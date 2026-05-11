Cerere uriașă de angajați în sănătate și industrie

În timp ce multe state europene se confruntă cu stagnarea salariilor și lipsa locurilor de muncă bine plătite, Elveția continuă să fie una dintre cele mai atractive destinații pentru angajați. Potrivit datelor rețelei EURES, în prezent sunt disponibile aproximativ 20.000 de locuri de muncă, iar în unele domenii salariile ajung la aproape 11.000 de euro pe lună.

Cererea mare de forță de muncă este alimentată de economia puternică a Elveției și de îmbătrânirea populației, fenomen care face tot mai dificilă găsirea de angajați calificați, scrie publicația Blic, parte a grupului Ringier. Cel mai mare deficit de personal este în sistemul medical, unde sunt căutați medici specialiști, asistente medicale, tehnicieni chirurgicali și personal auxiliar.

În același timp, numeroase oferte de muncă sunt disponibile și în domeniile tehnice și industriale. Angajatorii caută mecanici, muncitori în industria metalurgică, tâmplari, dar și specialiști în domeniul farmaceutic și radiologic.

Salariile din IT depășesc 9.700 de euro pe lună

Cele mai multe oportunități de angajare sunt concentrate în regiunile dezvoltate economic, precum Zürich și partea centrală a țării. Companiile oferă diferite forme de angajare, de la contracte clasice cu normă întreagă până la variante mai flexibile.

Salariul mediu lunar în Elveția este de aproximativ 7.400 de euro, iar veniturile din sectorul IT și telecomunicații depășesc frecvent 9.700 de euro pe lună. Cele mai mari salarii sunt în domeniul financiar și al asigurărilor, unde veniturile lunare pot ajunge la 10.800 de euro.

Deși salariile sunt printre cele mai mari din Europa, accesul pe piața muncii din Elveția nu este simplu.

Majoritatea posturilor necesită studii de specialitate și experiență relevantă, iar cunoașterea limbilor străine, în special a limbii germane, reprezintă adesea o condiție esențială pentru angajare. În plus, este necesară obținerea unui permis de muncă sau de ședere, iar condițiile diferă în funcție de tipul contractului și domeniul de activitate.

Elveția nu are un salariu minim național

Spre deosebire de multe alte state europene, Elveția nu are un salariu minim stabilit la nivel național. Nivelul veniturilor depinde de sectorul de activitate, contractele colective și taxele aplicate.

Cu toate acestea, țara rămâne una dintre cele mai atractive destinații pentru persoanele care caută condiții de muncă mai bune și venituri considerabil mai mari. Specialiștii avertizează însă că succesul pe piața muncii din Elveția necesită pregătire serioasă, calificări și capacitatea de adaptare la cerințele locale.

Cum funcționează sistemul fiscal și impozitele în Elveția

Sistemul fiscal elvețian este descentralizat, cu impozite colectate la trei niveluri: federal, cantonal și municipal/comunal, ceea ce face ratele să varieze semnificativ între cele 26 de cantoane. Elveția are una dintre cele mai scăzute poveri fiscale din Europa Occidentală, cu accent pe progresivitate pentru persoane fizice și atractivitate pentru companii.

Impozitul pe venit pentru persoane fizice se aplică progresiv și se declară anual; străinii cu permis temporar plătesc adesea reținere la sursă (Quellensteuer).

Ce documente sunt necesare pentru a putea munci în Elveția

Pentru a putea munci legal în Elveția în 2026, ca cetățean al Uniunii Europene, sunt necesari mai mulți pași. Primul este obținerea unei oferte de muncă de la un angajator elvețian, care va solicita permisul de ședere. Pentru contracte sub 3 luni nu este necesar permis, ci doar o notificare.

Pentru contracte între 3 și 12 luni este necesar permisul L, iar pentru contracte mai lungi sau nedeterminate se acordă permisul B, valabil până la 5 ani. După sosire, este obligatorie înregistrarea la autoritățile cantonale în termen de 14 zile, înainte de începerea activității.

Pentru cei care locuiesc în Italia, de exemplu, și lucrează în Elveția, există permisul G pentru navetiști, care impune întoarcerea acasă cel puțin o dată pe săptămână.

După mai mulți ani de rezidență continuă, este posibilă obținerea permisului C, care oferă drept de ședere permanentă, în funcție de situația profesională și respectarea condițiilor legale.

În general, cetățenii UE au drepturi extinse în baza Acordului privind libera circulație a persoanelor între UE și Elveția. Pentru a lucra în Elveția trebuie să obții un permis de ședere corespunzător și să ai un contract de muncă valid, documentele fiind gestionate la nivel cantonal.

