Săptămâni de penurie de combustibil

Noul decret prelungește o interdicție existentă privind exporturile de benzină până la 31 decembrie 2025, aplicându-se tuturor exportatorilor, inclusiv producătorilor.

Un alt decret interzice vânzarea în străinătate a motorinei, combustibilului marin și a altor tipuri de motorină de către revânzători – companii care cumpără combustibil în Rusia și îl expediază în străinătate. Producătorii direcți rămân exceptați.

Limitele, pe care viceprim-ministrul Alexander Novak le semnalase joia trecută, vin după săptămâni de penurie de combustibil declanșată de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Cotidianul economic Kommersant estimează că deficitul de benzină pe piața rusă a ajuns la 20%, adică aproximativ 400.000 de tone pe lună.

Măsurile guvernului rus, ineficiente

Experții din industrie au declarat că este puțin probabil ca măsurile guvernului rus să crească dramatic aprovizionarea internă, deoarece exporturile de motorină sunt deja constrânse de tarifele ridicate aplicate neproducătorilor.

Bloomberg a menționat că revânzătorii reprezintă doar 1,5-2% din exporturile de motorină ale Rusiei, în timp ce majoritatea livrărilor provin direct de la producători.

Se estimează că ratele de procesare a țițeiului în rafinării au scăzut cu cel puțin 7% din august.

Rusia, al treilea cel mai mare producător de petrol din lume, după Statele Unite și Arabia Saudită, exporta aproximativ 10-12% din benzina sa înainte de actualele interdicții.

Dificultăți majore

Economia Rusiei, bazată pe producția de gaz și petrol, se confruntă cu dificultăți majore, potrivit cotidianului italian La Stampa. Acest lucru ar putea afecta capacitatea Rusiei de a continua războiul pe scară largă împotriva Ucrainei.

Recent, președintele Donald Trump și-a reînnoit apelul către țările europene de a înceta cumpărarea de petrol din Rusia, o cerere pe care a legat-o de presiunea suplimentară a SUA asupra lui Vladimir Putin pentru a opri războiul din Ucraina. Potrivit Bloomberg, Trump a făcut aceste comentarii într-un discurs la cină în Mount Vernon, Virginia.





