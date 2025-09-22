Câți români se încălzesc cu lemne în 2025

Potrivit celor mai recente date, aproximativ 3,5 milioane de gospodării din România folosesc în continuare lemne pentru încălzire, adică aproape jumătate din totalul locuințelor ocupate.

Aproape jumătate din locuințele din România se încălzesc cu lemne – Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

În jur de 80.000 din aceste locuințe se află în București și Ilfov.

Această realitate face ca lemnul să rămână principalul combustibil pentru milioane de familii, mai ales în mediul rural și în orașele mici fără sistem centralizat de termoficare.

Prețul lemnelor de foc în 2025

În depozitele Romsilva, prețul unui metru cub de lemn paletizat începe de la 615 lei, variind în funcție de esență.

Pentru că regia nu poate onora toate comenzile, mulți români sunt nevoiți să apeleze la comercianți privați, unde tarifele urcă și mai mult.

În mediul privat, prețul final, care include tăierea, paletizarea și transportul la domiciliu, depășește frecvent 650–700 lei/m³ pentru esențe dure, precum fagul sau stejarul.

În județe precum Mehedinți, unde aproape întreaga populație rurală și patru orașe mari (Orșova, Baia de Aramă, Strehaia și Vânju Mare) depind exclusiv de sobe pe lemne, scumpirile lovesc direct bugetele familiilor.

Pentru multe gospodării, costul încălzirii devine o provocare serioasă, iar lipsa unor alternative accesibile face ca dependența de lemne să continue.