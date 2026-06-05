Reacția lui Nicușor Dan, după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța

12:20 - Acum 6 minute Portul Constanța – nivelul 3 de securitate Autoritățile au ridicat nivelul de securitate la maximum și au închis accesul în Portul Constanța Nord și Sud, permițând exclusiv evacuarea persoanelor și vehiculelor deja aflate în zona portuară. În Portul Constanța Nord și Portul Constanța Sud a fost instituit Nivelul de Securitate 3, cel mai ridicat nivel de alertă portuară. Accesul în port este suspendat complet pentru toate persoanele, autovehiculele și mijloacele de transport. Este permisă doar ieșirea persoanelor și vehiculelor aflate deja în incinta portuară. Operatorii economici, agenții economici și utilizatorii portuari sunt obligați să respecte toate măsurile impuse de autoritățile și structurile de securitate.

12:08 - Acum 18 minute Reacția lui Nicușor Dan, după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța Președintele Nicușor Dan a anunțat că a fost informat despre explozia dronei maritime din Portul Constanța în timp ce se deplasa spre Muntenegru. „Forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime. Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare. Sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează.”, a transmis Nicușor Dan. Nicușor Dan a evidențiat că acesta este al doilea incident major de securitate înregistrat pe litoralul românesc în această săptămână, după descoperirea unei mine maritime între Vama Veche și 2 Mai. „Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ca stat membru NATO, cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale.”, a mai spus Nicușor Dan.

11:56 - Acum 30 minute Alte drone găsite în apropierea țărmului Potrivit unor surse citate de televiziunea Digi24, încă patru drone maritime au fost găsite în apropierea țărmului.

11:35 - Acum 51 minute Primele explicații după ce drona maritimă a explodat Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat vineri că drona maritimă descoperită în Portul Constanța s-a autodetonat la ora 10:28, fără a provoca victime, după ce zona fusese deja securizată și evacuată de autorități. Potrivit lui Raed Arafat, autoritățile au fost alertate în jurul orei 06:00 de către Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) cu privire la prezența unei drone maritime în zona portuară. În urma sesizării, accesul în perimetru a fost restricționat, iar după apariția suspiciunii că dispozitivul ar putea exploda, s-a decis evacuarea preventivă a zonei. „Nu intrăm în panică. Măsurile noastre sunt pur preventive. Dacă există alte drone, să nu aibă loc altă explozie unde sunt alte persoane. De aceea facem evacuare preventivă”, a declarat Raed Arafat. Pentru gestionarea situației au fost mobilizate aproximativ 80 de cadre ale ISU Constanța, opt autospeciale de stingere, o autoscară, o unitate de terapie intensivă mobilă, zece ambulanțe SMURD, două autospeciale pentru victime multiple, o unitate CBRN și patru ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean. Totodată, un elicopter SMURD și un elicopter Black Hawk au fost trimise pentru misiuni de recunoaștere în zona de coastă și în largul Mării Negre, până la 10-12 mile marine. Șeful DSU a precizat că autoritățile verifică posibilitatea existenței și a altor drone maritime, motiv pentru care au fost transmise mesaje RO-Alert în județele Constanța și Tulcea. „Știm că această dronă se poate detona singură, automat. Există riscul să se întâmple același lucru dacă există alte drone. Când știm că situația e sigură anunțăm populția că poate să se apropie de zona de coastă. Există bănuialăa că pot exista și alte drone. Dacă a fost una pot fi și altele. Bănuiala e legitimă. Nu știm dacă au fost mai multe drone. Elicopterul SMURD a fost ridicat pentru verificarea coastei””, a explicat Arafat. În contextul măsurilor de securitate, Portul Constanța a fost închis și plasat la nivel maxim de securitate, accesul fiind permis doar structurilor abilitate. Un mesaj RO-Alert a fost transmis populației, autoritățile au solicitat evacuarea zonei pe o rază de un kilometru în jurul sectorului afectat și respectarea măsurilor de protecție. Oamenii au fost îndemnați „să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă”. După circa zece minute de la primirea acestui mesaj, a fost transmisă o a doua informare RO-ALERT.

11:20 - Acum o ora Reacția MApN: „Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina” Update 11:23: Drona maritimă identificată în dimineața zilei de 5 iunie în Portul Civil Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a provoca victime, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Conform MApN, zona fusese deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, iar obiectul era „în curs de evaluare și de punere în siguranță” în momentul producerii detonării. Ministerul precizează că drona maritimă este „de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”, însă subliniază că aceasta „nu face parte din dotarea Armatei României” și „nu a fost implicată în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre”. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime, iar autoritățile continuă verificările pentru a stabili proveniența și traseul dispozitivului descoperit în port. Potrivit comunicatului, „cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, ancheta urmând să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului. Drona maritimă a explodat în apropiere de sediul ARSVOM din Constanța. Sursa foto: Google Maps. Deflagrația a fost suficient de puternică încât a fost auzită de mai mulți martori, potrivit informațiilor publicate de Focus Press și Ziua de Constanța. Planul Roşu de Intervenţie a fost activat după explozia necontrolată a dronei. La locul incidentului au intervenit 4 ambulante. Nu au fost înregistrate victime. „Conform martorilor drona ar fi explodat necontrolat, iar în urma exploziei ar fi izbucnit un incendiu.”, relatează Ziua de Constanța. Drona maritimă avea timer Primele date arată că drona marină găsită în Portul Constanța ar fi avut timer, cronometru, conform Euronews. Oamenii din zonă fuseseră evacuați cu scurt timp înainte de explozie. În urma incidentului, a fost activat planul roșu de intervenție. „Zona este securizată, tot personalul agenției a fost evacuat, noi suntem în afara ariei. Nu avem victime din rândul agenției. Mai multe informații nu am, sunt alte structuri care se ocupă la fața locului”, a declarat directorul ARSVOM, Iulian Crețu, conform ziarul „Cuget Liber“. În cursul dimineții fusese identificată o dronă maritimă, o ambarcațiune de tip dronă, în apropierea țărmului, în zona din vecinătatea sediului ARSVOM, lângă o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Zona a fost imediat securizată, iar accesul a fost restricționat între Poarta 1 și Dana 0. Surse citate de presa locală susțin că drona ar fi explodat necontrolat, nefiind vorba despre o detonare controlată. În urma deflagrației, un nor dens de fum s-a ridicat din zona incidentului, iar conform informațiilor preliminare nu ar fi existat victime. Dronă marină, în curtea ARSVOM, din Portul Constanța Vineri, 5 iunie, în Portul Constanța, în Dana 78, a fost semnalată prezența unei ambarcațiuni suspecte, posibil de tip dronă marină. Accesul către zona respectivă a fost blocat imediat de autorități, iar perimetrul a fost securizat. Potrivit informațiilor din presa locală, ambarcațiunea de culoare verde, dotată cu antene și posibil de tip dronă, ar fi fost oprită de barierele antipoluare amplasate pe apă. Drona din Dana 78 Foto: Amator Potrivit unor surse Libertatea, drona a fost descoperită în curtea ARSVOM. În zona de coastă, aproape de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Drona marină a fost descoperită în cursul dimineții, aceasta ar fi fost prinsă în barierele antipoluare. La fața locului au intervenit specialiști din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), precum și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale (MApN). Autoritățile verifică în prezent dacă obiectul identificat ar putea conține materiale explozive sau reprezintă un risc de securitate. Zona Dana 78 rămâne blocată, iar accesul este restricționat până la finalizarea verificărilor efectuate de echipele specializate. Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE Urmărește cel mai nou VIDEO Topul salariilor nete din Europa în 2026. În ce țări se câștigă cel mai bine după impozitare și unde se află România

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