pierduse controlul a explodat la Dana 78. Miruță spune acum că partea ucraineană a răspuns la majoritatea întrebărilor tehnice trimise de România, însă unele lucruri au rămas nelămurite. Radu Miruță a declarat luni seară, la TVR 1, că România beneficiază în prezent și de misiuni de poliție aeriană întărită asigurate de Spania.

„Aşteptăm la finalul lunii două elicoptere echipate cu tehnologie anti-dronă”, a declarat ministrul interimar al apărării.

Cele două elicoptere anti-dronă anunțate de Radu Miruță sunt parte a desfășurării militare spaniole în România. Spania a anunțat oficial că trimite în total trei NH-90 ale Ala 48 pentru misiuni anti-dronă.

În același timp, Slovacia a anunțat că va trimite României radare pentru detectarea aparatelor care zboară la altitudini mici. Potrivit lui Miruță, pentru amplasarea acestora au fost făcute deja măsurători în teren. Ministrul a recunoscut că România are nevoie de mai multe capacități pentru a detecta și neutraliza dronele care pătrund în spațiul său aerian, însă a susținut că autoritățile române lucrează la întărirea sistemului de apărare.

Din a doua jumătate a anului 2027, România ar urma să primească și alte capabilități de apărare aeriană. Potrivit lui Miruță, odată cu intrarea lor în serviciu, România va putea proteja nu doar propriul spațiu aerian, ci și o parte din spațiul aerian aliat, ceea ce îi va oferi un rol suplimentar în sistemul de apărare NATO.

Ce răspunsuri a primit România după ce drona ucraineană a explodat în Portul Constanța

Tot luni seară, ministrul interimar al apărării a explicat că România trimisese autorităților de la Kiev o serie de întrebări tehnice după incident, iar Miruță spune că majoritatea au primit răspuns.

„În mare parte, partenerul ucrainean ne-a răspuns”, a spus ministrul.

Unele explicații oferite de partea ucraineană nu au lămurit însă complet problemele ridicate de autoritățile române. Bucureștiul a revenit cu solicitări pentru clarificări, dar nu a mai primit răspuns, situație pe care Miruță a pus-o și pe seama unei schimbări de miniștri în Ucraina.

Ministrul a subliniat că România consideră Ucraina o țară prietenă și un partener, dar tocmai de aceea autoritățile române trebuie să primească informațiile necesare atunci când un astfel de incident afectează teritoriul României. Miruță a precizat că nu poate face publice detaliile tehnice furnizate de partea ucraineană.

Patru drone maritime au fost pierdute de Ucraina în Marea Neagră

Incidentul a început în dimineața de 5 iunie. La ora 6.20, Centrul de Coordonare Maritimă al Autorității Navale Române a informat Comandamentul Componentei Navale despre existența unui obiect plutitor în apropierea Danei 78 din Portul Constanța. Comandamentul a informat Garda de Coastă și Serviciul Român de Informații și a alertat Centrul 39 Scafandri, pentru pregătirea echipelor specializate în neutralizarea munițiilor.

Situația s-a schimbat câteva ore mai târziu. La ora 9.54, autoritățile din Ucraina au informat partea română că pierduseră controlul asupra a patru drone maritime aflate în Marea Neagră și că acestea urmau să intre în secvența de autodetonare. După primirea avertizării, Forțele Navale Române au informat echipele de intervenție aflate la Dana 78, iar oamenii din zonă au fost evacuați. La ora 10.27, drona aflată în Portul Constanța a explodat. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Alte trei drone au explodat în afara portului și în larg

După explozia de la Dana 78, șeful Forțelor Navale Române a dispus o misiune de cercetare aeriană deasupra mării cu un elicopter Puma Naval. Direcția Hidrografică Maritimă a emis, de asemenea, un avertisment pentru navigatori privind existența unor obiecte periculoase în zonă, iar Comandamentul Maritim al NATO a fost informat despre situație.

În jurul orei 11.00, Poliția de Frontieră a informat că o navă a Gărzii de Coastă observase o altă explozie puternică în afara Portului Constanța. Era cea de-a doua dintre cele patru drone maritime asupra cărora Ucraina pierduse controlul. În jurul orei 13.00, nave comerciale aflate în larg au transmis Gărzii de Coastă că au observat alte două explozii puternice în Marea Neagră.