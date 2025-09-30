Bonusul de pensionare, redus la un singur salariu

„Sute de milioane de lei au fost cheltuite pentru bonusurile de pensionare în ultimii ani de zile la Romsilva. Bani obținuți din tăieri de păduri. Modificarea contractului colectiv de muncă marchează o schimbare necesară, limitând aceste bonusuri la un singur salariu. Ne-am dorit un sistem mai echitabil, în care beneficiile să fie direcționate către pădurarii care muncesc zi de zi în teren, nu către funcții de birou sau către cei cu venituri mari”, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, potrivit unui comunicat de presă.

„Au fost reduse bonusurile excesive și am păstrat sprijinul acolo unde este cu adevărat nevoie – la angajații cu venituri mici și la familiile lor”, a subliniat Diana Buzoianu.

Până acum, angajații Romsilva puteau primi până la zece salarii la final de carieră.

Schimbări și la acordarea lemnului de foc

Actul adițional modifică și criteriile pentru acordarea lemnului de foc.

Acesta va fi oferit prioritar angajaților cu salarii mai mici decât media pe economie.

Cei cu venituri peste acest prag vor beneficia de o cantitate redusă de lemne de foc.

Recomandări Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează, pe baza unor contracte, aproximativ 4,2 milioane de hectare de păduri aflate în proprietatea publică a statului sau în alte forme de proprietate.

Un fost director Romsilva a primit un bonus de 100.000 de euro

Un fost director de la Romsilva a încasat, în momentul pensionării, o primă de 500.000 de lei.

Concret, în februarie 2023, fostul director general al Romsilva, Teodor Țigan, s-a pensionat și a primit un bonus substanțial de aproape 100.000 de euro brut, conform contractului colectiv de muncă.

Bonusurile de pensionare la Romsilva au fost introduse în 1992 prin Statutul Personalului Silvic, fiind cuprinse ulterior și în Contractul Colectiv de Muncă.

În ultimii doi ani, media bonusurilor a fost de 90.000 de lei net, dar au existat și cazuri excepționale, de peste 290.000 lei net după impozitare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE