Înainte de Revoluție și în primii ani după 1989, aici era un spațiu verde. Blocul Bancorex a fost finalizat în 1998. După falimentul din 1999, imobilul a trecut la BCR, care l-a folosit ca sediu până în 2020, iar denumirea a fost „Bucharest Financial Plaza”. Structura masivă, construită pe o suprafață 26.300 metri pătrați, era formată dintr-un turn de 17 etaje și un Podium de 6 etaje.

Demolările au început la mijlocul lunii septembrie, așa cum a anunțat Libertatea în premieră la acel moment. Turnul va rămâne în picioare, dar clădirea adiacentă (Podiumul) nu s-a putut demola în totalitate nici după o lună de lucrări, așa cum se poate vedea în secvențele video filmate sâmbătă, 11 octombrie.

În august 2024, AFI Europe a cumpărat clădirea de la Immofinanz. AFI Europe a plătit 27,5 milioane de euro, după ce Immofinanz o cumpărase cu 36 de milioane de euro în 2020 de la BCR.

„Vor fi executate lucrări de reconfigurare spațială, volumetrică, de extindere a imobilului și de amenajare exterioară și peisagistică, precum și de reamenajare a parcării auto subterane. Se va remodela «Podium-ul» pentru a se putea amenaja terase înierbate care vor extinde spațiul public spre clădirea CEC. De asemenea, se vor executa lucrări pentru eficientizarea energetică a clădirii, iar odată cu eliminarea parțială a etajelor se va îmbunătăți vizibilitatea asupra clădirii CEC și a Magazinului Victoria”, spunea fostul primar general Nicușor Dan în toamna lui 2023, când a emis autorizația de construire.

Mai jos, fotografii din timpul demolărilor.

În ritmul actual, cel mai probabil, fostul sediu Bancorex, construit acum aproape 30 de ani, nu va fi demolat nici în această lună.

Lucrările la imobilul aflat lângă clădirea CEC și vizavi de Muzeul de Istorie vor dura 3 ani de la momentul începerii construcției, conform autorizației.

Așa va arăta clădirea peste câțiva ani

Blocul Bancorex, așa cum era cunoscută clădirea în trecut, a fost criticat în ultimii 30 de ani pentru că masca reperele istorice ale zonei, Palatul CEC și Magazinul Victoria.

