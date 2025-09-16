„În noaptea de 16 septembrie 2025, unităţi ale Forţelor pentru Operaţii Speciale ale Forţelor Armate ale Ucrainei, în cooperare cu alte componente ale Forţelor de Apărare, au lovit rafinăria de petrol din Saratov. Au fost înregistrate explozii şi un incendiu în zona instalaţiei. Rezultatele pagubelor sunt în curs de clarificare”, a anunțat armata ucraineană.

Atacul intervine în contextul în care armata ucraineană îşi intensifică campania împotriva infrastructurilor petroliere şi de gaze ruseşti, o sursă esenţială de venituri pentru regimul de la Moscova în războiul împotriva Ucrainei.

Rafinăria din Saratov, situată în sud-vestul Rusiei, la aproape 600 de kilometri est de linia frontului din Ucraina, produce peste 20 de tipuri de produse petroliere, printre care benzină, motorină, păcură, bitum, precizează Reuters.

Potrivit Statului Major General al Ucrainei, această instalaţie, al cărei volum de prelucrare se ridica la 4,8 milioane de tone în 2023, contribuie la aprovizionarea armatei ruse. La începutul lunii august, rafinăria fusese deja vizată de un atac.

Capacitatea de rafinare a Rusiei, redusă cu o cincime

Potrivit Reuters, monopolul rus al conductelor de petrol Transneft a avertizat producătorii că ar putea fi nevoiţi să reducă producţia în urma atacurilor cu drone asupra porturilor şi rafinăriilor. Informația provine de la trei surse din industria petrolieră din Rusia.

Armata ucraineană a intensificat atacurile asupra activelor energetice ruseşti începând din luna august, în încercarea de a împiedica eforturile de război ale Moscovei şi de a reduce veniturile Kremlinului, întrucât încercările de a asigura încetarea conflictului prin negocieri de pace au stagnat din cauza liderului rus Vladimir Putin.

Veniturile din petrol şi gaze au reprezentat între o treime şi jumătate din veniturile totale ale bugetului federal al Rusiei în ultimul deceniu, făcând din acest sector cea mai importantă sursă de finanţare pentru Kremlin, notează Reuters.

Dronele ucrainene au lovit cel puţin zece rafinării și au redus capacitatea de rafinare a Rusiei cu aproape o cincime la un moment dat. În plus, au avariat principalele porturi rusești de la Marea Baltică: Ust-Luga şi Primorsk.

Regimul de la Moscova nu a comentat public amploarea pagubelor sau impactul acestor atacuri asupra producţiei şi exporturilor.

Rusia ar putea reduce producția de petrol

Cu toate acestea, Transneft, care gestionează peste 80% din totalul petrolului extras în Rusia, a restricţionat în ultimele zile capacitatea companiilor petroliere de a stoca petrol în sistemul său de conducte.

Transneft a avertizat, de asemenea, producătorii că ar putea fi nevoită să accepte mai puţin petrol dacă infrastructura sa suferă daune suplimentare.

Atacurile ar putea forţa Rusia să-şi reducă în cele din urmă producţia, după cum spun trei surse familiarizate cu operaţiunile de pompare a petrolului.

Atacurile cu drone, cele mai rapide sancțiuni împotriva Rusiei

Occidentul a impus sancţiuni succesive împotriva Rusiei din cauza invaziei din Ucraina, concentrându-se în special pe sectorul petrolier şi de gaze. Regimul de la Moscova și-a redirecţionat majoritatea exporturilor de petrol către Asia, unde India şi China sunt principalii cumpărători.

Săptămâna trecută, drone ucrainene au lovit pentru prima dată cel mai mare port petrolier al Rusiei, Primorsk, forţând temporar închiderea operaţiunilor de acolo. Primorsk are capacitatea de a exporta peste 1 milion de barili de petrol pe zi, adică mai mult de 10% din producţia totală de petrol a Rusiei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile au provocat pagube semnificative şi le-a calificat drept „sancţiunile care funcţionează cel mai rapid”.

