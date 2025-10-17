„A venit, a zis trei vorbe și a plecat”

Povestea a fost relatată pe larg pe rețelele sociale de o rudă a femeii decedate, care a descris pas cu pas momentele care au dus la izbucnirea scandalului.

„Duminică noaptea s-a prăpădit o mătușă. O nepoată a sunat la un număr de telefon primit de la acest individ (pentru mulți din sat, nu mai e considerat preot). A răspuns o doamnă, iar nepoata i-a spus că are nevoie de sicriu, de stâlpi și de mașina mortuară”, se arată în postare.

Potrivit familiei, la ora 3 dimineața a venit tatăl preotului cu tot ce fusese comandat, ba chiar și cu un capac frigorific, deși femeia nu-l ceruse. A doua zi, preotul ar fi cerut plata imediată a 1.900 de lei, deși inițial fusese stabilit un preț de 1.400.

„La întrebarea fetei «nu vă e frică de Dumnezeu?», el ar fi răspuns: «Să coboare Dumnezeu jos!»”, a scris ruda femeii pe Facebook.

Familia mai spune că preotul a venit cu întârziere la înmormântare și ar fi refuzat să înceapă slujba până nu i s-au plătit încă 850 de lei.

„A zis trei vorbe, a aruncat puțin pământ pe sicriu și a plecat. Nici groparii nu terminaseră să acopere mormântul”, a povestit femeia.

„A început să țipe că vrea banii repede”

Contactată de Libertatea, nepoata femeii decedate a povestit că totul s-a petrecut în câteva ore și că nu se aștepta la un asemenea comportament din partea celui care ar fi trebuit să le aducă alinare.

„L-am sunat noaptea. I-am zis că nu facem cu el mâncarea, că mergem la o fată la Pisc, care gătește bine. Știam că o să se supere, dar nu mă așteptam la așa ceva”, povestește femeia.

Ea spune că a discutat cu soția tatălui preotului, care s-a ocupat de detalii.

„Când a venit a doua zi și a aflat că nu facem pomana cu el, a început să țipe: «Să-mi plătiți astea repede, că mă grăbesc!». Eram în stare de șoc și am plătit. Mi-a cerut 1.900 de lei, nu 1.400, cât vorbisem. Mi-a spus că era 1.400 doar dacă făceam și pomana cu el, doar așa aveam reducere”, povestește femeia.

„A numărat banii și a plecat. A ajuns acasă înaintea tuturor, a cântat 30 de secunde și a plecat. Noi nici nu eram acolo. Cineva l-a văzut și a încercat să-l oprească, să îl întoarcă să facă pomana, dar el era deja dus”, a mai spus femeia.

Familia a cerut ajutorul primarului. El a sunat imediat la Protopopiatul Băilești, care a reușit să trimită un preot din comuna Ghidici, satul vecin, pentru a face o slujbă completă și o pomană „demnă”.

Familia a primit amenințări anonime: „Am început să intrăm în lumea interlopă?”

Nici nu s-au liniștit bine lucrurile, că joi seară, 16 octombrie, familia a început să primească amenințări pe rețelele sociale.

Într-o postare anonimă apărută pe Facebook, autorul a susținut că „avocatul preotului” ar fi fost deja contactat și că acesta ar urma „să acționeze în instanță persoanele responsabile pentru anunțurile neadevărate” publicate online.

Un text cu o postare intr-un grup de pe Facebook
Postarea apărută pe grupul de Facebook Ziarul de Calafat, despre care preotul spune că nu știe nimic și susține că informațiile nu sunt adevărate / Facebook

În același mesaj, semnat fără nume, se făceau acuzații suplimentare la adresa familiei, autorul susținând că una dintre rudele femeii decedate „deține un magazin ilegal de haine, fără a elibera bonuri fiscale”.

„Ce avocat? Cu nume și prenume? Am început să intrăm în lumea interlopă?”, a întrebat retoric primarul.

Primarul confirmă pentru Libertatea: „Nu e prima dată când se plâng oamenii”

Primarul comunei Seaca de Câmp, Iulică Baloi, a confirmat pentru Libertatea că a intervenit în scandalul de duminică și că atitudinea preotului i se pare „inacceptabilă”.

„Nu e în regulă. Cică dacă nu face pomană cu tine, se supără. Se pare că de fiecare dată când o familie nu face catering cu el, ba umflă prețurile, ba se duce la altă oră, ba face totul în bătaie de joc”, spune primarul.

„A zis că nu se va mai repeta, că vorbește el cu familia. Ce să nu se repete, că mortul nu se mai duce încă o dată. Am o mare dezamăgire. Am văzut cu ochii mei cum niște bătrâne îl așteptau să vină să facă slujba, pentru ele era un lucru mare”, a adăugat edilul.

Ancheta internă a Protopopiatului Băilești

Contactat de Libertatea, preotul din satul Seaca de Câmp, Dolj, neagă acuzațiile care i se aduc. Totuși, a declarat că nu a contactat niciun avocat și că amenințările la adresa familiei nu îi aparțin. Nu a dorit să fie citat în legătură cu evenimentul.

În urma scandalului, Protopopiatul Băilești a anunțat deschiderea unei anchete interne pentru a verifica toate acuzațiile, iar familia bătrânei confirmă că va merge mai departe cu plângerea.

Postarea virală încheiată cu apelul familiei către autoritățile bisericești: „Ce putem face, domnilor mai mari ai Bisericii Ortodoxe, când astfel de oameni slujesc în casele Domnului?”, a scris una dintre rude.

