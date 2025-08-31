Giganții petrolieri din Rusia pierd rapid din profit

Gigantul petrolier Rosneft, condus de Igor Sechin, a raportat o scădere a profiturilor de aproape 70% în prima jumătate a anului. Veniturile companiei au scăzut cu 17,6%, iar profitul net a scăzut de la 773 la 245 miliarde de ruble.

Sechin atribuie această scădere sancțiunilor și scăderii prețurilor petrolului. El menționează „expansiunea reducerilor” la petrolul rusesc din cauza sancțiunilor și ratele ridicate impuse de Banca Centrală a Rusiei.

Atacuri asupra rafinăriilor rusești

Rafinăriile Rosneft au fost ținta mai multor atacuri în ultimul an. În august, rafinăria Syzran din Samara a fost incendiată. Aceasta este una dintre cele mai mari din sistemul Rosneft, producând 6 milioane de tone anual, inclusiv kerosen pentru aviația rusă.

În ianuarie, cea mai mare rafinărie de petrol Rosneft din Ryazan a fost incendiată de două ori într-o săptămână. Drone necunoscute au vizat în mod repetat rafinăria Rosneft din Tuapse, pe coasta de est a Mării Negre.

În aprilie, rafinăria Rosneft din Komsomolsk-on-Amur a fost, de asemenea, incendiată.

Impactul prăbușirii industriei petroliere asupra economiei ruse

Potrivit datelor Bloomberg, veniturile Rusiei din taxele pe petrol în iulie au scăzut cu 33% față de iulie 2024, iar cele din petrol și gaze au scăzut cu 27%.

Declinul Rosneft nu este singular. Toate marile companii petroliere au înregistrat scăderi ale profiturilor de 2-3 ori în prima jumătate a anului 2025. Lukoil a pierdut jumătate din profituri, Gazprom Neft a scăzut cu 54%, iar Russneft a scăzut de 3,2 ori.

Conform datelor Rosstat analizate de Moscow Times, industria petrolului și gazelor, de care depinde un sfert din bugetul rus și 20% din PIB-ul național, a pierdut 50,4% din profitul consolidat. 45% dintre companii au încheiat semestrul în pierdere.

Prețul petrolului Urals a scăzut de la aproape 70 de dolari per baril la începutul anului 2025 la 52,1 dolari în mai (59,8 dolari în iunie). Prețul său în ruble a scăzut cu aproape 30% în 6 luni.

Vizita lui Putin în China

În acest context, Putin se îndreaptă spre China, care a fost cel mai mare importator mondial de petrol brut rusesc în 2024 (62,5 miliarde de dolari). India se află pe locul al doilea, cu importuri de 52 miliarde de dolari.

În timp ce Putin sosește în orașul portuar Tianjin pentru primul summit al călătoriei sale în China, un căpitan de navă chinez a postat pe TikTok un videoclip devenit viral.

În acesta, el se laudă cu cantitatea de petrol brut pe care Beijing o cumpără din Rusia la prețuri reduse: „Tocmai am încărcat 110.000 de tone de petrol brut din Rusia și suntem în drum spre Tianjin, China!”.

