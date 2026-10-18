Salariu de 2.500 de euro pe lună, cu masa și cazarea asigurate, ca să numeri pinguini în Antarctica

Organizația britanică UK Antarctic Heritage Trust recrutează anual personal pentru o perioadă de aproximativ cinci luni la Port Lockroy, o fostă bază britanică din Antarctica, unde angajații se ocupă de primirea turiștilor, administrarea unui magazin și a unui oficiu poștal, întreținerea clădirilor și monitorizarea unei colonii de pinguini papua. Conform publicației Il Messaggero, salariul variază între 1.700 și 2.500 de euro pe lună, iar organizația asigură cazarea, masa și echipamentul necesar pentru condițiile meteorologice extreme.

2.500 de euro pe lună pentru un loc de muncă printre pinguini

O organizație britanică recrutează în fiecare an personal pentru a petrece aproximativ cinci luni în Antarctica, oferind o remunerație lunară cuprinsă între 1.700 și 2.500 de euro. UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) formează o echipă restrânsă care lucrează într-un decor dominat de gheață și pinguini.

Activitatea presupune mai multe responsabilități, de la relația cu vizitatorii și conservarea patrimoniului istoric până la monitorizarea faunei locale. Pe lângă salariu, organizația asigură masa, cazarea și echipamentul necesar pentru a face față condițiilor meteorologice extreme.

Cei selectați trebuie însă să fie pregătiți pentru un mediu dificil, cu facilități limitate, temperaturi sub zero grade și o rutină zilnică solicitantă din punct de vedere fizic. Printre responsabilități se numără și numărarea pinguinilor.

Cazare asigurată, dar condiții de trai dificile

Persoanele care lucrează la baza din Antarctica trebuie să se adapteze unui mod de viață diferit de cel obișnuit. Condițiile sunt austere, iar activitățile zilnice presupun atât muncă fizică, cât și interacțiunea cu turiștii care ajung în regiune.

Organizația oferă echipamentul necesar pentru temperaturile extreme, însă confortul este limitat. Una dintre cele mai importante provocări este gestionarea atentă a resurselor, în special a apei potabile, într-un loc izolat, unde aprovizionarea depinde de sosirea navelor.

Unde se află baza Port Lockroy

Destinația este insula Goudier, situată în arhipelagul Palmer, în Antarctica. Aici se află Port Lockroy, o fostă bază militară britanică înființată în 1944, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în cadrul Operațiunii Tabarin.

Baza a fost abandonată în 1962, dar a fost restaurată câteva decenii mai târziu. În prezent, locul este protejat ca monument și sit istoric și găzduiește un mic muzeu, un magazin de suveniruri și un oficiu poștal cunoscut sub numele de „Oficiul Poștal al Pinguinilor” (Penguin Post Office). Între noiembrie și martie, baza primește mii de vizitatori care ajung pe insulă la bordul navelor de croazieră organizate pentru expediții în Antarctica. Personalul se ocupă de administrarea și funcționarea obiectivului pe durata sezonului turistic.

Ce trebuie să facă angajații din Antarctica

Responsabilitățile echipei sunt diverse și combină activitățile turistice cu întreținerea patrimoniului și monitorizarea mediului.

Printre principalele sarcini se numără:

Asistență pentru turiști: primirea vizitatorilor și oferirea de informații despre istoria bazei.

Activitate în magazinul de suveniruri: organizarea produselor și vânzarea acestora către pasagerii navelor de croazieră.

Gestionarea corespondenței: sortarea și ștampilarea scrisorilor și cărților poștale care trec prin oficiul poștal din Antarctica.

Monitorizarea mediului: participarea la recensămintele coloniei de pinguini care trăiește pe insulă.

Întreținerea bazei: efectuarea operațiunilor zilnice de curățenie, mentenanță și îngrijire a spațiilor.

De-a lungul fiecărui sezon, echipa gestionează peste 80.000 de cărți poștale expediate dintr-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă.

Locuri de muncă în Antarctica / Imagine generată cu AI

Una dintre cele mai importante responsabilități este contribuția la monitorizarea coloniei de pinguini papua care trăiește pe insula Goudier. Observațiile permit înregistrarea activității de reproducere și studierea evoluției coloniei într-un mediu care primește și vizitatori. Acest program de monitorizare face parte din activități de cercetare desfășurate de mai multe decenii în regiune. În primele săptămâni, angajații trebuie să își limiteze deplasările în anumite zone, pentru a reduce la minimum deranjarea animalelor. După ce majoritatea cuiburilor conțin ouă, este realizat un recensământ complet al coloniei. Ulterior, echipa revine pentru a observa pinguinii, a înregistra numărul puilor și a urmări dezvoltarea acestora.

Cât se câștigă pentru munca în Antarctica

Potrivit jurnaliștilor Il Messaggero, remunerația pentru aceste posturi variază între 1.700 și 2.500 de euro pe lună. În plus, principalele cheltuieli sunt acoperite pe întreaga perioadă a șederii. Condițiile prezentate în ofertă includ:

Salariu lunar: între 1.700 și 2.500 de euro, în funcție de condițiile prevăzute pentru fiecare post.

Cazare: asigurată pe întreaga durată a șederii la bază.

Masă: asigurată de organizație.

Echipament polar: furnizat pentru a face față condițiilor meteorologice extreme.

Durata activității: aproximativ cinci luni în Antarctica.

Un detaliu important este că baza nu dispune de apă curentă.

Apa potabilă trebuie transportată în recipiente de pe navele care ajung pe insulă, motiv pentru care consumul este gestionat cu multă atenție. Dușurile sunt, în general, limitate la unul pe săptămână, iar intervalele dintre acestea pot fi și mai lungi atunci când condițiile meteorologice împiedică sosirea navelor.

Organizația britanică precizează pe site-ul oficial că înscrierile pentru sezonul 2026/27 de la Port Lockroy s-au încheiat la miezul nopții, pe 15 martie 2026.