Live text
Acum 6 minute
Portul Constanța - nivelul 3 de securitate
Acum 18 minute
Reacția lui Nicușor Dan, după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța
Acum 30 minute
Alte drone găsite în apropierea țărmului
Acum 51 minute
Primele explicații după ce drona maritimă a explodat
Acum o ora
Reacția MApN: „Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”
12:20 - Acum 6 minute
05-06-2026

Portul Constanța – nivelul 3 de securitate

Autoritățile au ridicat nivelul de securitate la maximum și au închis accesul în Portul Constanța Nord și Sud, permițând exclusiv evacuarea persoanelor și vehiculelor deja aflate în zona portuară.

În Portul Constanța Nord și Portul Constanța Sud a fost instituit Nivelul de Securitate 3, cel mai ridicat nivel de alertă portuară.

Accesul în port este suspendat complet pentru toate persoanele, autovehiculele și mijloacele de transport.

Este permisă doar ieșirea persoanelor și vehiculelor aflate deja în incinta portuară.

Operatorii economici, agenții economici și utilizatorii portuari sunt obligați să respecte toate măsurile impuse de autoritățile și structurile de securitate.

12:08 - Acum 18 minute
05-06-2026

Reacția lui Nicușor Dan, după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a fost informat despre explozia dronei maritime din Portul Constanța în timp ce se deplasa spre Muntenegru.

„Forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime. Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare. Sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează.”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan a evidențiat că acesta este al doilea incident major de securitate înregistrat pe litoralul românesc în această săptămână, după descoperirea unei mine maritime între Vama Veche și 2 Mai.

„Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Ca stat membru NATO, cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale.”, a mai spus Nicușor Dan.

11:56 - Acum 30 minute
05-06-2026

Alte drone găsite în apropierea țărmului

Potrivit unor surse citate de televiziunea Digi24, încă patru drone maritime au fost găsite în apropierea țărmului.

11:35 - Acum 51 minute
05-06-2026

Primele explicații după ce drona maritimă a explodat

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat vineri că drona maritimă descoperită în Portul Constanța s-a autodetonat la ora 10:28, fără a provoca victime, după ce zona fusese deja securizată și evacuată de autorități.

Potrivit lui Raed Arafat, autoritățile au fost alertate în jurul orei 06:00 de către Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) cu privire la prezența unei drone maritime în zona portuară. În urma sesizării, accesul în perimetru a fost restricționat, iar după apariția suspiciunii că dispozitivul ar putea exploda, s-a decis evacuarea preventivă a zonei.

„Nu intrăm în panică. Măsurile noastre sunt pur preventive. Dacă există alte drone, să nu aibă loc altă explozie unde sunt alte persoane. De aceea facem evacuare preventivă”, a declarat Raed Arafat.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate aproximativ 80 de cadre ale ISU Constanța, opt autospeciale de stingere, o autoscară, o unitate de terapie intensivă mobilă, zece ambulanțe SMURD, două autospeciale pentru victime multiple, o unitate CBRN și patru ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Totodată, un elicopter SMURD și un elicopter Black Hawk au fost trimise pentru misiuni de recunoaștere în zona de coastă și în largul Mării Negre, până la 10-12 mile marine.

Șeful DSU a precizat că autoritățile verifică posibilitatea existenței și a altor drone maritime, motiv pentru care au fost transmise mesaje RO-Alert în județele Constanța și Tulcea.

„Știm că această dronă se poate detona singură, automat. Există riscul să se întâmple același lucru dacă există alte drone. Când știm că situația e sigură anunțăm populția că poate să se apropie de zona de coastă.  Există bănuialăa că pot exista și alte drone. Dacă a fost una pot fi și altele. Bănuiala e legitimă. Nu știm dacă au fost mai multe drone. Elicopterul SMURD a fost ridicat pentru verificarea coastei””, a explicat Arafat.

În contextul măsurilor de securitate, Portul Constanța a fost închis și plasat la nivel maxim de securitate, accesul fiind permis doar structurilor abilitate.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis populației, autoritățile au solicitat evacuarea zonei pe o rază de un kilometru în jurul sectorului afectat și respectarea măsurilor de protecție. Oamenii au fost îndemnați „să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă”.

După circa zece minute de la primirea acestui mesaj, a fost transmisă o a doua informare RO-ALERT.

11:20 - Acum o ora
05-06-2026

Reacția MApN: „Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”

Update 11:23: Drona maritimă identificată în dimineața zilei de 5 iunie în Portul Civil Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a provoca victime, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale.

Conform MApN, zona fusese deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, iar obiectul era „în curs de evaluare și de punere în siguranță” în momentul producerii detonării.

Ministerul precizează că drona maritimă este „de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”, însă subliniază că aceasta „nu face parte din dotarea Armatei României” și „nu a fost implicată în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre”.

În urma incidentului nu au fost înregistrate victime, iar autoritățile continuă verificările pentru a stabili proveniența și traseul dispozitivului descoperit în port.

Potrivit comunicatului, „cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, ancheta urmând să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului.

Harta Google Maps cu Portul Constanța și orașul Constanța, cu pin pe sediul ARSVOM din Portul Constanța
Drona maritimă a explodat în apropiere de sediul ARSVOM din Constanța. Sursa foto: Google Maps.

Deflagrația a fost suficient de puternică încât a fost auzită de mai mulți martori, potrivit informațiilor publicate de Focus Press și Ziua de Constanța.

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat după explozia necontrolată a dronei. La locul incidentului au intervenit 4 ambulante. Nu au fost înregistrate victime.

„Conform martorilor drona ar fi explodat necontrolat, iar în urma exploziei ar fi izbucnit un incendiu.”, relatează Ziua de Constanța.

Drona maritimă avea timer

Primele date arată că drona marină găsită în Portul Constanța ar fi avut timer, cronometru, conform Euronews. Oamenii din zonă fuseseră evacuați cu scurt timp înainte de explozie.

În urma incidentului, a fost activat planul roșu de intervenție.

„Zona este securizată, tot personalul agenției a fost evacuat, noi suntem în afara ariei. Nu avem victime din rândul agenției. Mai multe informații nu am, sunt alte structuri care se ocupă la fața locului”, a declarat directorul ARSVOM, Iulian Crețu, conform ziarul „Cuget Liber“.

În cursul dimineții fusese identificată o dronă maritimă, o ambarcațiune de tip dronă, în apropierea țărmului, în zona din vecinătatea sediului ARSVOM, lângă o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

Zona a fost imediat securizată, iar accesul a fost restricționat între Poarta 1 și Dana 0.

Surse citate de presa locală susțin că drona ar fi explodat necontrolat, nefiind vorba despre o detonare controlată. În urma deflagrației, un nor dens de fum s-a ridicat din zona incidentului, iar conform informațiilor preliminare nu ar fi existat victime.

Dronă marină, în curtea ARSVOM, din Portul Constanța

Vineri, 5 iunie, în Portul Constanța, în Dana 78, a fost semnalată prezența unei ambarcațiuni suspecte, posibil de tip dronă marină.

Accesul către zona respectivă a fost blocat imediat de autorități, iar perimetrul a fost securizat.

Potrivit informațiilor din presa locală, ambarcațiunea de culoare verde, dotată cu antene și posibil de tip dronă, ar fi fost oprită de barierele antipoluare amplasate pe apă.

drona marina descoperita în Portul C nstanta-5-iunie-2026
Drona din Dana 78 Foto: Amator

Potrivit unor surse Libertatea, drona a fost descoperită în curtea ARSVOM. În zona de coastă, aproape de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Drona marină a fost descoperită în cursul dimineții, aceasta ar fi fost prinsă în barierele antipoluare.

La fața locului au intervenit specialiști din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), precum și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Autoritățile verifică în prezent dacă obiectul identificat ar putea conține materiale explozive sau reprezintă un risc de securitate.

Zona Dana 78 rămâne blocată, iar accesul este restricționat până la finalizarea verificărilor efectuate de echipele specializate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul crucial al lui Sorin Grindeanu! Ce-a făcut liderul PSD imediat după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Viva.ro
Anunțul crucial al lui Sorin Grindeanu! Ce-a făcut liderul PSD imediat după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
Unica.ro
„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Cum arată tricourile celor 48 de participante la CM. Situație neobișnuită pentru Curaçao , ajunsă în premieră la Mondiale
GSP.RO
Cum arată tricourile celor 48 de participante la CM. Situație neobișnuită pentru Curaçao , ajunsă în premieră la Mondiale
Iubita starului de la Arsenal a atras toate privirile într-o rochie de piele, mulată
GSP.RO
Iubita starului de la Arsenal a atras toate privirile într-o rochie de piele, mulată
Parteneri
Știrea serii, virală! Abia a fost ales ca premier în locul lui Bolojan și s-a aflat cel mai mare secret, cel mai important detaliu despre Eugen Tomac
Libertateapentrufemei.ro
Știrea serii, virală! Abia a fost ales ca premier în locul lui Bolojan și s-a aflat cel mai mare secret, cel mai important detaliu despre Eugen Tomac
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca
Tvmania.ro
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca

Eugen Tomac, premier desemnat

Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Politică 09:07
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Criza politică din România din 2026. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru al României
LiveText
Politică 08:09
Criza politică din România din 2026. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru al României
Parteneri
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona rusească
Adevarul.ro
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona rusească
Bilete gratis la Cupa Mondială 2026. Eroare majoră pe site-ul oficial al turneului. FIFA confirmă
Fanatik.ro
Bilete gratis la Cupa Mondială 2026. Eroare majoră pe site-ul oficial al turneului. FIFA confirmă
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Financiarul.ro
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Finala Survivor România 2026 – Cine sunt concurenţii care luptă în ultima etapă 
Stiri Mondene 12:01
Finala Survivor România 2026 – Cine sunt concurenţii care luptă în ultima etapă 
Imagini cu Diana Postică, soția lui Eugen Tomac. Cu ce se ocupă partenera premierului desemnat
Stiri Mondene 11:11
Imagini cu Diana Postică, soția lui Eugen Tomac. Cu ce se ocupă partenera premierului desemnat
Parteneri
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
TVMania.ro
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
Vreme severă în România: Cod galben de vijelii, descărcări electrice și grindină în aproape toată ţara
ObservatorNews.ro
Vreme severă în România: Cod galben de vijelii, descărcări electrice și grindină în aproape toată ţara
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Parteneri
Anunțul FIFA care-i va înfuria pe fanii fotbalului. Decizie de ultim moment, pentru Mondial
GSP.ro
Anunțul FIFA care-i va înfuria pe fanii fotbalului. Decizie de ultim moment, pentru Mondial
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
GSP.ro
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
Parteneri
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Mediafax.ro
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Parteneri
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Cine este SOTIA lui Eugen Tomac. Femeia are o functie importanta, dar...
Redactia.ro
Cine este SOTIA lui Eugen Tomac. Femeia are o functie importanta, dar...
Clipe de groază pe aeroportul din Frankfurt. Un avion s-a prăbușit la poarta de îmbarcare
KanalD.ro
Clipe de groază pe aeroportul din Frankfurt. Un avion s-a prăbușit la poarta de îmbarcare

Politic

Nicușor Dan, prima reacție după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. Ce i-au transmis românii
Politică 12:24
Nicușor Dan, prima reacție după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. Ce i-au transmis românii
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Politică 09:07
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Șoc în SuperLiga! Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo: ”Drumurile noastre se despart!”
Fanatik.ro
Șoc în SuperLiga! Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo: ”Drumurile noastre se despart!”
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?