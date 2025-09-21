Critica lui Trump față de Europa

«Europenii cumpără petrol din Rusia – iar asta nu ar trebui să se întâmple, nu-i așa?» a spus Trump. El a criticat în mod constant țările europene pentru achizițiile lor de energie rusească. După întâlnirea cu premierul britanic Keir Starmer, președintele american a declarat că este dispus să intensifice presiunea economică asupra Moscovei, dar nu atunci când «oamenii pentru care lupt cumpără petrol din Rusia».

Situația importurilor de petrol rusesc

Deși majoritatea națiunilor europene au oprit achizițiile directe de petrol rusesc după ce a început războiul din Ucraina în 2022, un volum mic tot continuă să meargă spre Ungaria și alte țări fără ieșire la mare din est. Țările europene importă și motorină din India și Turcia, unde petrolul rusesc este rafinat în combustibil.

Presiune asupra NATO

Trump a sugerat ca Matt Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, să crească presiunea asupra Europei. «Trebuie să înceteze să cumpere petrol din Rusia, Matt», a spus el, adresându-se lui Whitaker în public. «Matt nu va mai lăsa să se întâmple asta mult timp.»

Frustrarea lui Trump

Cum războiul din Ucraina nu pare să se sfârșească prea curând, Trump și-a reiterat frustrarea față de liderul rus, spunând că este «foarte dezamăgit de președintele Putin». El a argumentat că războiul s-ar opri dacă prețurile petrolului ar fi scăzute «puțin mai mult», conform Bloomberg.